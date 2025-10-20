INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 19-10-2025

El 5y6 nacional volvió a ser el centro de atención al registrar un monto récord en su recaudación. El tradicional juego de la hípica venezolana confirma su fortaleza económica con esta cifra histórica.

La Rinconada cumplió este domingo 19 de octubre con los resultados de la de la reunión número 40 del tercer meeting de 2025. Se disputaron doce competencias con la presencia de dos pruebas selectivas que fueron ganadas por Princess Warrior en la edición 48 del Clásico Edgar Ganteaume (GII) y Bunker en 73er edición del Clásico Albert H. Cipriani. Adicionalmente, el 5y6 Nacional demostró su poder de convocatoria y sumó 27 semanas ininterrumpidas con un récord de recaudación.

Resultados: Carreras en vivo Ganadores La Rinconada

El jinete Yoelbis González se erigió como la figura principal de la jornada dominical en el Hipódromo Internacional de La Rinconada. El profesional visitó el recinto de ganadores en dos ocasiones, destacando su doblete con la potra Princess Warrior en la primera selectiva de la tarde y con la castaña Tianshan en la primera válida.

Los preparadores Gabriel Márquez y Ramón García Mosquera dominaron la jornada. Márquez logró un doblete con Abu Pepe y la victoria selectiva de Bunker en el Clásico «Albert H. Cipriani» (GII). García Mosquera no se quedó atrás, pues consiguió un «Back to Back» al ganar la quinta válida con Yaqui Desings y la sexta con Online.

Monto Récord: Reunión 40 Carreras

El 5y6 Nacional demostró nuevamente su fuerza al recaudar un total de Bs 182.015.770,00. El juego hípico suma así su semana 27 ininterrumpida con un monto récord, un éxito que se mantiene desde el mes de abril.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rey Joaquin (3) 53 Jaime Lugo 390,96 2 My Returning Mate (2) 54 Y. González – 3 Mufasa (1) 50 L. Sangronis – 4 Quantum Lep (5) 53 J. Lugo Jr. – 5 Rafiki (7) 50 O. Medina –

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 390,96. Placé: 129,42 y 69,30. Exacta: 1.708,30. Trifecta: 1.614,94. Superfecta: Sin Aciertos.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Luna Dulce (7) 50.5 Deyker Acosta 189,59 2 Rompeparadigmas (3) 53 Y. Díaz – 3 Potenciada (4) 52 L. Funez Jr. – 4 Gran Avelina (2) 53 J. Lugo – 5 Linda Bizkaia (8) 53 J. Lugo Jr. –

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 189,59. Placé: 82,36 y 957,31. Exacta: 5.184,40. Trifecta: 16.971,57. Superfecta: 13.427,47.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Abu Pepe (6) 53.5 Jhonathan Aray 79,20 2 Huracán Cumanés (7) 51.5 W. Véliz – 3 El de Will (8) 53 A. Finol – 4 Barbarroja (2) 50 O. Medina – 5 Zio Giaccof (4) 50 L. Funez Jr. –

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 79,20. Place: 55,00 y 78,05. Exacta: 233,67. Trifecta: 538,78. Superfecta: 4.418,47.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tío Carlitos (3) 53 José Gilberto Hernández 1.098,51 2 Mr. Thunder (7) 54 F. Quevedo – 3 Bola de Humo (1) 53 Y. González – 4 Super Luissiano (8) 51 J. Moncada – 5 White Arrow (6) 50 W. Véliz –

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 1.098,51 Place: 210,50. y 55,00. Exacta: 3.642,69. Trifecta: 9.870,88. Superfecta: 5.489,12.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.2

XLVIII Clásico «Edgar Ganteaume» (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Princess Warrior (5) 53 Yoelbis González 58,81 2 Forever Beatriz (1) 53 H. Medina – 3 Melcocha (Usa) (6) 54 J. Lugo – 4 Flor de Caña (2) 53 J. Lugo Jr. – 5 The Exquisite Girl (Usa) (3) 54 F. Quevedo –

Entrenador: William Laya. Ganador: 58,81. Place: 61,02 y 635,95. Exacta: 1.499,55. Trifecta: 4.523,30. Superfecta: Sin Aciertos.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 88.

LXXIII Clásico «Albert H. Cipriani» (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bunker (7) 53 Jhonathan Aray 59,23 2 El Providencial (1) 53 R.Capriles – 3 Star White (5) 54 A.Siso – 4 Pontevecchio (3) 53 J.G.Hernández – 5 Egiogbe (USA) (8) 53 J.Lugo –

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 59,23 Place: 55,00 y 309,89. Exacta: 1.334,36. Trifecta: 10.635,96. Superfecta: 11.386,02.

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tianshan (6) 53 Yoelbis González 203,76 2 Acanelada (1) 51.5 L. Sangronis – 3 Majestic Shot (3) 53 L. Mejías – 4 Super Explosiva (2) 52.5 W. Véliz – 5 My Believer Mate (12) 53 J. Aranguren –

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 203,76. Place: 124,99 y 126,74. Exacta: 1.684,92. Trifecta: 2.797,93. Superfecta: 2.554,54. Triple Apuesta: 358,54. Pool de 4: 6.698,70.

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Genesis Paola (6) 52 Franklin Velásquez 106,09 2 Johanakarina (4) 54 J. Aray – 3 Vienna Dinamita (10) 53.5 L. Mejías – 4 Queen Rhaenyra (5) 50 W. Véliz – 5 Gran Feronia (7) 53 J. Aranguren –

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 106,09. Place: 101,94 y 82,69. Exacta: 339,98. Trifecta: 814,06. Superfecta: 1.204,15. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Ret: 3.

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tea Tre Bay (GB) (4) 56 José Alejandro Rivero 180,38 2 Princesa Susej (5) 55 W. Véliz – 3 Salome (2) 51.5 L. Sangronis – 4 Fantastic Shot (8) 55 F. Quevedo – 5 Provenza (10) 53 Y. Díaz –

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 180,38. Place: 57,31 y 142,22. Exacta: 389,26. Trifecta: 1.225,90. Superfecta: 725,38. Ret: 3 y 9.

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Pepe (5) 51 Leomar Sangronis 142,91 2 Miketyson (7) 55.5 R. Capriles – 3 Macuto (1) 54 J. Lugo – 4 Master Shot (2) 52 J. Moncada – 5 Skyline (3) 51.5 W. Véliz –

Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 142,91. Place: 86,07 y 144,19. Exacta: 377,61. Trifecta: 355,81. Superfecta: 1.339,66.

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Yaqui Desings (3) 50.5 Luis Funez Jr. 87,05 2 Miss Indiana (9) 51.5 F. Márquez – 3 La Super Kat (6) 54 F. Quevedo – 4 Lady Rossy (5) 54 R. Capriles – 5 Money on Time (1) 50 S. Yánez –

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 87,05. Place: 103,18 y 99,43. Exacta: 694,41. Trifecta: 720,42. Superfecta: 1.099,37.

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Online (5) 56 Oliver Medina 98,83 2 Theo (1) 53 J. G. Hernández – 3 Gran Euro (9) 53.5 A. Chirinos – 4 Xtal (10) 50 S. Yánez – 5 Talentoso (2) 50.5 O. Rivas –

Entrenador: Ramón García Mosqueda. Ganador: 98,83. Placés: 75,27 y 234,83. Exacta: 1.265,37. Trifecta: 6.566,71. Superfecta: 46.612,10. Triple Apuesta: 372,45. Súper Pool de 4: 1.247,01. No hubo Doble Perfecta. (26683) boletos con 5 pagan Bs. 945,45 c/u. (7905) tickets con 6 a Bs. 12.310,74 c/u. Loto Hípico: 498,88.

