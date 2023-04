Inicia el juicio contra Ed Sheran por supuesto plagio

Este martes comenzó el juicio por supuesto plagio que se sigue contra el cantautor y músico británico, Ed Sheeran. Un tribunal de la ciudad de Nueva York seleccionó al jurado que se encargará de analizar la causa.

La denuncia contra el intérprete de temas como «Perfect» o «Bad Habits» se interpuso en 2017. Ese año, los herederos del cantante y compositor Ed Townsend acusaron al artista de plagiar la canción Let’s Get It On en su tema Thinking Out Loud, publiocado en 2014.

La popular canción Let’s Get It On fue escrita por Marvin Gaye y Ed Townsend.

Los abogados de Sheeran alegan que ambos temas están basados en una progresión de acordes comunes.

Se prevé que Ed Sheeran participe como testigo en el juicio que comenzaría dos semanas después de que el músico saque a la luz su próximo álbum e inicie una gira por Estados Unidos. Esto ocurrirá el día 6 de mayo.

Su ciclo de conciertos se denomina «Mathematics» y comprende 21 espectáculos que se llevarán a cabo entre Estados Unidos y Canadá. Las actuaciones concluirán el 25 de septiembre en California. En su ciclo de giras no está incluida la Gran Manzana, ciudad donde se efectuará el debate judicial.

No es la primera vez que Sheeran comparece ante la justicia por un caso relacionado con su música. En marzo del año pasado, el cantante ganó una demanda en su contra por violación de “copyright” en su tema “Shape of you”.

Con información de: VN