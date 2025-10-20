    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 19-10-2025

    El 5y6 nacional volvió a ser el centro de atención al registrar un monto récord en su recaudación. El tradicional juego de la hípica venezolana confirma su fortaleza económica con esta cifra histórica.

    La Rinconada cumplió este domingo 19 de octubre con los resultados de la de la reunión número 40 del tercer meeting de 2025. Se disputaron doce competencias con la presencia de dos pruebas selectivas que fueron ganadas por  Princess Warrior en la edición 48 del Clásico Edgar Ganteaume (GII) y Bunker en 73er edición del Clásico Albert H. Cipriani. Adicionalmente, el 5y6 Nacional demostró su poder de convocatoria y sumó 27 semanas ininterrumpidas con un récord de recaudación.

    Resultados: Carreras en vivo Ganadores La Rinconada 

    El jinete Yoelbis González se erigió como la figura principal de la jornada dominical en el Hipódromo Internacional de La Rinconada. El profesional visitó el recinto de ganadores en dos ocasiones, destacando su doblete con la potra Princess Warrior en la primera selectiva de la tarde y con la castaña Tianshan en la primera válida.

    Los preparadores Gabriel Márquez y Ramón García Mosquera dominaron la jornada. Márquez logró un doblete con Abu Pepe y la victoria selectiva de Bunker en el Clásico «Albert H. Cipriani» (GII). García Mosquera no se quedó atrás, pues consiguió un «Back to Back» al ganar la quinta válida con Yaqui Desings y la sexta con Online.

    Monto Récord: Reunión 40 Carreras 

    El 5y6 Nacional demostró nuevamente su fuerza al recaudar un total de Bs 182.015.770,00. El juego hípico suma así su semana 27 ininterrumpida con un monto récord, un éxito que se mantiene desde el mes de abril.

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Rey Joaquin (3)  53Jaime Lugo390,96
    2My Returning Mate (2)   54Y. González     –
    3Mufasa (1)  50L. Sangronis     –
    4Quantum Lep (5)  53J. Lugo Jr.     –
    5Rafiki (7)  50O. Medina     –

    Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 390,96. Placé: 129,42 y 69,30. Exacta: 1.708,30. Trifecta: 1.614,94. Superfecta: Sin Aciertos.

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Luna Dulce (7)  50.5Deyker Acosta189,59
    2Rompeparadigmas (3)  53Y. Díaz     –
    3Potenciada (4)  52L. Funez Jr.     –
    4Gran Avelina (2)  53J. Lugo     –
    5Linda Bizkaia (8)  53J. Lugo Jr.     –

    Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 189,59. Placé: 82,36 y 957,31. Exacta: 5.184,40. Trifecta: 16.971,57. Superfecta: 13.427,47. 

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Abu Pepe (6)  53.5 Jhonathan Aray79,20
    2Huracán Cumanés (7)  51.5W. Véliz    –
    3El de Will (8)  53A. Finol    –  
    4Barbarroja (2)  50O. Medina    –
    5Zio Giaccof (4)  50L. Funez Jr.    –

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 79,20. Place: 55,00 y 78,05. Exacta: 233,67. Trifecta: 538,78. Superfecta: 4.418,47. 

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Tío Carlitos (3)  53José Gilberto Hernández 1.098,51
    2Mr. Thunder (7)  54F. Quevedo      –
    3Bola de Humo (1)  53Y. González      –
    4Super Luissiano (8)  51J. Moncada      –
    5White Arrow (6)  50W. Véliz      –

    Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 1.098,51 Place: 210,50. y 55,00. Exacta: 3.642,69. Trifecta: 9.870,88. Superfecta: 5.489,12. 

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.2

    XLVIII Clásico «Edgar Ganteaume» (GII)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Princess Warrior (5)  53Yoelbis González58,81
    2Forever Beatriz (1)  53H. Medina    –
    3Melcocha (Usa) (6)  54J. Lugo    –
    4Flor de Caña (2)  53J. Lugo Jr.    –
    5The Exquisite Girl (Usa) (3)  54F. Quevedo    –

    Entrenador: William Laya. Ganador: 58,81. Place: 61,02 y 635,95. Exacta: 1.499,55. Trifecta: 4.523,30. Superfecta: Sin Aciertos.

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 88.

    LXXIII Clásico «Albert H. Cipriani» (GII)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Bunker (7)53Jhonathan Aray59,23
    2El Providencial (1)53R.Capriles     –
    3Star White (5)54A.Siso     –
    4Pontevecchio (3)53J.G.Hernández     –
    5Egiogbe (USA) (8)53J.Lugo     –

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 59,23 Place: 55,00 y 309,89. Exacta: 1.334,36. Trifecta: 10.635,96. Superfecta: 11.386,02. 

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Tianshan (6)  53Yoelbis González203,76
    2Acanelada (1)  51.5L. Sangronis     –
    3Majestic Shot  (3)  53L. Mejías     –
    4Super Explosiva (2)  52.5W. Véliz     –
    5My Believer Mate (12)  53J. Aranguren     –

    Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 203,76. Place: 124,99 y 126,74. Exacta: 1.684,92. Trifecta: 2.797,93. Superfecta: 2.554,54. Triple Apuesta: 358,54. Pool de 4: 6.698,70. 

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Genesis Paola (6)  52Franklin Velásquez106,09
    2Johanakarina (4)  54J. Aray     –
    3Vienna Dinamita (10)  53.5L. Mejías     – 
    4Queen Rhaenyra (5)  50W. Véliz     –
    5Gran Feronia (7)  53J. Aranguren     –

    Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 106,09. Place: 101,94 y 82,69. Exacta: 339,98. Trifecta: 814,06. Superfecta: 1.204,15. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Ret: 3.

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Tea Tre Bay (GB) (4)  56José Alejandro Rivero180,38
    2Princesa Susej (5)  55W. Véliz     –
    3Salome (2)  51.5L. Sangronis     –
    4Fantastic Shot (8)  55F. Quevedo     –
    5Provenza (10)  53Y. Díaz     –

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 180,38. Place: 57,31 y 142,22. Exacta: 389,26. Trifecta: 1.225,90. Superfecta: 725,38. Ret: 3 y 9.

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Gran Pepe (5)  51Leomar Sangronis142,91
    2Miketyson (7)  55.5R. Capriles     –
    3Macuto (1)  54J. Lugo     –
    4Master Shot (2)  52J. Moncada     –
    5Skyline (3)  51.5W. Véliz     –

    Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 142,91. Place: 86,07 y 144,19. Exacta: 377,61. Trifecta: 355,81. Superfecta: 1.339,66.

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Yaqui Desings (3)  50.5Luis Funez Jr.87,05
    2Miss Indiana (9)  51.5F. Márquez    –
    3La Super Kat (6)  54F. Quevedo    –
    4Lady Rossy (5)  54R. Capriles    –
    5Money on Time (1)  50S. Yánez    –

    Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 87,05.  Place: 103,18 y 99,43. Exacta: 694,41. Trifecta: 720,42. Superfecta: 1.099,37.

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Online (5)  56Oliver Medina98,83
    2Theo (1)  53J. G. Hernández    –
    3Gran Euro (9)  53.5A. Chirinos    –
    4Xtal (10)  50S. Yánez    –
    5Talentoso (2)  50.5O. Rivas    –

    Entrenador: Ramón García Mosqueda. Ganador: 98,83. Placés: 75,27 y 234,83. Exacta: 1.265,37. Trifecta: 6.566,71. Superfecta: 46.612,10. Triple Apuesta: 372,45. Súper Pool de 4: 1.247,01. No hubo Doble Perfecta. (26683) boletos con 5 pagan Bs. 945,45 c/u. (7905) tickets con 6 a Bs. 12.310,74 c/u. Loto Hípico: 498,88.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

