Inicia ciclo escolar 2025-2026 con un plan de formación docente

El viceministro de Educación, Alejandro López, aclaró que estas jornadas no se tratan de un nuevo diseño curricular, sino de una evaluación para determinar qué contenidos son efectivos y cómo pueden mejorarse.

Este lunes comenzó el ciclo escolar 2025-2026 con una sesión de formación en línea, según lo anunció el viceministro de Educación, Alejandro López.

El viceministro destacó que la jornada se centró en el área de Identidad, que incluye asignaturas como Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Ciudadanía. Para este martes está programada una sesión sobre Ciencias Naturales, seguida de Lenguaje el miércoles y Matemática el jueves. La serie de formaciones concluirá el viernes con una presentación sobre los retos y desafíos del nuevo año escolar.

López recordó, a través de un comunicado del Ministerio de Educación, que estos contenidos están en un proceso de revisión y consulta, en el cual participan activamente docentes de todo el país. Aclaró que no se trata de un nuevo diseño curricular, sino de una evaluación para determinar qué contenidos son efectivos y cómo pueden mejorarse.

“Hemos planteado la organización de 14 componentes que se desarrollan a partir de los contenidos de la colección del Bicentenario. Hay 14 guías temáticas, cada una de las cuales se presenta en el documento que estamos analizando y discutiendo”, explicó.

El viceministro subrayó que abordar la identidad venezolana implica necesariamente considerar conceptos como igualdad y justicia social, así como la práctica de la independencia, el antimperialismo y la unión de los pueblos de América. “Esto es fundamental para comenzar a explorar la grandeza de Bolívar”, enfatizó.

Además, señaló que el estudio de la identidad debe “fomentar el análisis y la reflexión sobre las causas y consecuencias de la pobreza, la discriminación, la desigualdad y la exclusión social”, disciplinas que se centran en examinar la organización social.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión