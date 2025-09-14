    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 14-9-2025

    Un total de 12 competencias se realizaron en la tarde dominical en el óvalo de Coche.

    Este domingo 14 de septiembre se corrió la trigésima quinta jornada de carreras, con una programación de 12 competencias, que incluyeron dos pruebas selectivas como lo son: El XXII Clásico Gelinotte (G2), con la victoria de la norteamericana Fleet Street y el XXII Clásico Millard Ziadie (G2), con el triunfo del importado Rockville (USA), ambos en distancia de 1.400 metros.

    Resultados- Ganadores- La Rinconada

    Los entrenadores Gabriel Márquez, Carlos Luis Uzcátegui y Rohendy Gámez fueron los más destacados de la jornada al ganar cada uno dos carreras. Márquez se tomó la foto por intermedio de Ekating King (USA) y Dwtn Maddie Brown (GB), mientras que Uzcategui consiguió el back to back con Fleet Street (USA) y Rockville (USA). Finalmente, Gámez visitó al recinto de ganadores con las yeguas: Srta Emiliana y Mística.

    En el renglón de los jinetes, el más destacado fue para Jhonathan Aray quien cruzó el espejo por intermedio de los purasangres: Ekating King (USA), Fleet Street (USA), Rockville (USA) y Dwtn Maddie Brown (GB).

    5y6 nacional – resultados – carreras 

    La trigésima quinta reunión del 2025, en el hipódromo La Rinconada, generó para el juego del 5y6 nacional, un total de 3.665 ganadores con los tickets de seis aciertos, los cuales ganaron cada uno: Bs. 20.077,34.

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 83.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Base Armador (8). 53Aldry Siso.1.609,99
    2Bendito (7).57Fel.Velásquez.     –
    3Cosmos (2)51,5L.Sangronis.     –
    4Dumpling (4)54Y.Caguado.     –
    5The Big Louis (6)52F.Márquez     –

    Entrenador: Eliécer Gómez. Ganador: 1.609,99 Placés: 215,75 y 86,79. Exacta: 3.466,70. Trifecta: 10.807,00. No hubo Superfecta.

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Gran Hacedion (8). 53Ángel Ybarra.71,48
    2Rey del Castillo (4).51,5O.Rivas    –
    3El Chino (3).50L.Sangronis    –
    4Conversión (2)50Y.J.Bermúdez.    –
    5Midnight Champion (5). 54,5A.Chirinos.    –

    Entrenador: Alejandro Pérez. Ganador: 71,48 Placés: 55,94 y 61,71. Exacta: 148,84. Trifecta:594,68. Superfecta. 1.442,84. Ret: 9.

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 83

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1 Srta Emiliana (3). 51Oliver Medina.1.633,80
    2Princesa Lucía (7).53,5W.Veliz.      –
    3Reina de Vela (2).50L.Sangronis.      –
    4Natalia Princess (5). 54C.Brito.      –
    5Gran Marisela (6).50Y.J.Bermúdez.      –

    Entrenador: Rohendy Gamez. Ganador: 1.633,80 Placés: 337,07 y 69,52. Exacta: 12.613,32. No hubo Trifecta ni Superfecta.

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: S/T

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Ekating King (USA) (2).54Jhonathan Aray.94,39
    2Tapit’s Tale (USA) (7).54O.Medina.   –
    3Convergente (5).53Y.Díaz   –
    4Aptitud (1).50W.Veliz.   –
    5First Time (4).53J.Lugo   –

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 94,39 Placés: 75,91. y 84,92. Exacta: 343,01. Trifecta. 966,98. No hubo Superfecta.

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 84.2

    XXII Clásico «Gelinotte» (GII)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Fleet Street (USA) (2).56Jhonathan Aray. 65,97
    2Colder Weather (USA) (1). 56R.Capriles.     –
    3Cosmic Love (7).53J.Lugo Jr.     –
    4Princesa Fina (3).53Y.González.     –
    5Eterna Amanda (6).54J.Lugo.     –

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 65,97. Placés: 55,04 y 181,58. Exacta: 252,54. Trifecta: 1.540,63. Superfecta: 10.786,90.

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 84.4

    XXII Clásico «Millard Ziadie» (GII)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Rockville (USA) (2). 58Jhonathan Aray 112,48
    2Señor Soñador (3).53Y.González.     –
    3Tío Horacio (4).53J.Lugo Jr.     –
    4Forrest Gump (1).53L.Mejías.     –
    5Snujake (7).54J.A.Rivero.     –

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 112,48. Placés: 85,64 y 68,45. Exacta: 228,34. Trifecta: 863,68. Superfecta: 2.782.06

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Dwtn Maddie Brown (GB) (5). 56Jhonathan Aray. 139,11
    2Rose Sensations (9).51,5A.Ybarra.    –
    3Mi Maritza (3).50W.Véliz.    –
    4Salome (13).51L.Sangronis.    –
    5Lady Issa (1)50J.Moncada    –

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 139,11. Placés: 58,07 y 84,96. Exacta: 242,55. Trifecta: 583,45. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 154,93. Pool de 4: 480,87.

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Mística (10).51Julio Moncada.110,31
    2Dra Bea (11).54,5M.Ibarra.      –
    3Paula del Carmen (1). 50S.Yanez.      –
    4Catira Milena (7).50O.Rivas.      –
    5Money Wise (4).51,5O.Medina.      –

    Entrenador: Rohendy Gámez. Ganador: 110,31. Placés: 123,41 y 57,26. Exacta: 341,52. Trifecta: 2.808,34. No hubo Superfecta. Doble Perfecta: 180,27.

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Guillermina (7). 53Larry Mejías.296,36
    2Aslaug (1).53A.Siso.    –
    3Hispanamericana (USA) (10). 54J.Lugo.    –
    4Bella Zafiro (2).55R.Capriles.    –
    5Carolina D’ Oro (USA) (8).56J.Aranguren    –

    Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 296,36 Placés: 117,69 y 241,09. Exacta: 5.088,64 Trifecta: 20.251,47. No hubo Superfecta. Ret: el 5 y el 6.

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Lady Sophia (10)51Oliver Medina. 92,43
    2Luna Llena (2).53W.Véliz.   – 
    3Lady Rossy (7)53O.Rivas.   –
    4Royal Honey (5)53,5A.Siso.   –
    5Money On Time (9).51S.Yanez.   –

    Entrenador: Jefferson David Rivas. Ganador: 92,43. Placés: 62,73 y 72,46. Exacta: 378,76. Trifecta: 538,42. No hubo Superfecta.

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1High Black Cat (5). 53,5José Gilberto Hernández.75,58
    2Predador (1).53,5Fra.Velásquez   –
    3Luigino (10).53J.Aray.   –
    4Big Family (3).53R.Capriles.   –
    5Verstappen (4).54Y.Díaz.   –

    Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 75,58  Placés: 92,22 y 65,46 Exacta:  342,40. Trifecta: 818,31. Superfecta: 4.089,33. Ret: 8.

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Gran Pepe (11).54Winder Véliz.64,86
    2Tank Abbott (10). 52L.Sangronis.   –
    3My Funny Nonno (5).53,5J.A.Rivero.   –
    4Akas Team (9).50,5O.Rivas.   –
    5My Lying Mate (4)50L.Funez Jr.   –

    Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 64,86 Placés: 55,00 y 66,95. Exacta: 135,11. Trifecta: 154,50. Superfecta. 1.450,61. Triple Apuesta: 723,51. Super Pool de 4: 3.587,16. Doble Perfecta: 297,59. 20.342 boletos con 5 pagan Bs. 937,76 c/u. 3.665 tickets con 6 a Bs. 20.077,34 c/u. Loto Hípico: 1.421,42.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

