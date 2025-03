¡Insólito! Un hombre se opera a sí mismo tras ver tutoriales en YouTube y no le sale muy bien

Un hombre en la India se realizó una operación de apéndice a sí mismo tras consultar la respectiva información en Internet y ver tutoriales en YouTube, informan medios locales.

Raja Babu, de 32 años, no es médico y decidió extirparse el apéndice, cansado de un constante dolor de estómago. El hombre, residente en la ciudad de Mathura, en el estado de Uttar Pradesh, se encerró en una habitación el miércoles y se inyectó un anestésico antes de hacerse una incisión de unos 18 cm en la parte inferior del abdomen. El procedimiento no le salió muy bien.

No calculó la profundidad e introdujo el bisturí un poco más de lo previsto. Además, la anestesia no fue suficiente, el dolor se intensificó y no paraba de sangrar. Para salvar la situación, empezó a suturarse la herida, pero al ver que la hemorragia no se detenía, informó a su familia.

Raja Babu fue trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico, donde recibió los primeros auxilios antes de ser enviado a un centro médico más grande. «Raja Babu se hizo una incisión de siete por un centímetro en el lado derecho del abdomen. También suturó la herida él mismo con entre 10 y 12 puntos incorrectos. Tras proporcionarles las suturas adecuadas, lo trasladaron a Agra para recibir tratamiento», dijo el médico Shashi Ranjan.

El hombre reveló que había decidido autodiagnosticarse por frustración y necesidad de respuestas, ya que, después de días de pasar con dolor de estómago y varias visitas al médico, nadie pudo determinar la causa de su sufrimiento. Hace 18 años, Raja Babu ya se había sometido a una cirugía de apéndice, indicó su sobrino Rahul.

Carla Martínez / Con información de RT