    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 17-8-2025

    La jornada previa a la celebración de la Gala Hípica de Caracas fue todo un éxito .

    La tarde de este domingo 17 de agosto del 2025 se disputó la reunión número 31 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada en el marco de la fecha 16 del segundo meeting del año sin la presencia de pruebas selectivas o de grado con la presencial del juego del 5 y 6 Nacional donde el monto sellado acumuló un registro de 123 millones de bolívares por primera vez en el año.

    Leer También: MLB: Luis «La Regadera» Arráez triplica y se acerca al liderato de bateo de la Liga Nacional

    Ganadores del 5y6 nacional de este domingo 

    Entre los más destacados de la jornada se erigen los entrenador Carlos Luis Uzcátegui quien logró dos victorias en las pruebas no válidas con los ejemplares importados Coach Sessa con el jockey profesional Robert Capriles y el macho Tapit’s Tale y la silla del jockey aprendiz Winder Veliz en una prueba de 1,300 metros con un tiempo de 80’4. 

    Mientras en el renglón de los jockeys, sobresalió el jockey aprendiz Winder Veliz con cuatro victorias, tres en las carreras no válidas y una en el cierre del 5y6 nacional, La primera de ellas en la misma primera prueba de la jornada con la yegua Only Rose de la entrenadora Jessenia Romero con un tiempo de 80’4 en 1.300 metros, luego en la cuarta prueba triunfaría con el importado Tapit’s Tale del trainer Carlos Luis Uzcátegui.

    La tercera de las victorias de Winder Veliz la alcanzó en la quinta no válida con otro importado, pero del entrenador Gabriel Márquez por medio de Colder Weather en tiempo de 87’2 en 1.400 metros y cerraría en la 12 carrera de la jornada y última válida del 5y6 nacional donde ganaría con The Fieldher Jr. del entrenador Jefferson Rivas en tiempo de 81’1 en 1.300 metros.

    Por su parte el juego del 5y6 nacional recolectó un monto sellado de Bs. 123.675.020.00, para alcanzar y superar por primera vez en el año los 120 millones de bolívares y donde los cuadros con los seis caballos acertados fueron un total de 156 cuadros, quienes recibirán un premio de Bs. 423.826.77

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA:1.300 MTS – TPO:80.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Only Rose (3)51.5Winder Veliz63.58
    2Victoria de Oro (1)51.5O. Rivas
    3Elorza Princess (5)51A. Ybarra
    4Sweet Flower (7)55F. Quevedo
    5Anarita Spirit (4)50F. Marquez

    Entrenador: Jessenia Romero. Ganador 63.58. Places: 62.73 y 90.67.Exacta: 146.93. Trifecta: 316,57. Superfecta: 518.64

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:67.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Barbasco (2)54Yoelbis González 163.65
    2Rafiki (5)50O. Medina 
    3Quantum Leap (3)53J. Lugo Jr. 
    4Súper Luissiano (1)53K. Perfecto
    5Mr. Thunder (7)54R. Capriles

    Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador:163.65. Places: 58.85 y 812.87.  Exacta:9.779.54 Trifectas: Sin aciertos. Súperfectas: Sin aciertos. 

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO:81

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Coach Sessa (2)56Robert Capriles56.71.
    2Yarel (8)50.5O. Medina
    3Valeria Time (6)52J. Moncada 
    4Tianshan (7)53E. Jaramillo 
    5Acanelada (1)50.5J. Andarcia

    Entrenador:Carlos Luis Uzcátegui. Ganador:56.71.. Places: 58.72 y 166.89. Exacta: 267.98. Trifectas: 381.62. Súperfectas: 2.506.46.

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA:1.300 MTS – TPO:80.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Tapit’s Tale (4)55Winder Veliz56.67
    2Lord Inglés (2)51A. Ybaarra
    3Time Report (5)53Fra. Velázquez
    4Quiriquireño (1)53C. Piguave
    5Zio Diacccof (3)53Y. Díaz

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador:56.67. Places: 76.64. y 263.76. Exacta: 475.42. Trifectas: 1.433.74. Súperfectas:Sin aciertos.

    QUINTA CARRERA- DISTANCIA:1.400 MTS – TPO:87.2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Colder Weather (3)53Winder Veliz76.73
    2Antalya (4)53J.A.Rivero
    3Kate and Me (1)53J. Aray
    4Enigma (2)53A. Siso
    5Brawaisa (5)53Y. Díaz

    Entrenador:Gabriel Márquez. Ganador:76.73. Places: 55.00 y 81,12. Exacta: 218.65.  Trifectas:1.357.13. Súperfectas: 2.970.59

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA:1.400 MTS – TPO:86’1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Forrest Gump (1)53Larry Mejías309.16
    2Father Heart (3)53R. Solano
    3Juan Andrés (8)53J. Aray
    4Doble Ataque (7)53.5A. Siso
    5Ganbatte (6)53R. Capriles

    Entrenador:Jorge Salvador. Ganador:309.16 Places:124.73 y 76.69. Exacta: 929.19. Trifectas: 5.675.64 Súperfectas: Sin aciertos.

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA:1,300 MTS – TPO:80’3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Paradigma (2)54.5Jaime Lugo 325,17
    2Tower Star (12)55O. Medina
    3Mateo of Boston (4)52W. Veliz
    4Navegante (11)55J.G Hernández
    5Rey Vulcano (5)54K. Perfecto.

    Entrenador:Rubén Lanz. Ganador:325,17 Places: 117.90 y 80.99.Exacta: 515.70. Trifectas: 979.61. Súperfectas: 3.464.32.Triple Apuesta: 2.781.09. Pool de 4: 4.390.35.

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO:75

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Manoepriedra (3)54.5Yoelbis González91.15
    2Freites Pe (5)54.5J. Aranguren
    3Verstappen (4)53.5Y. Díaz
    4Sr. León (1)53J.A.Rivero
    5Zaraceño (2)52.5Fra. Vélazquez

    Entrenador:Luis Peraza. Ganador:91.15. Places: 121.24 y 85.09. Exacta: 732.17. Trifectas: 2.359.34. Súperfectas:2.720.97

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA: 1.100 MTS – TPO:67’4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Reina Nilsa (4)54José Alejandro Rivero972.38
    2Kalsa (7)53Fra. Vélazquez
    3Celestia (9)54Y. González
    4Easyyasyouplease (10)53W. Veliz
    5Encantadora (11)52.5J. Moncada

    Entrenador:José Luis Balzán. Ganador:972.38 Places:96.01 y 687.58. Exacta: 9.049.11. Trifectas:Sin aciertos.  Súperfectas:7.325.32.

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO:74

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Madame Walker (2)53Francisco Quevedo145.56
    2Boiled Milk (11)50J. Moncada
    3Salome (4)50.5L. Sangronis
    4Mostaza (5)50O.Medina
    5Linda Bizkaia (10)50.5O.Rivas

    Entrenador:Heli García Jr. Ganador:145.56. Places: 145.25 y 295.59. Exacta: 392.58. Trifectas: 4.702.07. Súperfectas: Sin aciertos. 

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA: 1.400 MTS – TPO:86.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Macuto (6)53Jaime Lugo123.92
    2El Gran Bricelio (5)50W. Veliz
    3Master Shot (8)54F. Quevedo
    4Maximus Fortune (10)53.5J.A.Rivero 
    5Akas Team (1)50A. Ybarra

    Entrenador:Fernando Parilli Tota. Ganador:123.92. Places:144.06 y 134.67. Exacta:688.05. Trifecta:1.646.37. Superfectas:10.143.40 . 

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA1.300 MTS – TPO:81’1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1The Fieldher Jr (10)52Winder Veliz96.23
    2Luiguino (9)55J. Aray
    3Gran Euro (7)51F. Puello Jr.
    4Caminante (4)53A. Siso
    5Gran Hacedión (3)52A. Ybarra

    Entrenador:Jefferson Rivas. Ganador:96.23. Places:59.62 y 99.00 Exacta: 186.14 Trifectas:470.32. Súperfectas: 694.25.  Triple Apuesta: 1.633.93. SúperPool de 4: 30.160.55. Doble Perfecta: 467.35. 5y6 nacional *5* (2997) 5.719. 5y6 nacional *6* (156) 423.826.77. Loto Hípico: 28.009.77.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

    Lo más reciente

    Edit Template