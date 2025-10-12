    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 12-10-2025

    La jornada dominical presentó doce pruebas que iniciaron a partir de la 1:00 de la tarde con dos pruebas clásicas.

    Este domingo 12 de octubre, el Hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 39 de la temporada 2025, con dos pruebas selectivas. La edición VI Clásico «Ezequiel Zamora» (GIII). VI Clásico «Virgilio Decán» (GI) y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

    La Rinconada: Jaime Lugo destacó en la jornada con 3 victorias

    En la presente jornada dominical el jinete Jaime Lugo fue el más destacado con tres victorias. Jaime Lugo, se llevó el triunfo con los ejemplares Carrasqueado y Pampura, ambos para el entrenador Fernando Parilli y Stud «ZM», en la segunda y cuarta carrera, respectivamente. Luego en la última carrera se llevó el triunfo con San Benito (USA) para el entrenador Carlos Radelli.  

    El entrenador venezolano Gabriel Márquez, Fernando Parilli y Jorge Salvador, fueron los más destacado de la jornada dominical tras ganar dos carreras cada uno. Parilli, ganó la segunda carrera con Charrasqueado y la cuarta carrera con el ejemplar Pampura, ambos guiado por Jaime Lugo, quien lució los colores del Stud «ZM». Salvador, ganó con Yasiel y Queen Alabama, en la novena y décima carrera, respectivamente. 

    Gabriel Márquez, por su parte visitó el parque de vencedores con los ejemplares MagicShadow (USA) y Ekati King (USA) en la quinta carrera en yunta con Jhonathan Aray y en la undécima con Robert Capriles, en la VI edición del Clásico «Virgilio Decán» (Grado I).

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1PRIYANCA (1)53J. ARAY269,78
    2Latina Parts (6)53Y. González
    3Spectacular Queen (3) (USA)54L. Mejías
    4Reysgar (7)53K. Perfecto
    5Princess Ana (5)53Y. Díaz

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 269,78 Place: 56,71 y 95,25 Exacta: 1.184,29 Trifecta: 1.798,00 Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 02. 

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67″4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1CHARRASQUEADO (7)53J. LUGO65,59
    2Cumanés (1)53Y. Díaz
    3Jofiel (4)53A. Sisso
    4Alkalino (6)53J, Aray
    5Chamuel (2)53J.A. Rivero

    Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 65,59 Place: 75,19 y 66,10 Exacta: 227,01 Trifecta: 241,21 Superfecta: 282,08 

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1ABOVE THE SKY (usa) (6)56F. QUEVEDO74,80 
    2Naa Dudette (usa) (3)56Y, González
    3Bella del Nilo (usa) (4)54H. Medina
    4La Barbie (7)53J.G. Hernández
    5Piemontesa (1)53J. Lugo Jr.

    Entrenador: Antonio Martínez Ganador: 74,80 Place: 73,40 y 406,37 Exacta: 435,43 Trifecta: 679,20 Superfecta: 4.662,56

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1PAMPURA (1)53J. LUGO112,10
    2Chipilina (3)53F. Quevedo
    3Guillermina (7)53L. Mejías
    4Lady Issa (9)53-3S: Yánez
    5Emmyarantza (5)55H. Medina

    Entrenador: Fernando Parilli Ganador: 112,10 Place: 98,70 y  133,91 Exacta: 541,12 Trifecta: 969,13 Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 06.

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86″4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MAGICSHADOW (usa) (8)58J. ARAY57,78 
    2First Time (3)53J. Lugo
    3Chon Brady (5)53J.A. Rivero
    4Mr. Keating (usa) (1)58F. Quevedo
    5Moro de Oro (2)53,5J. Lugo Jr.

    Entrenador: Gabriel Márquez Ganador: 57,78 Place: 57,87 y 89,61 Exacta: 154,65 Trifecta: 751,68 Superfecta: 1.386,82. Ret.: 06.

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72″1 VI Clásico «Ezequiel Zamora» (Grado III)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MI QUERIDA EMMA (2)55J.G. HERNÁNDEZ103,61
    2Brown Sugar (3)55J. Lugo
    3Miss Mireya (4)53J.C. Rodríguez
    4Princesa Fina (6)53Y. González
    5Tale Of May (USA) (5)56J.A. Rivero

    Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 103,61 Place: 103,82 y 72,96 Exacta: 302,67 Trifecta: 754,36 Superfecta: 1.318,25 

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1LINDA ILUSION (2)57-4O. RIVAS98,53
    2Essencial White (8)55,5-3A. Ybarra
    3Victoria de Oro (5)57,5-4L. Funez Jr.
    4Elorza Princess (9)54-3W. Véliz
    5Queen Tita (4)54-4L. Sangronis

    Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 98,53 Place: 140,82 y 63,94 Exacta: 414,43 Trifecta: 576,36 Superfecta: 699,48. Triple Apuesta: 740,09. Pool de 4: 2.737,90. 

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75″1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MY FIVE MATE (5)53J. ARANGUREN739,90
    2Premiado (4)54,5J. Lugo Jr.
    3Tower Star (1)60-4L. Funez Jr.
    4Mad MAx (2)55,5-1Fel. Velázquez
    5Mateo of Boston (11)54,5-3W. Véliz

    Entrenador: Manuel Vielma. Ganador: 739,90 Place: 151,57 y 55,00 Exacta: 1.825,96 Trifecta: 2.653,70 Superfecta: Sin acierto. Doble Perfecta: 6.109,07.. Ret.: 07.

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 115″4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1YASIEL (11)55-3W. VELIZ224,93
    2Luigino (10)53-3O. Rivas
    3Gabo White (5)55J.A. Rivero
    4Zaraceño (2)53H. Medina
    5Time Report (3)55Fel. Velázquez

    Entrenador: Jorge Salvador Ganador: 22,93 Place: 68,32 y 101,94 Exacta: 542,94 Trifecta: 6.608,32 Superfecta: Sin Aciertos. Ret.: 04.

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81″2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1QUEEN ALABAMA (11)53J.A.RIVERO120,81
    2Kalsa (1)56-4L. Sangronis
    3Encantadora (4)56J. Lugo
    4Victory Rose (7)54Y. Díaz
    5Miss Blaugrana (9)53J. Aranguren 

    Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 120,81 Place: 68,96 y 92,83 Exacta: 580,83 Trifecta: 819,29 Superfecta: Sin aciertos.

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72″1 VI Clásico «Virgilio Decán» (Grado I)

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1EKATI KING (usa) (5)58R. CAPRILES185,75
    2Fleet Street (USA) (7)56-2J. Aray
    3Gran Alabama (1)54F. Quevedo
    4Colossus (6)55Y. González
    5Bravucon (4)55H. Medina

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 185,75 Place: 97,47 y 70,76 Exacta: 407,47 Trifecta: 614,82 Superfecta: 1.958,20..

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1SAN BENITO (usa) (10)58J. LUGO72,79
    2Forever Seeker (USA) (1)58J. Aray
    3Gran Andrés (12)53,5J. Lugo Jr.
    4Isócorico (11)54H. Medina
    5Talentoso (5)54,5-4O. RIvas

    Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 72,79 Place: 55,00 y 93,47 Exacta: 200,18 Trifecta: 644,22 Superfecta: 2.852,26 Triple Apuesta: 1.285,08 Súper Pool de 4: 3.827,76 Doble Perfecta. 1.253,97 5y6 nacional *5* (12.076). Bs. 1.817,07  5y6 nacional *6* (1.198) Bs. 70.649,94 . Loto Hípico:11 6,66. Ret.: 08-09.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

