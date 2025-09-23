Inicia el Plan Nacional de Asfaltado en la Avenida Ribereña de Barquisimeto

El gobierno regional, en el marco del Plan Nacional de Asfaltado, ha dado inicio a los trabajos de rehabilitación vial en la avenida Hermano Nectario María, mejor conocida como avenida Ribereña.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 4.116.096,56 bolívares, busca mejorar las condiciones viales, estructurales y funcionales de esta importante arteria que conecta a los municipios Iribarren y Palavecino.

Los trabajos, que abarcan las parroquias Catedral, Concepción y Agua Viva, consistirán en la rehabilitación de la capa asfáltica, lo que permitirá optimizar el tránsito vehicular en una de las vías más transitadas del estado.

El gobernador del estado Lara, G/B Luis Reyes Reyes, destacó el compromiso de su gestión por mejorar la infraestructura vial de la entidad, señalando que esta obra es parte de un plan más amplio que incluye trabajos previos en la Circunvalación Norte.

Reyes Reyes comentó que «la avenida Hermano Nectario María es una vialidad muy movida, que une con el municipio Palavecino y tiene mucho uso. Es nuestro compromiso mantener estas vías en óptimas condiciones para evitar tener que realizar mantenimientos mayores por descuido».

Así mismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de la infraestructura vial, destacando que el mantenimiento preventivo es clave para la durabilidad de las obras. «Nos corresponde a todos cuidar nuestras carreteras. Este es un trabajo que beneficia a toda la colectividad, y con la colaboración de todos, podemos garantizar que nuestras vías se mantengan en óptimas condiciones por mucho más tiempo», concluyó.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto