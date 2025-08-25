    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 24-08-2025

    Este domingo 24 de agosto se realizó la penúltima jornada al cierre del segundo meeting de la presente temporada 2025, con el desarrollo de la jornada de carreras número 32 en el hipódromo La Rinconada, con un total de 12 competencias, entre ellas los siete clásicos la Gala Hípica de Caracas.

    Leer También: MLB: Maikel García y Salvador «Salvy» Pérez produjeron en la victoria de Reales de Kansas City sobre Tigres de Detroit 10-8

    Ganadores: 5y6 nacional La Rinconada Destacados 

    Los ejemplares ganadores de las carreras de grado de la Gala Hípica fueron: La Brown Sugar (número 3 en la gualdrapa) en el XV Clásico Internacional «Sprinters (Yeguas) (G2); luego el castaño importado Special Element  (Usa) (número 2 en la gualdrapa) en el XX «Copa Invitacional del Caribe»(GI).

    El castaño Parrillero (número 8 en la gualdrapa) en el LXXXV Clásico Internacional «Sprinters» (GI); la yegua Fast Sensations (número 2 en la gualdrapa) en el XX Clásico Internacional Cruz Ávila (G1).

    La dosañera Bella del Cielo (número 4 en la gualdrapa) en el IV Clásico «Julián Abdala» (G3); el potro Star White (número 11 en la gualdrapa) en el XXXVIII Clásico «Gradisco» (G2). y el VI Clásico Internacional «Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela» (G1).

    El jinete más destacado de la jornada dominical fue Jaime «El General» Lugo con 3 victorias: Brown Sugar, Fast Sensations y Star White, mientras que el entrenador más destacado y que asegura su primera estadística de entrenadores del segundo meeting fue para Carlos Luis Uzcátegui también con 3 lauros: Special Element (Usa), Star White (Usa) y la más importante de la tarde Padel.

    18 jornada de récord: La Rinconada Gala Hípica 

    El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 nacional para esta reunión 32 fue de Bs.132.464.950,00, una cifra récord por décima octava semana consecutiva, de los cuales, Bs.71.531.073,00 se repartirán entre los ganadores con los seis ejemplares de la fama, mientras para los ganadores con cinco, se repartirá Bs. 18.545.093,00.

    Estos fueron los resultados de las 12 competencias en el óvalo de Coche:

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Sweet Charming (2) 51.5Franklin Puello Jr.149,44
    2Gattaca (1)  50O. Medina     –
    3Jenifer Daniela (7)  53L. Mejías     –
    4 Gran Feronia (3)  53J.A. Rivero     –
    5 Rosa Negra (4)  50W. Véliz     –

    Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 149,44. Placé: 75,02 y 81,71. Exacta: 325,63. Trifecta: 317,76. Superfecta: 923,60.

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 102.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Gold Water (3)54.5Aldry Siso922,88
    2Dumpling (2)  50Y. Caguado     –
    3Premiado (4)51.5J. Moncada     –
    4Towe Star (5)  56O. Medina     –
    5Mateo Of Boston (8)51.5A. Ybarra     –

    Entrenador: Ademar Rodríguez Piñango. Ganador: 922,88. Place: 132,03. Exacta: 6.882,55. Trifecta: 10.342,41. Superfecta: Sin Acierto.

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Above The Sky (Usa) (1)  56Francisco Quevedo1.272,58
    2Reina de Copas (6)  52.5D. Acosta       –
    3Luna Dulce (3)  51Luna Dulce       –
    4Princesa Fina (7)  53J. Lugo       –
    5Princesa Julie (2)  53K. perfecto       –

    Entrenador: Antonio Sebastián Martínez. Ganador: 1.272,58. Placés: 173,76 y 163,90. Exacta: 4.766,81. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Coquette Parts (10)51.5Franklin Puello Jr.376,67
    2Nostra Vittoria (9)51.5D. Dellan     –
    3Money Wise (2)  51O. Medina     –
    4Wyoming Girl (3)  51J. Adames     –
    5Queen Greisa (6) 55.5Y. Caguado     –

    Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 376,67. Placés: 86,07 y 111,97. Exacta: 1.740,39. Trifecta: 2.615,01. Superfecta: Sin Acierto.

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1

    XV CLÁSICO INTERNACIONAL «SPRINTERS (YEGUAS)» (G3)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Brown Sugar (3)  54Jaime Lugo55,00
    2Clara Del Valle (7)  55Y. González    –
    3 Miss Emmy (4)  54J. Aranguren     –
    4 Bella Catira (6)53.5W. Véliz    –
    5La Super Kat (2)  55F. Quevedo    –

    Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 55,00. Placés: 55,00 y 86,41. Exacta: 293,46. Trifecta: 4.233,32. Superfecta: 4.168,84.

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 97.1

    XX «COPA INVITACIONAL DEL CARIBE» (G1)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Special Element (Usa) (2)   58Jhonathan Aray67,25
    2Steady (Chi) (5)   54J. Lugo    –
    3Colossus (6)   56R. Capriles    –
    4Señor Soñador (9)   54F. Quevedo    –
    5Ekati King (Usa) (8)   58W. Véliz    –

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 67,25. Placés: 66,99 y 241,78. Exacta: 295,59. Trifecta: 543,60. Superfecta: 648,45.

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1

    LXXXV CLÁSICO INTERNACIONAL «SPRINTERS» (G1)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Parrillero (8)  55José Alejandro Rivero490,99
    2Dios Will (Usa) (2)  58R. Capriles     –
    3Gran Alabama (11)  55J. Lugo Jr.     –
    4 Invader (1)  55Y. González     –
    5 Perfect La Combee (Usa) (7)  58J. Aray       –

    Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 490,99. Placés: 102,97 y 103,86. Exacta: 2.573,45. Trifecta: 15.397,49. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.324,25 y Pool de 4: 4.590,34.

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.900 MTS – TPO: 121

    XX CLÁSICO INTERNACIONAL «CRUZ DEL ÁVILA» (G1)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Fast Sensations (2)  55Jaime Lugo57,18
    2She A Baddie (Usa) (6)  56R. Capriles    –
    3Nikitis (4)  56J. Aray    –
    4Mother Carmen (1)  54L. Mejías    –
    5Marakovits (10)  53J. C. Rodríguez     –

    Entrenador: Carlos José Radelli. Ganador: 57,18. Placés: 75,32 y 89,01. Exacta: 320,64. Trifecta: 3.10,36. Superfecta: Sin Acierto. Doble Perfecta: Sin Acierto.

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66.1

    IV CLÁSICO «JULIAN ABDALA» (G3)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Bella del Cielo (4)  53Robert Capriles70,15
    2The Exquisite Girl (Usa) (9)  54L. Mejías    –
    3Forever Beatriz (2)  53Y. González    –
    4Amor Platonico (Usa) (10)  54J. Aray    –
    5Priyanka (1)  53A. Siso    –

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 70,15. Placés: 97,12 y 80,73. Exacta: 237,94. Trifecta: 3.293,74. Superfecta: 8.723,27.

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.2

    XXXVIII CLÁSICO «GRADISCO» (G2)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Star White (11)  53Jaime Lugo 76,81
    2Zadkiel (4)  53A. Siso    –
    3Big Hurricane (Usa) (14)  56F. Quevedo    –  
    4Rey De Corazones (10)  53A. Finol    –
    5Loom (2)  53J. A Rivero    –

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 76,81. Placés: 72,37 y 102,16. Exacta: 174,06. Trifecta: 250,64. Superfecta: 2.272,73.

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 2.000 MTS – TPO: 128.1

    VI CLÁSICO INTERNACIONAL «FUNDACIÓN DE PROPIETARIOS HÍPICOS DE VENEZUELA» (G1)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Padel (2)  55Jhonathan Aray224,50
    2Toro Salvaje (Usa) (10)  58F.Quevedo     –
    3Astuto (1)  55J. Lugo     –
    4Vino Tinto (8)  54J. Aranguren     –
    5Catire Pedro (5)  55M. Ibarra     –

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 224,50. Placés: 78,39 y 108,94. Exacta: 479,72. Trifecta: 1.699,07. Superfecta: 18.919,41.

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1High Control (Usa) (4)  58Larry Mejías91,74
    2Eros (5)  54J. Lugo Jr.    –
    3King Julien (8)  55J. A. Rivero    –  
    4Mr. Thunder (1)  54R. Capriles      – 
    5Mufasa (2)  51O. Medina    –

    Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 91,74. Placés: 77,87 y 201,75. Exacta: 751,76. Trifecta: 825,24. Superfecta: 4.105,60. Triple Apuesta: 460,59. Súper Pool de 4: 874,13. Doble Perfecta: 2.708,50. (8978) boletos con 6 pagan Bs. 7.889,06 c/u. (43936) tickets con 5 a Bs.417,87 c/u. Loto Hípico: 393,34.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

    Lo más reciente

    Edit Template