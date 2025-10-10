Inicia oficialmente cese al fuego en la Franja de Gaza

Según anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel, el alto el fuego en la Franja de Gaza entró en vigor a las 09:00 GMT.

El Ejército de la ocupación israelí anunció que el cese al fuego firmado entre el movimiento palestino de la resistencia islámica e Israel comenzó oficialmente este viernes en Gaza tras la retirada de las fuerzas de las zonas acordadas.

Medios de comunicación hebreos indicaron que la brigada 188 del Ejército israelí comenzó a abandonar la Franja de Gaza.

El cese al fuego es un primer punto del acuerdo firmado entre Hamás e Israel, que incluye el retiro de tropas de la ocupación de varias zonas acordadas, el intercambio de prisioneros y el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja.

El convenio, al que se llegó luego de varios días de negociaciones indirectas con la mediación de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Türkiye, busca poner fin a dos años de genocidio perpetrado por las fuerzas de la ocupación israelíes contra los gazatíes, que dejó más de 67.000 palestinos asesinados, en su mayoría niños, mujeres y adultos mayores.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur