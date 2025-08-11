    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 10-8-2025

    Un total de 12 competencias se realizaron la tarde de este domingo en el óvalo de Coche.

    Hoy el hipódromo La Rinconada celebró la reunión N° 30 de carreras correspondiente al segundo mitin de la temporada 2025. Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo. La jornada inicio a la 1:00 p.m. 

    En la presente jornada dominical los jinetes Jaime Lugo, Wilder Véliz y José Gilberto Hernández, fueron los más destacado de la jornada con par de victorias cada uno. Jaime Lugo, se llevó la victoria con First Time y Majestuosa, en la primera y tercera no válidas, respectivamente. José Gilberto Hernández, logró las victorias con Aptitud en la quinta carrera, y con Navegante, en la segunda válida para el 5y6 nacional. Wilder Véliz, ganó encima de la británica Dwtnmadde Brown y Kiss Cocoa, en la sexta y novena carrera sucesivamente. 

    El entrenador debutante José Alexander Sánchez, consiguió par de triunfos. El primera fue con el ejemplar Aptitud en la quinta carrera no válida, y luego con Navegante en la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional. Ambas en yunta con el jinete experimentado José Gilberto Hernández para la divisa «Aptitud». Al igual que Ricardo D’Angelo, destacó con dos triunfos. El primero con Majestuosa en la tercera no válida y en el cierre del programa domnical con Mía Ragazza. 

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 116″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1FIRST TIME (7)56J. LUGO68,32
    2Prince Cheraf (3)55Y. González
    3Deep Attack (1)55J. Aray
    4El Gran Coliseo (5)56-2F. Puello Jr. 
    5El Ferretero (2)53-3J. Andarcia 

    Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 68,32 Place: 55 y 79,79 Exacta: 191,77 Trifecta: 435,80 Superfecta: 532,52. Ret.: 4.

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82″1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1ANABELLA (7)53.5R. CAPRILES61,28
    2Petareña (9)53.5Y. Díaz
    3Melania (1)54J. Lugo Jr.
    4Orolinda (2)54-2F. Puello Jr.
    5Bella Zafiro (4)55J. Aray

    Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 61,28 Place: 59,66 y 163,01 Exacta: 648,36 Trifecta: 2.728,59 Superfecta:. 8.357,13 Ret.: 8.

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 117″4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MAJESTUOSA (6)53J. LUGO140,26
    2Fidanzata (2)56-3W. Véliz
    3Craigh Na Dun (8)53R. Capriles
    4Potenciada (5)55-4F. Márquez
    5Timanfaya (4)53F. Quevedo

    Entrenador: Ricardo D’Angelo. Ganador: 140,26 Place: 55 y 77,06 Exacta: 236,92 Trifecta: 760,81 Superfecta:. 2.030,32

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:69″2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1REY ENIGMA (1)54J. LUGO JR.107,07
    2Base Armador (2)53.5A. Siso
    3My Feeling Mate (3)54J. Aranguren
    4Scouting Chief (7)53-3F. Márquez
    5The Great Return (8)53-3S. Yanez

    Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 107,07 Place: 55 y 58,20 Exacta: 134,93 Trifecta: 86,63 Superfecta:. 184,11 Ret.: 4.

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1APTITUD (7)55J.G. HERNÁNDEZ194,29
    2Convergente (4)56-3W. Véliz
    3Bombazo (1)56-4O. Rivas
    4Don Thiago (2)55.5J.A. Rivas
    5Stephen (3)53A. Chirinos

    Entrenador: José Sánchez. Ganador: 194,29 Place: 103,73 y 71,18 Exacta: 695,44 Trifecta: 1.560,17. Superfecta: 3.079,70.

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1DWTNMADDE BROWN (GB)56-3W. VÉLIZ115,42
    2Yankee Lake (2)53-3L. Funez Jr.
    3Acanelada (4)54R. Capriles
    4Fabi Valen (3)54K. Perfecto
    5Yarel (5)53.5-3.5O. Rivas

    Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 115,42 Place: 83,51 y 265,84 Exacta: 706,39 Trifecta: 1.012,96 Superfecta: 3.209,13

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67″2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1LUNA LLENA (5)55.5A. CHIRINOS165,18
    2Victoria De Oro (7)53Y. Díaz
    3Quality Princess (12)56-4L. Funez Jr.
    4Waya Waya (3)55-3W. Véliz
    5Elorza Princess (9)53F. Quevedo

    Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 165,18 Place: 126,90 y 76. Exacta: 1.040,35 Trifecta: 1.096,43 Superfecta: 4.157,74. Triple Apuesta: 524,47. Pool de 4: 1.065,19. Ret.: 2.

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82″1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1NAVEGANTE (7)54.5J.G. HERNÁNDEZ191,04
    2Bendito (2)54.5Fel. Velásquez
    3Cosmos (3)54-4L. Sangronis
    4Suliman (6)53-3L. Funez Jr.
    5The Big Louis (5)53Jer. Alvarado

    Entrenador: José Sánchez. Ganador: 191,04 Place: 77,67 y 58,50 Exacta: 441,06 Trifecta: 558,94 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret.: 01-04-08.

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 70″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1KISS COCOA (1)56.5-3W. VÉLIZ75,58
    2Queen Greisa (3)58.5-4Y. Caguado
    3Siberian Queen (5)53-1Fra. Velásquez
    4Nostra Vittoria (8)55.5-4D. Dellian
    5Mi Consentida (9)53J. Lugo Jr.

    Entrenador: Miguel Cortez. Ganador: 75,58 Place: 85,64 y 97,34 Exacta: 264,01 Trifecta: 264,01 Superfecta: Sin aciertos. 

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 83″3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1SWEET GENESIS (2)53A. FINOL1.783,66
    2Princesa Lucía (1)55.5-2F. Puello Jr.
    3Natalia Princess (6)55-3C. Brito
    4Marrakech (8)56-2Y. León
    5Gran Marisela (11)53L. Mejías

    Entrenador: Alain Casanova. Ganador: 1.783,66 Place: 230,39 y 85,90 Exacta: 6.565,11 Trifecta: 11.098,24 Superfecta: 8.756,55 Ret.; 05-10.

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74″4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1FURETTO (9)54-4L. SANGRONIS745,06
    2Mahomes (10)53J. Lugo Jr.
    3Freites Pe (3)54J. Aranguren
    4Zaraceño (2)53.5-1Fra. Velázquez
    5Forty Time (7)53-3W. Véliz

    Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 745,06 Place: 107,20 y 84,62 Exacta: 2.085,61 Trifecta: 2.547,14 Superfecta: Sin aciertos. 

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO:74″4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1MIA RAGAZZA (6)55-2F. PUELLO JR.107,79
    2Tia Felipa (7)53Y. González
    3Furia (9)54-3W. Véliz
    4Star Plus (4)53-3O. Rivas
    5Boiled Milk (1)53J. Lugo Jr. 

    Entrenador: Ricardo D’Angelo Ganador: 107,79 Place: 108,39 y 350,51 Exacta: 1.697,21 Trifecta: 5.420,06 Superfecta: 3.283,10 Triple Apuesta: 26.076,26. Súper Pool de 4: 102.992,89. Doble Perfecta. 9.093,58. 5y6 nacional *5* (2.464) 6.117,98.  5y6 nacional *6* (91) 638.961,28. Loto Hípico. 1.807,21.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

