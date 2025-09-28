INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 28-09-2025

La jornada contó la programación de 12 competencias .

Este domingo 28 de septiembre el hipódromo La Rinconada celebró la reunión número 37 de carreras correspondiente al tercer meeting de la temporada 2025. Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo, pero se desarrolló una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años. La actividad hípica inició a la 1:00 p.m.

Leer También: MLB: ¡Tanta inversión para nada! Mets de Nueva York del manager Larense Carlos Mendoza quedan fuera de la Postemporada 2025

La Rinconada: Resultados Carreras

En la presente jornada dominical los jinetes: Jhonathan Aray, Jaime Lugo y Winder Véliz fueron los más destacados con dos victorias cada uno.

Aray ganó por intermedio del dosañero debutante Banderas en la primera carrera y el cincoañero Li Tre Fratelli en la Condicional Especial para caballos (sexta competencia), mientras que «El General» Lugo triunfó con el potro Father Heart en la tercera del ciclo no válido y con Quantum Leap en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Finalmente, el aprendiz Véliz logró el back to back con la yegua Quality Princess en la primera válida y luego con la debutante importada Universal Joy (USA) en la segunda válida para el 5y6.

Asimismo, por el lado de los entrenadores, Antonio Bellardi y Carlos Luis Uzcátegui, fueron los profesionales más destacados con dos victorias cada uno. Bellardi, se tomó la foto con la potra Sra Champ en la quinta carrera, y luego en la sexta válida para el 5y6, presentó al seisañero Bendito, que visitó al recinto de ganadores.

Por último, Uzcátegui ganó con Li Tre Fratelli en la sexta del programa no válido que fue la Condicional Especial para Caballos Nacionales e Importados y con la debutante importada Universal Joy (USA) en la segunda válida para el juego de las mayorías.

Por su parte el tradicional juego de 5y6 nacional volvió a brillar en su recaudación al conseguir la cantidad de Bs 148.167.600 y de esta manera extender a 24 semanas consecutivas el monto récord.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Banderas (2) 53 Jhonathan Aray. 97,80 2 Raycharles (4) 53 A.Siso. – 3 Chamuel (6) 53 Y.Díaz. – 4 Uriel (1) 53 F.Quevedo. – 5 Don Miguel (5) 53 J.A.Rivero. –

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 97,80. Placé: 104,08 y 56,67. Exacta: 131,95. Trifecta: 129,16. Superfecta: 615,17

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Star of God (6) 54 Robert Capriles. 57,57 2 Barbara Guadalupe (1) 53 F. Quevedo. – 3 Gran Cumanesa (2) 53 Y. Díaz. – 4 Italica (4) 53 J.A.Rivero. – 5 Castiza (3) 53 M. Ibarra. –

Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 57,57. Exacta: 99,13. Trifecta: 143,27. Ret: 5 y 7.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Father Heart (1) 53 Jaime Lugo. 58,03 2 Doble Ataque (5) 50 O.Medina. – 3 Abu Pepe (8) 53 J.Aray. – 4 Huracán Cumanés (3) 51.5 W.Véliz. – 5 Stephen (6) 53.5 F. Quevedo. –

Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 58,03. Place: 55,00 y 181,01. Exacta: 165,14. Trifecta: 154,96. Superfecta: 543,08.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bucare (11) 55 Francisco Quevedo. 136,64 2 My Funny Nonno (7) 54.5 J.A.Rivero. – 3 My Fliying Mate (6) 51 L.Funez Jr. – 4 Cimarrón (4) 57 J.C.Rodríguez. – 5 Mateo of Boston (5) 53 A.Finol. –

Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 136,64 Place: 68,79. y 90,04. Exacta: 391,95. Trifecta: 4.259,07. Superfecta: 3.519,79.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sra. Champ (4) 53 Jean Carlos Rodríguez. 487,96 2 Copacabana (2) 53 J.G.Hernández. – 3 Emmyarantza (5) 51.5 W.Véliz. – 4 Panpura (6) 53 J.Lugo. – 5 Queen Lety (7) 53.5 Y.Díaz. –

Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 487,96. Place: 133,14 y 244,60. Exacta: 13.514,78. No hubo Trifecta ni hubo Superfecta.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.1

Condicional Especial para Caballos Nacionales e Importados de 3 y más años, Ganadores

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Li Tre Fratelli (3) 55 Jhonathan Aray. 57,18. 2 Skyline (8) 53 W. Véliz – 3 Master Shot (1) 54 F. Quevedo – 4 Miketyson (2) 53 F. Márquez – 5 Suanfonson (4) 53 J. Moncada –

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 57,18 Place: 55,00 y 784,45. Exacta: 1.238,99. Trifecta: 3.402,35. Superfecta: 2.365,93.

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Quality Princess (1) 53 Winder Véliz. 58,03 2 Victoria de Oro (2) 54 Y. Díaz. – 3 Waya Waya (3) 52 J. Moncada – 4 Elorza Princess (9) 53 F. Quevedo – 5 Srta Emiliana (5) 50 O. Medina –

Entrenador: José Gregorio Rodríguez. Ganador: 58,03. Place: 55,00 y 118,08. Exacta: 146,58. Trifecta: 194,46. Superfecta: 217,44. Triple Apuesta: 566,37. Pool de 4: 1.557,18. Ret: 2 y 10.

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Universal Joy (USA) (8) 53 Winder Véliz. 64,05 2 Honey Time (4) 55 L. Funez Jr. – 3 Acanelada (3) 51 L. Sangronis – 4 Súper Explosiva (10) 55 R.Capriles. – 5 My Believer Mate (2) 53 J.Aranguren –

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 64,05. Place: 98,91 y 79,75. Exacta: 338,30. Trifecta: 411,36. Superfecta: 1.090,02. Doble Perfecta: 172,65. Ret: 3 y 6.

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 69

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Quantum Leap (5) 53.5 Jaime Lugo. 95,88 2 Súper Luissiano (8) 53 K. Perfecto. – 3 Esplendor (7) 53 J.G.Hernández. – 4 St Germain (10) 53 R. Capriles. – 5 Lumiere (3) 50 O. Medina. –

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 95,88. Place: 88,12 y 420,88. Exacta: 1.834,62. Trifecta: 1.768,50. Superfecta: 8.623,41. Ret: 4.

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Pan de Azúcar (2) 54 José Gilberto Hernández 104,67 2 My Returning Mate (3) 53 Y. González. – 3 Rafiki (8) 50 O. Medina. – 4 Drako (9) 53 J. Aray. – 5 Ganbatte (1) 53 J. Lugo –

Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 104,67. Place: 92,85 y 106,76. Exacta: 517,83. Trifecta: 1.648,44. Superfecta: 9.455,52.

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bella Luz (4) 53 Larry Mejías. 228,85 2 Kalsa (1) 51 L. Sangronis. – 3 Encantadora (3) 55.5 J. Lugo. – 4 Francisky (6) 53 A. Chirinos. – 5 Anasoli (8) 53 M. Ibarra. –

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 228,85. Place: 82,82 y 108,00. Exacta: 1.589,93. Trifecta: 2.641,21. No hubo Superfecta.

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bendito (9) 54 Oliver Medina. 93,66 2 Suliman (6) 50.5 W. Véliz. – 3 Rey Enigma (2) 55 J. Lugo. – 4 Mi Guerrero (11) 55.5 A. Chirinos. – 5 Base Armador (7) 55 A. Siso. –

Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 93,66. Placés: 80,18 y 362,50. Exacta: 2.202,58. Trifecta: 9.808,46. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 1.205,05. Súper Pool de 4: 2.632,16. No hubo Doble Perfecta. 61987 boletos con 5 pagan Bs. 331,29 c/u. 12004 tickets con 6 a Bs. 6.600,03 c/u. Loto Hípico: 285,59.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano