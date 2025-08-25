INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 24-08-2025

Este domingo 24 de agosto se realizó la penúltima jornada al cierre del segundo meeting de la presente temporada 2025, con el desarrollo de la jornada de carreras número 32 en el hipódromo La Rinconada, con un total de 12 competencias, entre ellas los siete clásicos la Gala Hípica de Caracas.
Los ejemplares ganadores de las carreras de grado de la Gala Hípica fueron: La Brown Sugar (número 3 en la gualdrapa) en el XV Clásico Internacional «Sprinters (Yeguas) (G2); luego el castaño importado Special Element (Usa) (número 2 en la gualdrapa) en el XX «Copa Invitacional del Caribe»(GI).
El castaño Parrillero (número 8 en la gualdrapa) en el LXXXV Clásico Internacional «Sprinters» (GI); la yegua Fast Sensations (número 2 en la gualdrapa) en el XX Clásico Internacional Cruz Ávila (G1).
La dosañera Bella del Cielo (número 4 en la gualdrapa) en el IV Clásico «Julián Abdala» (G3); el potro Star White (número 11 en la gualdrapa) en el XXXVIII Clásico «Gradisco» (G2). y el VI Clásico Internacional «Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela» (G1).
El jinete más destacado de la jornada dominical fue Jaime «El General» Lugo con 3 victorias: Brown Sugar, Fast Sensations y Star White, mientras que el entrenador más destacado y que asegura su primera estadística de entrenadores del segundo meeting fue para Carlos Luis Uzcátegui también con 3 lauros: Special Element (Usa), Star White (Usa) y la más importante de la tarde Padel.
El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 nacional para esta reunión 32 fue de Bs.132.464.950,00, una cifra récord por décima octava semana consecutiva, de los cuales, Bs.71.531.073,00 se repartirán entre los ganadores con los seis ejemplares de la fama, mientras para los ganadores con cinco, se repartirá Bs. 18.545.093,00.
Estos fueron los resultados de las 12 competencias en el óvalo de Coche:
PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Sweet Charming (2)
|51.5
|Franklin Puello Jr.
|149,44
|2
|Gattaca (1)
|50
|O. Medina
|–
|3
|Jenifer Daniela (7)
|53
|L. Mejías
|–
|4
|Gran Feronia (3)
|53
|J.A. Rivero
|–
|5
|Rosa Negra (4)
|50
|W. Véliz
|–
Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 149,44. Placé: 75,02 y 81,71. Exacta: 325,63. Trifecta: 317,76. Superfecta: 923,60.
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 102.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gold Water (3)
|54.5
|Aldry Siso
|922,88
|2
|Dumpling (2)
|50
|Y. Caguado
|–
|3
|Premiado (4)
|51.5
|J. Moncada
|–
|4
|Towe Star (5)
|56
|O. Medina
|–
|5
|Mateo Of Boston (8)
|51.5
|A. Ybarra
|–
Entrenador: Ademar Rodríguez Piñango. Ganador: 922,88. Place: 132,03. Exacta: 6.882,55. Trifecta: 10.342,41. Superfecta: Sin Acierto.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Above The Sky (Usa) (1)
|56
|Francisco Quevedo
|1.272,58
|2
|Reina de Copas (6)
|52.5
|D. Acosta
|–
|3
|Luna Dulce (3)
|51
|Luna Dulce
|–
|4
|Princesa Fina (7)
|53
|J. Lugo
|–
|5
|Princesa Julie (2)
|53
|K. perfecto
|–
Entrenador: Antonio Sebastián Martínez. Ganador: 1.272,58. Placés: 173,76 y 163,90. Exacta: 4.766,81. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Coquette Parts (10)
|51.5
|Franklin Puello Jr.
|376,67
|2
|Nostra Vittoria (9)
|51.5
|D. Dellan
|–
|3
|Money Wise (2)
|51
|O. Medina
|–
|4
|Wyoming Girl (3)
|51
|J. Adames
|–
|5
|Queen Greisa (6)
|55.5
|Y. Caguado
|–
Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 376,67. Placés: 86,07 y 111,97. Exacta: 1.740,39. Trifecta: 2.615,01. Superfecta: Sin Acierto.
QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1
XV CLÁSICO INTERNACIONAL «SPRINTERS (YEGUAS)» (G3)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Brown Sugar (3)
|54
|Jaime Lugo
|55,00
|2
|Clara Del Valle (7)
|55
|Y. González
|–
|3
|Miss Emmy (4)
|54
|J. Aranguren
|–
|4
|Bella Catira (6)
|53.5
|W. Véliz
|–
|5
|La Super Kat (2)
|55
|F. Quevedo
|–
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 55,00. Placés: 55,00 y 86,41. Exacta: 293,46. Trifecta: 4.233,32. Superfecta: 4.168,84.
SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 97.1
XX «COPA INVITACIONAL DEL CARIBE» (G1)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Special Element (Usa) (2)
|58
|Jhonathan Aray
|67,25
|2
|Steady (Chi) (5)
|54
|J. Lugo
|–
|3
|Colossus (6)
|56
|R. Capriles
|–
|4
|Señor Soñador (9)
|54
|F. Quevedo
|–
|5
|Ekati King (Usa) (8)
|58
|W. Véliz
|–
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 67,25. Placés: 66,99 y 241,78. Exacta: 295,59. Trifecta: 543,60. Superfecta: 648,45.
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1
LXXXV CLÁSICO INTERNACIONAL «SPRINTERS» (G1)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Parrillero (8)
|55
|José Alejandro Rivero
|490,99
|2
|Dios Will (Usa) (2)
|58
|R. Capriles
|–
|3
|Gran Alabama (11)
|55
|J. Lugo Jr.
|–
|4
|Invader (1)
|55
|Y. González
|–
|5
|Perfect La Combee (Usa) (7)
|58
|J. Aray
|–
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 490,99. Placés: 102,97 y 103,86. Exacta: 2.573,45. Trifecta: 15.397,49. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.324,25 y Pool de 4: 4.590,34.
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.900 MTS – TPO: 121
XX CLÁSICO INTERNACIONAL «CRUZ DEL ÁVILA» (G1)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Fast Sensations (2)
|55
|Jaime Lugo
|57,18
|2
|She A Baddie (Usa) (6)
|56
|R. Capriles
|–
|3
|Nikitis (4)
|56
|J. Aray
|–
|4
|Mother Carmen (1)
|54
|L. Mejías
|–
|5
|Marakovits (10)
|53
|J. C. Rodríguez
|–
Entrenador: Carlos José Radelli. Ganador: 57,18. Placés: 75,32 y 89,01. Exacta: 320,64. Trifecta: 3.10,36. Superfecta: Sin Acierto. Doble Perfecta: Sin Acierto.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66.1
IV CLÁSICO «JULIAN ABDALA» (G3)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bella del Cielo (4)
|53
|Robert Capriles
|70,15
|2
|The Exquisite Girl (Usa) (9)
|54
|L. Mejías
|–
|3
|Forever Beatriz (2)
|53
|Y. González
|–
|4
|Amor Platonico (Usa) (10)
|54
|J. Aray
|–
|5
|Priyanka (1)
|53
|A. Siso
|–
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 70,15. Placés: 97,12 y 80,73. Exacta: 237,94. Trifecta: 3.293,74. Superfecta: 8.723,27.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.2
XXXVIII CLÁSICO «GRADISCO» (G2)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Star White (11)
|53
|Jaime Lugo
|76,81
|2
|Zadkiel (4)
|53
|A. Siso
|–
|3
|Big Hurricane (Usa) (14)
|56
|F. Quevedo
|–
|4
|Rey De Corazones (10)
|53
|A. Finol
|–
|5
|Loom (2)
|53
|J. A Rivero
|–
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 76,81. Placés: 72,37 y 102,16. Exacta: 174,06. Trifecta: 250,64. Superfecta: 2.272,73.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 2.000 MTS – TPO: 128.1
VI CLÁSICO INTERNACIONAL «FUNDACIÓN DE PROPIETARIOS HÍPICOS DE VENEZUELA» (G1)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Padel (2)
|55
|Jhonathan Aray
|224,50
|2
|Toro Salvaje (Usa) (10)
|58
|F.Quevedo
|–
|3
|Astuto (1)
|55
|J. Lugo
|–
|4
|Vino Tinto (8)
|54
|J. Aranguren
|–
|5
|Catire Pedro (5)
|55
|M. Ibarra
|–
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 224,50. Placés: 78,39 y 108,94. Exacta: 479,72. Trifecta: 1.699,07. Superfecta: 18.919,41.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|High Control (Usa) (4)
|58
|Larry Mejías
|91,74
|2
|Eros (5)
|54
|J. Lugo Jr.
|–
|3
|King Julien (8)
|55
|J. A. Rivero
|–
|4
|Mr. Thunder (1)
|54
|R. Capriles
|–
|5
|Mufasa (2)
|51
|O. Medina
|–
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 91,74. Placés: 77,87 y 201,75. Exacta: 751,76. Trifecta: 825,24. Superfecta: 4.105,60. Triple Apuesta: 460,59. Súper Pool de 4: 874,13. Doble Perfecta: 2.708,50. (8978) boletos con 6 pagan Bs. 7.889,06 c/u. (43936) tickets con 5 a Bs.417,87 c/u. Loto Hípico: 393,34.
