INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 16-2-2025

Un total de 11 competencias se realizaron la tarde de este domingo 16 de febrero en el óvalo de Coche.

Este domingo 16 de febrero del 2025 se corrió la quinta jornada de carreras, con una programación de 11competencias, donde se disputaron dos Condicionales Especiales y dos pruebas selectivas como lo son el Clásico «Segula la C» GIII, para hembras maduras, y el Clásico «Hylander» para machos maduros, ambos en distancia de 1.800 metros.

Leer También: MLB: El manager Larense de los Mets Carlos Mendoza alentado con demostración del Japonés Kodai Senga

Resultados- Ganadores- La Rinconada

Los entrenadores Luis Peraza, Ramón García y Rubén Lanz fueron los más destacados de la jornada al ganar en par de ocasiones. El primero de ellos se tomo la foto por intermedio del ejemplar Catire Pedro en el Clásico «Hylander» y a la altura de la primera válida con la debutante de tres años Kate And Me. García Mosquera visitó el recinto de ganadores con los ejemplares Astro Zeta y Camila Alejandra, mientras que Lanz abrió y cerró la jornada dominical de carreras con los ejemplares Jimmy The Great y Provenza.

Por los jinetes nuevamente destaca el actual líder Rober Capriles quien cruza el espejo por intermedio de Colossus y Camila Alejandra. Mientras que su colega Jhoanathan Aray se adjudicó el Clásico «Segula C» por intermedio de Piccina Mia en yunta con Riccardo D’Angelo y la debutante Kate And Me en la sexta carrera.

En la jornada se realizaron dos condicionales especiales:

Condicional Especial para caballos de cuatro y más años la victoria fue para: Stronger con Larry Mejías.

Stronger con Larry Mejías. Condicional Especial para yeguas de cuatro y más años la victoria fue para: Miss Emmy con Hemirxon Medina.

5y6 nacional – resultados – carreras

La quinta reunión del 2025, en el hipódromo La Rinconada, generó para el juego del 5y6 nacional, un total de 36 ganadores con los tickets de seis aciertos, los cuales ganaron cada uno: Bs. 720.164,95.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:66.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Jimmy The Great 51 Bragham Zapata 404,38 2 Gloriossus 53 L. Mejías – 3 Parrillero 53 H. Medina – 4 Bombazo 54 R. Capriles – 5 Alekssander 55 C. Piguave –

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 404,38 Placés: 66,19 y 25,67. Exacta: 903,59. Trifecta:2.502,39. Superfecta: 626,16.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO:79.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Colossus 55 Robert Capriles 27,69 2 Gran Pepe 54 H. Medina – 3 My Father Antonio 52 F. Puello Jr. – 4 Strength Monaco 50 B. Zapata – 5 Pompeyo 53 D. Acosta –

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 27,69 Placés: 22,00 y 31,45. Exacta: 50,02. Trifecta:146,91. Superfecta. Sin aciertos.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO:79.4

Condicional Especial para Caballos

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stronger 54 Larry Mejías 1.747,41 2 Bravucon 55 H. Medina – 3 My Titico Mate 55 J. G. Hernández – 4 Futuro 55 J. Aray – 5 Masttery 55 J. Aranguren –

Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 1.747,41 Placés: 345,72 y 43,21. Exacta: 10.201,03. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta. Sin aciertos.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 113.4

XXIV Clasico «Segula C» (GIII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Piccina Mia 54 Jhonathan Aray 72,97 2 Princesa Manuela 53 J. G. Hernández – 3 Lady Rossy 53 J. Aranguren – 4 Tequila 55 L. Mejías – 5 Mi Querida Emma 54 H. Medina –

Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 72,97 Placés: 31,71. y 71,86. Exacta: 1.711,38. Trifecta. 8.894,05. Superfecta: Sin aciertos.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 115.1

XXIV Clásico «Hylander» (GIII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Catire Pedro 53 Maykor Ibarra 242,60 2 Tuco Salamanca (Arg) 60 J. Aray – 3 Li Tre Fratelli 54 F. Quevedo – 4 Ping Pong 55 H. Medina – 5 Templario 55 J. C. Rodríguez –

Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 242,60. Exacta: 563,71. Trifecta: 7.863,02.

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO:76.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Kate And Me 54,5 Jhonathan Aray 81,72 2 Srta. Vodka 50 F. Márquez – 3 Sra. Champ 53 O. Rivas – 4 Honey Time 50 Yam. González – 5 Mia Sophia 53 J. G. Hernández –

Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 81,72. Placés: 86,16 y 38,60. Exacta: 608,72. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: Sin Aciertos.

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Astro Zeta 53 Yonkleiver Díaz 1.195,74 2 Isocórico 53 J. Aray – 3 King Julien 50 D. Acosta – 4 Papa Stefano 53 J. G. Hernández – 5 Maple Grove 53.5 R. Capriles –

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 1.195,74. Placés: 114,19 y 91,22. Exacta: 9.534,22. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 25.822,07. Doble Perfecta: Sin Aciertos.

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 117

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Huracán Jesús 51 Yamper González 56,17 2 Mr. Estricto 53 J. A. Rivero – 3 Moro De Oro 52 F. Puello Jr. – 4 Barbarroja 53 F. Quevedo – 5 Time Report 53 J. Aray –

Entrenador: José Luis Balzan. Ganador: 56,17 Placés: 29,05 y 133,67. Exacta: 1.583,86 Trifecta: 7.577,24. Superfecta: Sin Acierto.

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Camila Alejandra 53 Robert Capriles 50,47 2 Pintoresca 50 F. Márquez – 3 Sweet Victory 54 M. Ibarra – 4 Linda Bizkaia 50 F. Puello Jr. – 5 Mi Goajira Adorada 50 Y. J. Bermúdez –

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 50,47. Placés:32,74 y 43,64. Exacta: 131,05. Trifecta: 253,82. Superfecta: 388,82.

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 78.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Miss Emmy 54 Hemirxon Medina 70,78 2 Miel De Caña 53 F. Quevedo – 3 Gran Avelina 53 Y. Díaz – 4 Lady Sophia 55,5 J. Aranguren – 5 Miss Indiana 53 Yam. González –

Entrenador: David Palencia. Ganador: 70,78 Placés: 67,93 y 26,41 Exacta: 264,14. Trifecta: 1.210,33. Superfecta: Sin aciertos.

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Provenza 51 Franklin Puello Jr. 64,12 2 Mística 50 B. Zapata – 3 Dulce Abril 51 O. Medina – 4 Pluma Blanca 54 F. Quevedo – 5 Dra. Bea 51 Y. León –

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 64,12 Placés: 29,47 y 153,53. Exacta: 1.693,02. Trifecta: Sin Aiertos. Superfecta. Sin aciertos. Triple Apuesta: 964,26. Super Pool de 4: 3.869,06. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (1719) 3.910,14. 5y6 nacional *6* (36) 720.164,95. Loto Hípico: Sin Aciertos.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano