    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 21-9-2025

    Un total de 12 competencias se realizaron la tarde de este domingo 21 de septiembre en el óvalo de Coche.

    Este domingo 21 de septiembre, el Hipódromo La Rinconada realizó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 36 de la temporada 2025, con cuatro pruebas selectivas. El clásico XXV Hípica Nacional (GI), la edición XLVI Clásico Lanzarina (GII), el XLVI Clásico Victoreado (GIII) y la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) y un atractivo 5y6 nacional.

    En la presente jornada dominical el jinete Jaime Lugo fue el más destacado con tres victorias. La primera fue con Hayes Bay (USA) para Humberto Correia, la cuarta con Brown Sugar para Fernando Parilli y en la quinta carrera con Fast Sensation, ganadora del Clásico «Híipica Nacional» (GI) para el entrenador Carlos Redelli.

    Fernando Parilñli, entre tanto, fue el más destacado por los entrenadores, tras conseguir dos victorias. El primer triunfo fue con Bravucón en la tercera carrera con José A. Rivero y con Brown Sugar en la cuarta con Jaime Lugo. 

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 116″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1HAYES BAY (USA) (5)56J. LUGO56.67
    2Brawuaisa (1)53Y. Díaz
    3Craigh Na Dun (53)53J. Lugo Jr.
    4Majestuosa (7)55Y. González
    5Bienmesave (8)55-3J. Moncada

    Entrenador: Humberto Correia Ganador: 56.57 Place: 55,00 y 215,60 Exacta: 580,43 Trifecta: 5.758,86 Superfecta: SIn aciertos. 

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1JENIFER DANIELA (7)53.5Y. GONZÁLEZ141.85
    2Victory Rose (3)53Y. Díaz
    3Easyasyouplease (USA) (4)56J. Aray
    4Carolina D’oro (USA) (5)56J.G. Hernández
    5Queen Rhaenyra (6)53-3W. Véliz

    Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 141,85 Place: 102,38 y 1.995,96. Exacta: 10.765,35 Trifecta: 29.917,84 Superfecta: Sin aciertos

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1BRAVUCÓN (1)55J.A. RIVERO 945.41
    2Dios Will (USA)(2)58R. Capriles
    3Magicshadow (USA)(3)58J. Aray
    4Jupiter MAx (6)53W. Véliz
    5Ping Pong (4)56J. Lugo Jr.

    Entrenador: Fernando Parilli Ganador: 945,41 Place: 99,00 y 56,37 Exacta: 1.170,59 Trifecta: 586,77 Superfecta: 2.055,27

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1BROWN SUGAR (3)55J. LUGO89,69
    2Say Cheez Louise (USA) (6)56W. Véliz
    3Miss Emmy (4)54J.G. Hernández
    4Raphaella (1)53J. Lugo Jr.
    5Etna’s Napper (USA) (2)56A. Sisso

    Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 89,69 Place: 55,00 y 66,99 Exacta: 167,15 Trifecta: 330,75 Superfecta: 854,27

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 2.000 MTS – TPO: 128″ XXV Clásico «Hípica Nacional» (G I)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1FAST SENSATION (1)55J. LUGO59,23
    2Steady (CHI) (2)56Y. Díaz
    3The Queen Nani (4)55Yam. González
    4She A Baddie (USA) (7)56J. Aray
    5Ambrosia (6)55J. Lugo Jr.

    Entrenador: Carlos Radelli .Ganador: 59,23 Place: 88,33 y 95,51 Exacta: 207,13 Trifecta: 2.109,81 Superfecta: 8.634,50 

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″2 XLVI Clásico «Lanzarina» (G II)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1PRINCESS WARRIOR (4)53Y. GONZÁLEZ180,51
    2Bella Del Cielo (8)53R. Capriles
    3Melcocha (USA) (6)54J. Lugo
    4Amor Platónico (USA) (3)54J. Aray
    5The Exoquisite Girl (USA) (5)54L. Mejías

    Entrenador: Wilmer Laya  Ganador: 180,51 Place: 133,87 y 79,97 Exacta: 610,68 Trifecta: 2.246,91 Superfecta: sin aciertos

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1WABI SABI (1) Sub254R: CAPRILES123,79
    2Potenciada (2) Baj154.5J. Lugo Jr.
    3Princesa Julie (3)53K. Perfecto
    4Clara del Valle (4)59.5-3W. Véliz
    5Sweet Victory (10)53-3A. Ybarra

    Entrenador: Rubén Lanz Ganador: 123,79 Place: 145,81 y 242,16 Exacta: 2.533,68 Trifecta: 20.459,50 Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 1.331,19. Poll de 4: 2.995,37 

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: NH

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MUFASA (2)55.5-4L. SANGRONIS340,14
    2King Julien (9)55.5-4O. Medina
    3El Chema (5)53-3S. Yanez
    4El Silencio (USA)(7)58J.G. Hernández
    5Huracán Luis (3)53J. Aranguren

    Entrenador: Wladimir Sánchez Ganador: 340,14 Place: 87,99 y 65,76 Exacta: 686,39 Trifecta: 4.261,05 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: 1.060,92

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″ 1 XLVI Clásico «Victoreado» (GIII)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1BUNKER (5)53J.ARAY392,25
    2Magabure (USA) (8)56J. Lugo Jr.
    3Star White (USA) (9)54J. Lugo
    4Mr. Bárbaro (2)53Y. González
    5Spectacular Queen (USA) (1)54-2L. Mejías

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 392,25 Place: 86,07 y 217,71 Exacta: 9.753,20 Trifecta: 2.768, 80 Superfecta: Sin aciertos

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1CAMINANTE (5)53Y. DIAZ853,32
    2Online (6)59.5-4O. Medina
    3Talentoso (7)54-2W. Véliz
    4Cedsrunner (2)53-3J. Moncada
    5Alter Ego (4)53-Fra. Velásquez

    Entrenador: Luis Francisco Martín Ganador: 853,32 Place: 89,57 y 74,97 Exacta: 1.032,37 Trifecta: 1.445,17 Superfecta:. Sin aciertos Ret.: 09.

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 114″2 LXXXII Clásico Int. «Jockey Club de Venezuela» (G I)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1SPECIAL ELEMENT (usa)(9)58J. Aray126,01
    2Vino Tinto (7)54J. Aranguren
    3Toro Salvaje (USA) (10)58R. Capriles
    4Arrebol (5)54Y. González
    5Isóbarico (6)53J- Lugo

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui Ganador: 126,01 Place: 114,96 y 121,31 Exacta: 793,92 Trifecta: 2.642,43 Superfecta: 14.692,28

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75″2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1SWEET SENSATION (12)53-3A. YBARRA653,06
    2Fantastic Shot (6)53-3O. Medina
    3Salomé (2)55-4L. Sangronis
    4Tiz Erin (USA)(1)56J. Lugo
    5Star Plus (10)53-3W. Véliz

    Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 653,06 Place: 77,41 y 545,87 Exacta: 41.519,96 Trifecta: Sin aciertos Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 2.986,73 Súper Pool de 4: 26.685,26 Doble Perfecta. Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (2.325) Bs. 8.697,53. 5y6 nacional *6* (138). Bs. 565.205,55. Loto Hípico. Sin aciertos. Ret.: 07.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

