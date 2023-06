Inicia diálogo entre el Gobierno y grupos ilegales de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes la instalación de una mesa de diálogos de paz entre su Gobierno y jóvenes integrantes de bandas de barriadas pobres de Medellín y el Valle de Aburrá.

«Acortar la muerte siempre será bueno; disminuir la muerte en este país siempre será un camino, siempre prevaleceremos en ese empeño. Hoy se abre la Mesa de Diálogo en la cárcel de Itagüí para lograr la paz entre los jóvenes de las comunas de Medellín”, destacó durante la ceremonia de ascenso del Ejército Nacional.



Petro afirmó que uno de sus deseos es «lograr que esas comunas abandonen esa realidad que ha teñido de sangre a esta ciudad y a Colombia».

Esta mesa de diálogos es un «proceso inédito» en el país y admitió que «no será nada fácil», pero, dijo, «avanzaremos un paso, retrocederemos dos, lo que nos parecían temas sin dificultad tendrán dificultades, pero la directriz está dada y es lograr la Paz Total».



Aseguró que se trata de un proceso en el que no tienen mucha experiencia, pero con el fin de que la juventud barrial de Colombia, que no tiene opciones, pueda vivir bien, pueda incluirse en la sociedad, pueda estudiar, hacer las carreras de sus sueños y vivir en un lugar digno.

El acto de instalación del Espacio de Conversación Socio-jurídica entre el Gobierno Nacional y las Estructuras Armadas Organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá se llevó a cabo en la cárcel La Paz de Itagüí, y lo lideró el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

«La paz no es fácil, como no es fácil la guerra, ustedes lo saben. No es fácil, el frío, la montaña, la trocha, el peligro, el miedo. Pero la paz es más difícil que la guerra. Lograr que Colombia no se mate entre sí, porque llevamos 72 años y no hemos vivido en paz», puntualizó.

El proceso que se instaló este viernes tiene como criterio central para la toma de decisiones el respeto por los derechos de las comunidades afectadas por la violencia y la definición de garantías de no repetición, destacó por su parte, el Alto Comisionado Rueda.

Este encuentro tiene lugar luego de varios meses de acercamientos exploratorios y construcción de confianza entre las partes.

De acuerdo con la Oficina de Alto Comisiondo para la Paz, tras manifestar su compromiso con la política de Paz Total del Gobierno, «los grupos armados dieron muestras claras de voluntad para detener la violencia, abriendo la puerta a la segunda fase en este importante proceso por la superación del conflicto urbano».

Señaló que este nuevo espacio de diálogo se ha logrado materializar gracias al apoyo y el acompañamiento de la sociedad civil, líderes sociales y jóvenes de la ciudad, representantes religiosos, miembros de la academia, representantes del cuerpo diplomático y entidades multilaterales.

«Ahora, la delegación del Gobierno nacional y los delegados de los grupos armados ilegales construirán conjuntamente una agenda para avanzar en la consolidación del proceso y en el mapeo de las condiciones que propician la continuidad y el reciclaje de la violencia en los barrios y las comunas de Medellín», manifestó en un comunicado.



