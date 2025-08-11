INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 10-8-2025

Un total de 12 competencias se realizaron la tarde de este domingo en el óvalo de Coche.

Hoy el hipódromo La Rinconada celebró la reunión N° 30 de carreras correspondiente al segundo mitin de la temporada 2025. Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo. La jornada inicio a la 1:00 p.m.

En la presente jornada dominical los jinetes Jaime Lugo, Wilder Véliz y José Gilberto Hernández, fueron los más destacado de la jornada con par de victorias cada uno. Jaime Lugo, se llevó la victoria con First Time y Majestuosa, en la primera y tercera no válidas, respectivamente. José Gilberto Hernández, logró las victorias con Aptitud en la quinta carrera, y con Navegante, en la segunda válida para el 5y6 nacional. Wilder Véliz, ganó encima de la británica Dwtnmadde Brown y Kiss Cocoa, en la sexta y novena carrera sucesivamente.

El entrenador debutante José Alexander Sánchez, consiguió par de triunfos. El primera fue con el ejemplar Aptitud en la quinta carrera no válida, y luego con Navegante en la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional. Ambas en yunta con el jinete experimentado José Gilberto Hernández para la divisa «Aptitud». Al igual que Ricardo D’Angelo, destacó con dos triunfos. El primero con Majestuosa en la tercera no válida y en el cierre del programa domnical con Mía Ragazza.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 116″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FIRST TIME (7) 56 J. LUGO 68,32 2 Prince Cheraf (3) 55 Y. González – 3 Deep Attack (1) 55 J. Aray – 4 El Gran Coliseo (5) 56-2 F. Puello Jr. – 5 El Ferretero (2) 53-3 J. Andarcia –

Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 68,32 Place: 55 y 79,79 Exacta: 191,77 Trifecta: 435,80 Superfecta: 532,52. Ret.: 4.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82″1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ANABELLA (7) 53.5 R. CAPRILES 61,28 2 Petareña (9) 53.5 Y. Díaz – 3 Melania (1) 54 J. Lugo Jr. – 4 Orolinda (2) 54-2 F. Puello Jr. – 5 Bella Zafiro (4) 55 J. Aray –

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 61,28 Place: 59,66 y 163,01 Exacta: 648,36 Trifecta: 2.728,59 Superfecta:. 8.357,13 Ret.: 8.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 117″4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MAJESTUOSA (6) 53 J. LUGO 140,26 2 Fidanzata (2) 56-3 W. Véliz – 3 Craigh Na Dun (8) 53 R. Capriles – 4 Potenciada (5) 55-4 F. Márquez – 5 Timanfaya (4) 53 F. Quevedo –

Entrenador: Ricardo D’Angelo. Ganador: 140,26 Place: 55 y 77,06 Exacta: 236,92 Trifecta: 760,81 Superfecta:. 2.030,32

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:69″2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 REY ENIGMA (1) 54 J. LUGO JR. 107,07 2 Base Armador (2) 53.5 A. Siso – 3 My Feeling Mate (3) 54 J. Aranguren – 4 Scouting Chief (7) 53-3 F. Márquez – 5 The Great Return (8) 53-3 S. Yanez –

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 107,07 Place: 55 y 58,20 Exacta: 134,93 Trifecta: 86,63 Superfecta:. 184,11 Ret.: 4.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 APTITUD (7) 55 J.G. HERNÁNDEZ 194,29 2 Convergente (4) 56-3 W. Véliz – 3 Bombazo (1) 56-4 O. Rivas – 4 Don Thiago (2) 55.5 J.A. Rivas – 5 Stephen (3) 53 A. Chirinos –

Entrenador: José Sánchez. Ganador: 194,29 Place: 103,73 y 71,18 Exacta: 695,44 Trifecta: 1.560,17. Superfecta: 3.079,70.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68″3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 DWTNMADDE BROWN (GB) 56-3 W. VÉLIZ 115,42 2 Yankee Lake (2) 53-3 L. Funez Jr. – 3 Acanelada (4) 54 R. Capriles – 4 Fabi Valen (3) 54 K. Perfecto – 5 Yarel (5) 53.5-3.5 O. Rivas –

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 115,42 Place: 83,51 y 265,84 Exacta: 706,39 Trifecta: 1.012,96 Superfecta: 3.209,13

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67″2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 LUNA LLENA (5) 55.5 A. CHIRINOS 165,18 2 Victoria De Oro (7) 53 Y. Díaz – 3 Quality Princess (12) 56-4 L. Funez Jr. – 4 Waya Waya (3) 55-3 W. Véliz – 5 Elorza Princess (9) 53 F. Quevedo –

Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 165,18 Place: 126,90 y 76. Exacta: 1.040,35 Trifecta: 1.096,43 Superfecta: 4.157,74. Triple Apuesta: 524,47. Pool de 4: 1.065,19. Ret.: 2.

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82″1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 NAVEGANTE (7) 54.5 J.G. HERNÁNDEZ 191,04 2 Bendito (2) 54.5 Fel. Velásquez – 3 Cosmos (3) 54-4 L. Sangronis – 4 Suliman (6) 53-3 L. Funez Jr. – 5 The Big Louis (5) 53 Jer. Alvarado –

Entrenador: José Sánchez. Ganador: 191,04 Place: 77,67 y 58,50 Exacta: 441,06 Trifecta: 558,94 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret.: 01-04-08.

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 70″3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 KISS COCOA (1) 56.5-3 W. VÉLIZ 75,58 2 Queen Greisa (3) 58.5-4 Y. Caguado – 3 Siberian Queen (5) 53-1 Fra. Velásquez – 4 Nostra Vittoria (8) 55.5-4 D. Dellian – 5 Mi Consentida (9) 53 J. Lugo Jr. –

Entrenador: Miguel Cortez. Ganador: 75,58 Place: 85,64 y 97,34 Exacta: 264,01 Trifecta: 264,01 Superfecta: Sin aciertos.

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 83″3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SWEET GENESIS (2) 53 A. FINOL 1.783,66 2 Princesa Lucía (1) 55.5-2 F. Puello Jr. – 3 Natalia Princess (6) 55-3 C. Brito – 4 Marrakech (8) 56-2 Y. León – 5 Gran Marisela (11) 53 L. Mejías –

Entrenador: Alain Casanova. Ganador: 1.783,66 Place: 230,39 y 85,90 Exacta: 6.565,11 Trifecta: 11.098,24 Superfecta: 8.756,55 Ret.; 05-10.

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FURETTO (9) 54-4 L. SANGRONIS 745,06 2 Mahomes (10) 53 J. Lugo Jr. – 3 Freites Pe (3) 54 J. Aranguren – 4 Zaraceño (2) 53.5-1 Fra. Velázquez – 5 Forty Time (7) 53-3 W. Véliz –

Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 745,06 Place: 107,20 y 84,62 Exacta: 2.085,61 Trifecta: 2.547,14 Superfecta: Sin aciertos.

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO:74″4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MIA RAGAZZA (6) 55-2 F. PUELLO JR. 107,79 2 Tia Felipa (7) 53 Y. González – 3 Furia (9) 54-3 W. Véliz – 4 Star Plus (4) 53-3 O. Rivas – 5 Boiled Milk (1) 53 J. Lugo Jr. –

Entrenador: Ricardo D’Angelo Ganador: 107,79 Place: 108,39 y 350,51 Exacta: 1.697,21 Trifecta: 5.420,06 Superfecta: 3.283,10 Triple Apuesta: 26.076,26. Súper Pool de 4: 102.992,89. Doble Perfecta. 9.093,58. 5y6 nacional *5* (2.464) 6.117,98. 5y6 nacional *6* (91) 638.961,28. Loto Hípico. 1.807,21.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano