INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 21-9-2025

Un total de 12 competencias se realizaron la tarde de este domingo 21 de septiembre en el óvalo de Coche.

Este domingo 21 de septiembre, el Hipódromo La Rinconada realizó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 36 de la temporada 2025, con cuatro pruebas selectivas. El clásico XXV Hípica Nacional (GI), la edición XLVI Clásico Lanzarina (GII), el XLVI Clásico Victoreado (GIII) y la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) y un atractivo 5y6 nacional.

En la presente jornada dominical el jinete Jaime Lugo fue el más destacado con tres victorias. La primera fue con Hayes Bay (USA) para Humberto Correia, la cuarta con Brown Sugar para Fernando Parilli y en la quinta carrera con Fast Sensation, ganadora del Clásico «Híipica Nacional» (GI) para el entrenador Carlos Redelli.

Fernando Parilñli, entre tanto, fue el más destacado por los entrenadores, tras conseguir dos victorias. El primer triunfo fue con Bravucón en la tercera carrera con José A. Rivero y con Brown Sugar en la cuarta con Jaime Lugo.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 116″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 HAYES BAY (USA) (5) 56 J. LUGO 56.67 2 Brawuaisa (1) 53 Y. Díaz – 3 Craigh Na Dun (53) 53 J. Lugo Jr. – 4 Majestuosa (7) 55 Y. González – 5 Bienmesave (8) 55-3 J. Moncada –

Entrenador: Humberto Correia Ganador: 56.57 Place: 55,00 y 215,60 Exacta: 580,43 Trifecta: 5.758,86 Superfecta: SIn aciertos.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 JENIFER DANIELA (7) 53.5 Y. GONZÁLEZ 141.85 2 Victory Rose (3) 53 Y. Díaz – 3 Easyasyouplease (USA) (4) 56 J. Aray – 4 Carolina D’oro (USA) (5) 56 J.G. Hernández – 5 Queen Rhaenyra (6) 53-3 W. Véliz –

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 141,85 Place: 102,38 y 1.995,96. Exacta: 10.765,35 Trifecta: 29.917,84 Superfecta: Sin aciertos

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 BRAVUCÓN (1) 55 J.A. RIVERO 945.41 2 Dios Will (USA)(2) 58 R. Capriles – 3 Magicshadow (USA)(3) 58 J. Aray – 4 Jupiter MAx (6) 53 W. Véliz – 5 Ping Pong (4) 56 J. Lugo Jr. –

Entrenador: Fernando Parilli Ganador: 945,41 Place: 99,00 y 56,37 Exacta: 1.170,59 Trifecta: 586,77 Superfecta: 2.055,27

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 BROWN SUGAR (3) 55 J. LUGO 89,69 2 Say Cheez Louise (USA) (6) 56 W. Véliz – 3 Miss Emmy (4) 54 J.G. Hernández – 4 Raphaella (1) 53 J. Lugo Jr. – 5 Etna’s Napper (USA) (2) 56 A. Sisso –

Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 89,69 Place: 55,00 y 66,99 Exacta: 167,15 Trifecta: 330,75 Superfecta: 854,27

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 2.000 MTS – TPO: 128″ XXV Clásico «Hípica Nacional» (G I)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FAST SENSATION (1) 55 J. LUGO 59,23 2 Steady (CHI) (2) 56 Y. Díaz – 3 The Queen Nani (4) 55 Yam. González – 4 She A Baddie (USA) (7) 56 J. Aray – 5 Ambrosia (6) 55 J. Lugo Jr. –

Entrenador: Carlos Radelli .Ganador: 59,23 Place: 88,33 y 95,51 Exacta: 207,13 Trifecta: 2.109,81 Superfecta: 8.634,50

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″2 XLVI Clásico «Lanzarina» (G II)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 PRINCESS WARRIOR (4) 53 Y. GONZÁLEZ 180,51 2 Bella Del Cielo (8) 53 R. Capriles – 3 Melcocha (USA) (6) 54 J. Lugo – 4 Amor Platónico (USA) (3) 54 J. Aray – 5 The Exoquisite Girl (USA) (5) 54 L. Mejías –

Entrenador: Wilmer Laya Ganador: 180,51 Place: 133,87 y 79,97 Exacta: 610,68 Trifecta: 2.246,91 Superfecta: sin aciertos

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 WABI SABI (1) Sub2 54 R: CAPRILES 123,79 2 Potenciada (2) Baj1 54.5 J. Lugo Jr. – 3 Princesa Julie (3) 53 K. Perfecto – 4 Clara del Valle (4) 59.5-3 W. Véliz – 5 Sweet Victory (10) 53-3 A. Ybarra –

Entrenador: Rubén Lanz Ganador: 123,79 Place: 145,81 y 242,16 Exacta: 2.533,68 Trifecta: 20.459,50 Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 1.331,19. Poll de 4: 2.995,37

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: NH

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MUFASA (2) 55.5-4 L. SANGRONIS 340,14 2 King Julien (9) 55.5-4 O. Medina – 3 El Chema (5) 53-3 S. Yanez – 4 El Silencio (USA)(7) 58 J.G. Hernández – 5 Huracán Luis (3) 53 J. Aranguren –

Entrenador: Wladimir Sánchez Ganador: 340,14 Place: 87,99 y 65,76 Exacta: 686,39 Trifecta: 4.261,05 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: 1.060,92

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″ 1 XLVI Clásico «Victoreado» (GIII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 BUNKER (5) 53 J.ARAY 392,25 2 Magabure (USA) (8) 56 J. Lugo Jr. – 3 Star White (USA) (9) 54 J. Lugo – 4 Mr. Bárbaro (2) 53 Y. González – 5 Spectacular Queen (USA) (1) 54-2 L. Mejías –

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 392,25 Place: 86,07 y 217,71 Exacta: 9.753,20 Trifecta: 2.768, 80 Superfecta: Sin aciertos

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 CAMINANTE (5) 53 Y. DIAZ 853,32 2 Online (6) 59.5-4 O. Medina – 3 Talentoso (7) 54-2 W. Véliz – 4 Cedsrunner (2) 53-3 J. Moncada – 5 Alter Ego (4) 53- Fra. Velásquez –

Entrenador: Luis Francisco Martín Ganador: 853,32 Place: 89,57 y 74,97 Exacta: 1.032,37 Trifecta: 1.445,17 Superfecta:. Sin aciertos Ret.: 09.

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 114″2 LXXXII Clásico Int. «Jockey Club de Venezuela» (G I)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SPECIAL ELEMENT (usa)(9) 58 J. Aray 126,01 2 Vino Tinto (7) 54 J. Aranguren – 3 Toro Salvaje (USA) (10) 58 R. Capriles – 4 Arrebol (5) 54 Y. González – 5 Isóbarico (6) 53 J- Lugo –

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui Ganador: 126,01 Place: 114,96 y 121,31 Exacta: 793,92 Trifecta: 2.642,43 Superfecta: 14.692,28

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75″2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SWEET SENSATION (12) 53-3 A. YBARRA 653,06 2 Fantastic Shot (6) 53-3 O. Medina – 3 Salomé (2) 55-4 L. Sangronis – 4 Tiz Erin (USA)(1) 56 J. Lugo – 5 Star Plus (10) 53-3 W. Véliz –

Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 653,06 Place: 77,41 y 545,87 Exacta: 41.519,96 Trifecta: Sin aciertos Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 2.986,73 Súper Pool de 4: 26.685,26 Doble Perfecta. Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (2.325) Bs. 8.697,53. 5y6 nacional *6* (138). Bs. 565.205,55. Loto Hípico. Sin aciertos. Ret.: 07.

