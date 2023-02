Inicia renovación del complejo de refinación más grande de Venezuela

Las empresas estatales de Irán y Venezuela comenzarán en las próximas semanas una renovación de 100 días del complejo de refinación más grande de la nación sudamericana para restaurar su capacidad de destilación de crudo, dijeron cuatro fuentes cercanas al plan.



El esfuerzo de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) de propiedad estatal para aumentar la producción de combustible en el Centro de Refinación de Paraguaná marca un paso para poner fin a la dependencia de Venezuela de la tecnología de la refinería de los Estados Unidos, dijeron las fuentes, reseñó Reuters.



Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, ha luchado en los últimos años para producir suficiente gasolina y diésel debido a los cortes de las refinerías, la falta de inversión y las sanciones estadounidenses que crean obstáculos para las importaciones.



Teherán ha fortalecido los lazos con Caracas en los últimos años, proporcionando crudo y condensado, así como piezas y materias primas para la envejecida red de refinación de petróleo (bpd) de 1,3 millones de barriles por día de Venezuela.

La recuperación comienza en pocas semanas



Una unidad de NIORDC firmó un contrato de 110 millones de euros con PDVSA en mayo para reparar la refinería más pequeña de Venezuela, la El Palito de 146.000 pbd en el centro del país, un proyecto que actualmente está en marcha.



Ahora se espera que las empresas firmen en las próximas semanas un contrato de 460 millones de euros para renovar el complejo de refinería de Paraguana de 955.000 pbd en la costa del oeste de Venezuela, según las fuentes.



El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, llegó a Caracas el viernes y se reunió con el ministro de petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, según los tuits de la embajada iraní en Caracas y el ministerio de petróleo de Venezuela.



La embajada no respondió a las llamadas para hacer comentarios sobre sus conversaciones. PDVSA, NIORDC y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.



El proyecto de renovación de Paraguaná permitirá a NIORDC contratar contratistas y subcontratar trabajos para reparar cinco de las nueve unidades de destilación del complejo, que realizan el refinamiento primario del petróleo crudo, dijeron las cuatro personas.

Paraguana, compuesta por las refinerías de Amuay y Cardon, funcionó al 25 % de su capacidad este mes, incluso después del reinicio del craqueo catalítico de Amuay, una unidad clave para la gasolina.



Irán estará a cargo de la adquisición, instalación e inspección de piezas antes de volver a las operaciones de la refinería a PDVSA, dijeron dos de las personas.



La revisión prevista de la unidad de destilación combinará piezas y equipos chinos e iraníes en refinerías construidas originalmente con tecnología estadounidense, dijeron las fuentes. La integración de los componentes nuevos y antiguos no será fácil, añadieron.



Si la renovación tiene éxito, podría seguir una revisión más amplia en 2024 y 2025, según las fuentes.



«Si las plantas de destilación no funcionan, la refinería no funciona», dijo el experto en energía con sede en Caracas Nelson Hernández. «Todas las instalaciones deben pasar por una renovación o un importante programa de mantenimiento».



Un cuarto de capacidad



Según las fuentes, también se planea un proyecto para restaurar la fuente de alimentación en ruinas del complejo como parte de la renovación.



El suministro de crudo a las refinerías de Amuay y Cardon podría modificarse para aumentar la producción de combustible para motores, como lo hizo el NIORDC en El Palito, donde se añadió petróleo iraní a la materia prima de la refinería, dijo la gente.



Los técnicos de Irán también están considerando agregar crudo actualizado del proyecto Petromonagas, una empresa conjunta de PDVSA con una compañía petrolera estatal rusa, añadió una de las personas.



«El objetivo es eliminar las líneas de gasolina. Eso es lo que quieren, estabilizar la oferta interna», dijo otra fuente sobre el gobierno de Venezuela.



El buque de carga con bandera de Irán Golsan llegó a Venezuela este mes con equipo, según muestran los datos de Refinitiv Eikon. El barco hizo una primera parada en el puerto de La Guaira, cerca de Caracas, y procedió al puerto de José de PDVSA, cerca de la refinería de Puerto la Cruz en el este de Venezuela, según los datos.



Reuters no pudo determinar de inmediato qué descargaba el barco en José.

Trabajadores iraníes



Los técnicos iraníes han inspeccionado las refinerías de Venezuela varias veces en el último año para prepararse para la llegada de al menos 400 trabajadores iraníes que trabajarán junto con entre 1.000 y 1.500 empleados y contratistas locales, dijeron las fuentes.



A los funcionarios venezolanos se les ha asignado la tarea de encontrar viviendas y vehículos temporales para los trabajadores, incluida la posibilidad de construir un campamento cerca de Paraguaná, dijo una de las fuentes.



Según las fuentes, aún no se ha comunicado una fecha firme para la llegada de los trabajadores iraníes al personal de Paraguaná.





Con información de Reuters.