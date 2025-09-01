    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 31-8-2025

    Un total de 12 competencias se realizaron la tarde de este domingo 31 de agosto en el óvalo de Coche.

    Hoy el Hipódromo La Rinconada celebró la reunión N° 33 de carreras correspondiente al segundo mitin de la temporada 2025. Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo. La jornada inicio a la 1:00 p.m. 

    En la presente jornada dominical el jinete Francisco Quevedo fue el más destacado de la competición dominical. Francisco Quevedo, ganó la cuarta y quinta carrera de la jornada no válida, con los ejemplares King Diego para el entrenador Alejando Pérez y Master Shot, para el entrenador José Gregorio Rodríguez, respectivamente. Luego en el 5y6 nacional, en la quinta válida llevó al triunfo a la yegua Ambrosia, para el entrenador Fernando Parilli.

    Gabriel Márquez y Fernando Parilli, fueron los profesionales del entrenamiento más destacado de la jornada con dos victorias. Márquez, presentó en la segunda válida presentó en plan victorioso al americano Magicshadow, que contó con la monta de Jonathan Aray. Luego en la cuarta válida, presentó a Luigino, que visitó el parque de vencedores con el jinete Omar Rivas. Mientras que Fernando Parilli, visitó el parque de vencedores con los ejemplares Linda Bizkaia y AMbrosia, ganadoras de la tercera y quinta válida para el 5y6 nacional. 

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 116″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1EL GRAN COLISEO (4)56-2F. PUELLO JR.330,77
    2Prince Cheraf (5)56Y. González
    3Yasiel (6)55J.C. Rodríguez
    4Zaraceño (7)53F. Quevedo
    5Cosmos (2)56-4L. Sangronis 

    Entrenador: Dotwing Fernández Ganador: 330,77. Place: 57,48 y 83,30 Exacta: 548,08. Trifecta: 446,64. Superfecta: 1.147,08. 

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1HAYES BAY (usa)56J. LUGO134,72
    2Isometrica (1)53Y. Diaz
    3Dwtnmadde brown (GB)56-3W. Véliz
    4Sweet Sensations (2)53-3A. Ibarra
    5Panpura (8)53J. Lugo Jr

    Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 134,72. Place: 94,18 y 237,69. Exacta: 1.120,27 Trifecta: 1.632,98 Superfecta: Sin aciertos.

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86″1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1SAY CHEEZ LOUISE (usa)56-3W. VELIZ79,54
    2Wabi Sabi (3)53R. Capriles
    3Potenciada (1)53J. Lugo
    4Piemontesa (6)55-2F. Puello Jr.
    5Sweet Victory (5)53-3A. Ybarra

    Entrenador: Carlos L. Uzcátegui Ganador: 79,54 Place: 55,00 y 127,42 Exacta: 130,92 Trifecta: 104,57 Superfecta: 166,63

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:68″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1KING DIEGO (7)55F. Quevedo 
    2Gran Hacedion (10)55-3A. Ybarra
    3Galopante (5)53R. Capriles
    4Rey Del Castillo (2)54,5-4O. Rivas
    5Eterno (3)53-3J. Moncada

    Entrenador: Alejandro Pérez Ganador: 130,07 Place: 90,17 y 71,81 Exacta: 781,76 Trifecta: 953,17 Superfecta: 3.131,47 

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.500 MTS – TPO: 92″2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MASTER SHOT (4)54F. QUEVEDO920,19
    2Calgary (7)53J. Aray
    3El Kamilo (5)53R. Capriles 
    4El Gran Bricelio (2)54-3W. Véliz
    5Huracán Jesús (6)53J. Lugo

    Entrenador: José Gregorio Rodríguez Ganador: 920,19 Place: 145,34 y 64,13 Exacta: 2.394,82 Trifecta: 4.774,19 Superfecta: SIn aciertos

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1FATHER HEART (2)54J. Lugo66,57
    2Pan de Azúcar (3)53J. Aranguren
    3The Soldier (6)53F. Quevedo
    4Drako (5)53J. Aray
    5Qualitat (4)53R. Capriles

    Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 66,57  Place: 97,59 y 91,02 Exacta: 254,24 Trifecta: 391,95 Superfecta: 749,41 Ret.: 01.

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 83″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MY FLIRTING MATE (5)55J.G. Hernández75,74
    2Honey Time (9)58-3W. Véliz
    3Acanelada (11)54,5-4L. Sangronis
    4Yarel (10)54,5-4O. Medina
    5Reina Del Caribe (2)53,5Y. Díaz

    Entrenador: César Cachazo. Ganador: 75,74 Place: 68,15 y 58,72 Exacta: 171,16 Trifecta: 370,57 Superfecta: 771,98. Triple Apuesta: 1.805,20. Pool de 4: 8.536,49 

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MAGIC SHADOW (usa) (3)58J. ARAY98,83
    2Señor Indriago (2)58-3A. Ybarra
    3Mr. Estricto (6)54,5-2F. Puello Jr.
    4Poloroid (1)53F. Quevedo
    5Chon Brady (8)55-3J. Moncada

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 98,83 Place: 101,99 y 150,68 Exacta: 1.689,02 Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: SIn aciertos. Doble PErfecta: 933,33.

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1LINDA BIZKAIA (1)54,5J. LUGO JR.94,14
    2Salomé (6)54-4L. Sangronis
    3Boiled Milk (5)54-3J. Moncada
    4Fantastic Shot (9)53Jer. Alvarado
    5Mostaza (4)53-3O. Medina

    Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 94,14 Place: 160,02 y 126,48 Exacta: 1.388,39 Trifecta: 2.034,39 Superfecta: Sin Aciertos

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1LUIGINO (4)56-4O. RIVAS80,18
    2On Line (7)58,5-4O. Medina
    3Talentoso (5)53,5J.A. Rivero
    4Caminante (10)53A. Sisso
    5Anastacio Again (6)53-3W. Véliz

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 80,18 Place: 75,82 y 109,45 Exacta: 282,11 Trifecta: 409,68 Superfecta: 4.355,60

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.500 MTS – TPO: 92″2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1AMBROSIA (4)54F. QUEVEDO59,23
    2Luna Llena (1)54A. Chirinos
    3La Super Kat (7)54J. Aray
    4Quality Princess (10)54-3W. Véliz
    5Yanqui Desings (8)55-4L. Funes Jr.

    Entrenador: Fernando Parilli Ganador: Place: 57,05 y 461,59 Exacta: 707,04 Trifecta: 2.238,55 Superfecta: 2.402,00

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1SWEET FLOWER (4)55-3W. VELIZ117,05
    2Linda Ilusión (1)56-4O. Rivas
    3Elorza Princess (7)54-3A. Ybarra
    4Amboise (3)53-3J. Moncada
    5Victoria De Oro (10)56,5-4F. Márquez

    Entrenador: Rodolfo Fernández. Ganador: 117,05 Place: 260,39 y 69,26 Exacta: 701,66. Trifecta: 1.455,98. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 506,21. Súper Pool de 4: 2.994,73. Doble Perfecta. 940,36 5y6 nacional *5* (Bs. 590,36). 5y6 nacional *6* (Bs, 11.288,38). Loto Hípico. 173,53

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

