    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 07-9-2025

    Un total de 12 competencias se realizaron la tarde de este domingo en el óvalo de Coche que dio inicio al tercer y último meeting.

    Este domingo 7 de septiembre el Hipódromo La Rinconada celebró la reunión N°34 de carreras correspondiente a la primera fecha del tercer meeting de la temporada 2025. Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo. La jornada inicio a la 1:00 p.m.

    En la presente jornada dominical el jinete aprendiz Winder Véliz fue el más destacado de la competición dominical. Véliz, ganó la tercera, la quinta carrera y abrió el 5y6 nacional con triunfo sobre el lomo de la yegua Petareña entrenada de Jefferson Rivas en recorrido de 1.200 metros.

    Fernando Parilli Araujo, fue el profesional del entrenamiento más destacado de la jornada con dos victorias. Parilli, presentó en la primera carrera en plan victorioso a la potra debutante Flor De Caña, que contó con la monta de Francisco Quevedo y logra ganar en tiempo de 68.1 para el recorrido. Luego en la cuarta válida, presentó a la castaña de tres años Chimpolera, que visitó el parque de vencedores con el jinete Jaime «Pocho» Lugo. 

    Por su parte el tradicional juego de 5y6 nacional volvió a brillar en su recaudación al conseguir la cantidad de Bs 135.912.100 millones y de esta manera extender a 21 semanas consecutivas el monto récord.

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Flor De Caña (1)  53Francisco Quevedo129,68
    2Carora’s Dream (Usa) (3)  54J. Lugo Jr.     –
    3Respuesta Rápida (4)  53J. Aray      –
    4Luisacaceres (2)  53A. Siso     –
    5Reysgar (6)  53K. Perfecto     –

    Entrenador: Fernando Parilli Araujo: 129,68. Exacta: 382,90. Trifecta: 322,16. Ret: 5

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: S/T

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1La Barbie (1) Sub   53Robert Capriles 113,94
    2Princesa Crossover (5) Baj  54.5F. Quevedo     –
    3Etna´s Napper (Usa) (7)   53W. Véliz       –
    4Legionaria (2)  50O. Medina     –
    5Mia Ragazza (3)  51F. Puello Jr.     –

    Entrenador: Albany González. Ganador: 113,94. Place: 66,14 y 74,76. Exacta: 1.302,70. Trifecta: 519,05. Superfecta: 396,34.

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87.4 

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Navegante (8)  52Winder Véliz102,71
    2Dumpling (3) 50.5Y. Caguado     –
    3Ademan (4) 53.5Y. González     –  
    4Ram Power (6)  53Y. Díaz     –
    5El Gran Solinero (2)  50J. Moncada     –

    Entrenador: José Sánchez. Ganador: 102,71. Place: 61,75 y 73,99. Exacta: 180,29. Trifecta: 387,74. Superfecta: 3.453,22. Ret: 1 y 5.

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Pontevecchio (2)  53J.G. Hernández 939,91
    2Egiogbe (Usa) (7)  56J. Aray     –
    3Viejo Parra (5)  53R. Capriles     –
    4Chamuel (1)  53Y. Díaz      –
    5Loom (6)  53Y. González     –

    Entrenador: German Rojas Jr. Ganador: 939,91 Place: 91,41. y 55,35. Exacta: 1.503,43. Trifecta: 4.302,66. Superfecta: Sin Acierto. 

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Doble Ataque (2) 50.5Winder Véliz159,17
    2Grandiossus (4)  54R. Capriles     –
    3Noqueador (6)  53J. A. Rivero     –
    4Vinicius Jr. (7) 51.5Y. Caguado     –
    5Barbasco (3)  53Y. González       –

    Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 159,17. Place: 115,05 y 69,30. Exacta: 726,63. Trifecta: 404,77. Superfecta: 2.880,00.

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Gran Alabama (1)  53Francisco Quevedo 98,57
    2Miketyson (8) 50.5F. Márquez     –
    3Bucare (5)  51F. Puello Jr.    –
    4Vermelho (7)  53Y. González.    –
    5Macuto (9)  54J. Lugo.    –

    Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 98,57  Place: 68,28 y 404,88. Exacta: 2.390,17. Trifecta: 7.263,60. Superfecta: Sin Acierto. Ret.: 06.

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Petareña (13) 51.5Winder Véliz147,69
    2Kalsa (2)  54Fel. Velásquez     –
    3Reina Makunaima (4)  53J. Aranguren     –
    4Anasoli (5)  53M. Ibarra     –
    5Melania (9) 54.5J. Lugo Jr.     –

    Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 147,69. Place: 94,22 y 675,84. Exacta: 2.094,07. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 1.653,11. Pool de 4: 14.105,03. Ret:6

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Mr. Keating (Usa) (8)  56Franklin Puello Jr.113,98
    2Zio Giaccof (7)  53Y. Díaz     –
    3Time Report (9) 53.5Fel. Velásquez     – 
    4Huracán Cumanés (2) 51.5C. Brito     –
    5Stephen (5) 53.5A. Chirinos     –

    Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 113,98. Place: 78,75 y 399,88. Exacta: 755,30. Trifecta: 5.790,07. Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos.

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Yankee Lake (5)  54Jervis Alvarado2.355,18
    2Super Explosiva (1)  54R. Capriles       –
    3Nostra Vittoria (4) 52.5D. Dellan         –
    4Acanelada (7)  51L.Sangronis       –
    5Yarel (2)50.5O.Medina       –

    Entrenador: Yorvis Villamizar. Ganador: 2.355,18. Place: 163,99 y 129,64. Exacta: 15.976,46. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Chimpolera (4)  53Jaime Lugo123,49
    2Furia (7) 51.5J. Moncada     –
    3Queen Lety (10)   53Y. Díaz     –
    4Princess Atena (9)  53Y. González     –
    5Chipilina (6)  53J. Lugo Jr.     –

    Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 123,49. Place: 112,32 y 109,97. Exacta: 1.650,86. Trifecta: 5.448,20. Superfecta: Sin Acierto.

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: S/T

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Rafiki (5)  50Oliver Medina537,63
    2Great Gabriel (6)  53J. G. Hernández     –
    3Mufasa (1)  51L. Sangronis     –
    4Papa Stefano (2)  53Y. Díaz     –
    5Ercolano Spun (3)51F.Puello Jr.     –

    Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 537,63.  Place: 120,26 y 828,27. Exacta: Sin Acierto. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Aciertos.

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Mi Goajira Adorada (8)  54Jhonathan Aray368,13
    2Princesa Susej (7)  54F. Puello Jr.     –
    3Prioritise (2)  53J. G. Hernández     –
    4Tea Tree Bay (GB) (5)  53W. Véliz     –
    5Gran Marisela (11) 53.5L. Mejías     –

    Entrenador: William Laya. Ganador: 368,13. Place: 128,61 y 105,52. Exacta: 1.011,46. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 9.478,70. Súper Pool de 4: 269.191,67. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 nacional *5* (Bs. 12.710,81). 5y6 nacional *6* (Bs, 1.482.830,12). Loto Hípico: 231.834,47. Ret: 6.

