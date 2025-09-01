INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 31-8-2025

Un total de 12 competencias se realizaron la tarde de este domingo 31 de agosto en el óvalo de Coche.

Hoy el Hipódromo La Rinconada celebró la reunión N° 33 de carreras correspondiente al segundo mitin de la temporada 2025. Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo. La jornada inicio a la 1:00 p.m.

Leer También: MLB: ´El Chico Maravilla´ Jackson Chourio la ve clarita al ligar juego de cuatro hits y Cerveceros de Milwaukee se frotan las manos

En la presente jornada dominical el jinete Francisco Quevedo fue el más destacado de la competición dominical. Francisco Quevedo, ganó la cuarta y quinta carrera de la jornada no válida, con los ejemplares King Diego para el entrenador Alejando Pérez y Master Shot, para el entrenador José Gregorio Rodríguez, respectivamente. Luego en el 5y6 nacional, en la quinta válida llevó al triunfo a la yegua Ambrosia, para el entrenador Fernando Parilli.

Gabriel Márquez y Fernando Parilli, fueron los profesionales del entrenamiento más destacado de la jornada con dos victorias. Márquez, presentó en la segunda válida presentó en plan victorioso al americano Magicshadow, que contó con la monta de Jonathan Aray. Luego en la cuarta válida, presentó a Luigino, que visitó el parque de vencedores con el jinete Omar Rivas. Mientras que Fernando Parilli, visitó el parque de vencedores con los ejemplares Linda Bizkaia y AMbrosia, ganadoras de la tercera y quinta válida para el 5y6 nacional.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 116″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 EL GRAN COLISEO (4) 56-2 F. PUELLO JR. 330,77 2 Prince Cheraf (5) 56 Y. González – 3 Yasiel (6) 55 J.C. Rodríguez – 4 Zaraceño (7) 53 F. Quevedo – 5 Cosmos (2) 56-4 L. Sangronis –

Entrenador: Dotwing Fernández Ganador: 330,77. Place: 57,48 y 83,30 Exacta: 548,08. Trifecta: 446,64. Superfecta: 1.147,08.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81″3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 HAYES BAY (usa) 56 J. LUGO 134,72 2 Isometrica (1) 53 Y. Diaz – 3 Dwtnmadde brown (GB) 56-3 W. Véliz – 4 Sweet Sensations (2) 53-3 A. Ibarra – 5 Panpura (8) 53 J. Lugo Jr –

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 134,72. Place: 94,18 y 237,69. Exacta: 1.120,27 Trifecta: 1.632,98 Superfecta: Sin aciertos.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86″1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SAY CHEEZ LOUISE (usa) 56-3 W. VELIZ 79,54 2 Wabi Sabi (3) 53 R. Capriles – 3 Potenciada (1) 53 J. Lugo – 4 Piemontesa (6) 55-2 F. Puello Jr. – 5 Sweet Victory (5) 53-3 A. Ybarra –

Entrenador: Carlos L. Uzcátegui Ganador: 79,54 Place: 55,00 y 127,42 Exacta: 130,92 Trifecta: 104,57 Superfecta: 166,63

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:68″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 KING DIEGO (7) 55 F. Quevedo 2 Gran Hacedion (10) 55-3 A. Ybarra – 3 Galopante (5) 53 R. Capriles – 4 Rey Del Castillo (2) 54,5-4 O. Rivas – 5 Eterno (3) 53-3 J. Moncada –

Entrenador: Alejandro Pérez Ganador: 130,07 Place: 90,17 y 71,81 Exacta: 781,76 Trifecta: 953,17 Superfecta: 3.131,47

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.500 MTS – TPO: 92″2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MASTER SHOT (4) 54 F. QUEVEDO 920,19 2 Calgary (7) 53 J. Aray – 3 El Kamilo (5) 53 R. Capriles – 4 El Gran Bricelio (2) 54-3 W. Véliz – 5 Huracán Jesús (6) 53 J. Lugo –

Entrenador: José Gregorio Rodríguez Ganador: 920,19 Place: 145,34 y 64,13 Exacta: 2.394,82 Trifecta: 4.774,19 Superfecta: SIn aciertos

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79″3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FATHER HEART (2) 54 J. Lugo 66,57 2 Pan de Azúcar (3) 53 J. Aranguren – 3 The Soldier (6) 53 F. Quevedo – 4 Drako (5) 53 J. Aray – 5 Qualitat (4) 53 R. Capriles –

Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 66,57 Place: 97,59 y 91,02 Exacta: 254,24 Trifecta: 391,95 Superfecta: 749,41 Ret.: 01.

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 83″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MY FLIRTING MATE (5) 55 J.G. Hernández 75,74 2 Honey Time (9) 58-3 W. Véliz – 3 Acanelada (11) 54,5-4 L. Sangronis – 4 Yarel (10) 54,5-4 O. Medina – 5 Reina Del Caribe (2) 53,5 Y. Díaz –

Entrenador: César Cachazo. Ganador: 75,74 Place: 68,15 y 58,72 Exacta: 171,16 Trifecta: 370,57 Superfecta: 771,98. Triple Apuesta: 1.805,20. Pool de 4: 8.536,49

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MAGIC SHADOW (usa) (3) 58 J. ARAY 98,83 2 Señor Indriago (2) 58-3 A. Ybarra – 3 Mr. Estricto (6) 54,5-2 F. Puello Jr. – 4 Poloroid (1) 53 F. Quevedo – 5 Chon Brady (8) 55-3 J. Moncada –

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 98,83 Place: 101,99 y 150,68 Exacta: 1.689,02 Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: SIn aciertos. Doble PErfecta: 933,33.

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81″3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 LINDA BIZKAIA (1) 54,5 J. LUGO JR. 94,14 2 Salomé (6) 54-4 L. Sangronis – 3 Boiled Milk (5) 54-3 J. Moncada – 4 Fantastic Shot (9) 53 Jer. Alvarado – 5 Mostaza (4) 53-3 O. Medina –

Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 94,14 Place: 160,02 y 126,48 Exacta: 1.388,39 Trifecta: 2.034,39 Superfecta: Sin Aciertos

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81″3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 LUIGINO (4) 56-4 O. RIVAS 80,18 2 On Line (7) 58,5-4 O. Medina – 3 Talentoso (5) 53,5 J.A. Rivero – 4 Caminante (10) 53 A. Sisso – 5 Anastacio Again (6) 53-3 W. Véliz –

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 80,18 Place: 75,82 y 109,45 Exacta: 282,11 Trifecta: 409,68 Superfecta: 4.355,60

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.500 MTS – TPO: 92″2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 AMBROSIA (4) 54 F. QUEVEDO 59,23 2 Luna Llena (1) 54 A. Chirinos – 3 La Super Kat (7) 54 J. Aray – 4 Quality Princess (10) 54-3 W. Véliz – 5 Yanqui Desings (8) 55-4 L. Funes Jr. –

Entrenador: Fernando Parilli Ganador: Place: 57,05 y 461,59 Exacta: 707,04 Trifecta: 2.238,55 Superfecta: 2.402,00

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SWEET FLOWER (4) 55-3 W. VELIZ 117,05 2 Linda Ilusión (1) 56-4 O. Rivas – 3 Elorza Princess (7) 54-3 A. Ybarra – 4 Amboise (3) 53-3 J. Moncada – 5 Victoria De Oro (10) 56,5-4 F. Márquez –

Entrenador: Rodolfo Fernández. Ganador: 117,05 Place: 260,39 y 69,26 Exacta: 701,66. Trifecta: 1.455,98. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 506,21. Súper Pool de 4: 2.994,73. Doble Perfecta. 940,36 5y6 nacional *5* (Bs. 590,36). 5y6 nacional *6* (Bs, 11.288,38). Loto Hípico. 173,53

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano