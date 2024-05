INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 12-05-2024

El majestuoso circuito hípico de Coche escenificó este domingo diez carreras con dos Clásicos de Grado II.

En una soleada tarde de carreras se llevaron a cabo con total normalidad diez competencias que se programaron para este domingo 12 de mayo de 2024 en la que se sigue demostrando la preferencia de la afición por el gran juego de las mayorías, el 5 y 6 Nacional que por novena semana consecutiva alcanzó un monto récord en su recaudación que superó ampliamente los 27 Millones de Bolívares.

En la jornada se disputaron dos Clásicos de Grado, el Clásico Asamblea Nacional Bolivariana (GII), cuarta carrera en 1600 metros con victoria para la potra Mother Carmen (The Great War) con la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de Dotwing Fernández para el Stud “WY” y el Clásico Hypocrite (GII), novena carrera en 1600 metros donde mantuvo su invicto el potro Lemon White (Constructor White) piloteado por Jaime “Pocho” Lugo con el entrenamiento de José Gregorio Rodríguez para el Stud “Waku M”.

Los profesionales más destacados de la jornada entre los jinetes el “General” Jaime “Pocho” Lugo con trío de victorias en el 5 y 6, incluido el Clásico Hypocrite, mientras que por los entrenadores duplicó el trainer Ismael Paredes quien se anotó dos victorias en el juego de las mayorías, en la quinta carrera, Primera Válida con la yegua Brianna (Panzer Barcelona) y en la octava carrera, Cuarta Válida con el ejemplar de mayor dividendo en la reunión, la yegua Linda Parts (Fifth Edition) que abonó Bs. 318,43 por ganador, con la monta de Kelvin Perfecto.

Con sus victorias en las pruebas selectivas del día, la potra Mother Carmen y el potro tordillo Lemon White, se perfilan como aspirantes de respeto a las carreras de la Triple Corona Venezolana, que inicia en junio con los Clásicos Hipódromo La Rinconada para hembras y el José Antonio Páez, para ejemplares de 3 años. El 5 y 6 abona el extraordinario dividendo de Bs. 349.008,41 para las 42 combinaciones que lograron acertar los seis de la fama, monto que al cambio oficial en la República Bolivariana de Venezuela, equivale en divisas a la cantidad de $9.533,14. Los cuadros con 5 aciertos pagaron Bs. 5.345,02

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Astuto (3) 52.5 José Alejandro Rivero 40,00 2 Don Thiago (8) 51.5 Y.González – 3 Jolgorio (2) 50.5 Y.Contreras – 4 Stephen (7) 53 M.Rodríguez – 5 Mortero (5) 50.0 Yam.González –

Entrenador: Humberto Correia. Ganador 40,00 – Placés: 28,60 y 24,74 – Exacta: 102, 07

– Trifecta: 252,32 – Superfecta: No hubo.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Snow Time (6) 54 Hemirxon Medina 27,02 2 El de Will (7) 50 Yam.González – 3 Red Time (5) 50.5 J.Moreno – 4 Yago (3) 53 J.Nava – 5 Alter Ego (4) 50 C.Brito –

Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 27,02 – Placés: 22,79 y 32,93 – Exacta: 37,97 –

Trifecta: 58,78 – Superfecta: 475,80.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Time Traveler (5) 55 Larry Mejías 32,55 2 Cardano (1) 51 K.Aray – 3 El Gran Mario (3) 52 C.Brito – 4 Baco (6) 51 O.Rivas – 5 Vermelho 52 J.Moreno –

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 32,55 – Placés: 33,48 y 55,71 – Exacta: 164,85

– Trifecta: 461,42 – Superfecta: 408,56

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 100.4

LI Clásico Asamblea Nacional Bolivariana.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mother Carmen (5) 53 Yoelbis González 167,53 2 Carora Mia (4) 53 J.Lugo – 3 Alana (3) 53 J.C.Rodríguez – 4 Mo Cuishle (3) 53 H.Medina – 5 Wabi Sabi (6) 53 M.Rodríguez –

Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 167,53 – Placés: 67,45 y 67,45 – Exacta: 764,83

Trifecta: 2.604,18 – Superfecta: No hubo.

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Brianna (10) 51.5 Carlos Brito 46,09 2 Boiled Milk (8) 54.5 J.A.Rivero – 3 Reina Fabricia (9) 53 M.Rodríguez – 4 Super Valentina (4) 50 L.Sangronis – 5 Manchega (2) 51 Jer.Alvarado –

Entrenador: Ismael Paredes. Ganador: 46,09 – Placés: 29,78 y 22,72 – Exacta: 131,90 –

Trifecta: 148,47 Superfecta: No hubo. Pool de 4: 653,83.

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 69.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Flama Success (2) 50.5 Carlos Brito 157,66 2 De Nene (7) 51.5 Y.González – 3 Chaviela (4) 50 F.Puello Jr. – 4 High Quality (6) 50 L.Sangronis – 5 Spring Training (3) 54 H.Medina –

Entrenador: E. Gómez. Ganador: 157,66 – Placés: 97,86 y 39,78 – Exacta: 660,52 –

Trifecta: No hubo. Superfecta: No hubo. Triple Apuesta: 934,71 – Doble Perfecta: No hubo.

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Queen Barbara (9) 53 Jaime Lugo 175,55 2 Victoria de Oro (8) 50 C.Brito – 3 Natalia Princess (11) 52 J.A.Rivero – 4 Elorza Princess (10) 52 K.Aray – 5 Luce di Luna (6) 50 C.Carrero –

Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 175,55 – Placés: 61,00 y 37,36 – Exacta: 2.148,88

– Trifecta: 3.172,93 – Superfecta: No hubo.

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Linda Parts (3) 54.5 Kelvin Perfecto 318,43 2 Jaicelita (2) 55 L.Mejías – 3 White Cobra (11) 54 C.Brito – 4 De Casta (5) 52 Y.Bermúdez – 5 Cheetah (6) 51.5 Yam.González –

Entrenador: Ismael Paredes. Ganador: 318,43 – Placés: 43,69 y 69,78 – Exacta: 1.563,72

Trifecta: No hubo. Superfecta: No hubo.

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 101.0

XXIV Clásico Hypocrite.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Lemon White (6) 53 Jaime Lugo 48,81 2 Niño Lorenzo (5) 53 H.Medina – 3 Vino Tinto (4) 53 J.A.Rivero – 4 Gran Alabama (8) 53 J.C.Rodríguez – 5 Arcano (2) 54 J.Aranguren –

Entrenador: José Gregorio Rodríguez. Ganador: 48,81 – Placés: 47,07 y 37,71 – Exacta: 231,45

– Trifecta 241,16 – Superfecta: 529,51.

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Reina de Copas (6) 54.5 Jaime Lugo 54,55 2 Luna Dulce (12) 50 Y.Contreras – 3 Tia Felipa (1) 52 J.A.Rivero – 4 Money Spicy (7) 53 F.Puello – 5 Princesa Crossover (9) 53 J.Aranguren –

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 54,55 – Placés: 32,28 y 116,36 – Exacta: 1.744,03

Trifecta: No hubo – Superfecta: No hubo – Triple Apuesta: 3.230,69 – Superfecta: 22.029,55

Doble Perfecta: No hubo.- 5 y 6 (42) con 6 aciertos: Bs. 349.008,41 y (711) con 5: Bs. 5.345,02

Loto Hípico: 14.934,09.

