INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 07-9-2025

Un total de 12 competencias se realizaron la tarde de este domingo en el óvalo de Coche que dio inicio al tercer y último meeting.

Este domingo 7 de septiembre el Hipódromo La Rinconada celebró la reunión N°34 de carreras correspondiente a la primera fecha del tercer meeting de la temporada 2025. Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo. La jornada inicio a la 1:00 p.m.

Leer También: US Open 2025: El Español Carlos Alcaraz desnuda al Italiano Jannik Sinner, le quita la corona de Nueva York y el número 1

En la presente jornada dominical el jinete aprendiz Winder Véliz fue el más destacado de la competición dominical. Véliz, ganó la tercera, la quinta carrera y abrió el 5y6 nacional con triunfo sobre el lomo de la yegua Petareña entrenada de Jefferson Rivas en recorrido de 1.200 metros.

Fernando Parilli Araujo, fue el profesional del entrenamiento más destacado de la jornada con dos victorias. Parilli, presentó en la primera carrera en plan victorioso a la potra debutante Flor De Caña, que contó con la monta de Francisco Quevedo y logra ganar en tiempo de 68.1 para el recorrido. Luego en la cuarta válida, presentó a la castaña de tres años Chimpolera, que visitó el parque de vencedores con el jinete Jaime «Pocho» Lugo.

Por su parte el tradicional juego de 5y6 nacional volvió a brillar en su recaudación al conseguir la cantidad de Bs 135.912.100 millones y de esta manera extender a 21 semanas consecutivas el monto récord.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Flor De Caña (1) 53 Francisco Quevedo 129,68 2 Carora’s Dream (Usa) (3) 54 J. Lugo Jr. – 3 Respuesta Rápida (4) 53 J. Aray – 4 Luisacaceres (2) 53 A. Siso – 5 Reysgar (6) 53 K. Perfecto –

Entrenador: Fernando Parilli Araujo: 129,68. Exacta: 382,90. Trifecta: 322,16. Ret: 5

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: S/T

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 La Barbie (1) Sub 53 Robert Capriles 113,94 2 Princesa Crossover (5) Baj 54.5 F. Quevedo – 3 Etna´s Napper (Usa) (7) 53 W. Véliz – 4 Legionaria (2) 50 O. Medina – 5 Mia Ragazza (3) 51 F. Puello Jr. –

Entrenador: Albany González. Ganador: 113,94. Place: 66,14 y 74,76. Exacta: 1.302,70. Trifecta: 519,05. Superfecta: 396,34.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Navegante (8) 52 Winder Véliz 102,71 2 Dumpling (3) 50.5 Y. Caguado – 3 Ademan (4) 53.5 Y. González – 4 Ram Power (6) 53 Y. Díaz – 5 El Gran Solinero (2) 50 J. Moncada –

Entrenador: José Sánchez. Ganador: 102,71. Place: 61,75 y 73,99. Exacta: 180,29. Trifecta: 387,74. Superfecta: 3.453,22. Ret: 1 y 5.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Pontevecchio (2) 53 J.G. Hernández 939,91 2 Egiogbe (Usa) (7) 56 J. Aray – 3 Viejo Parra (5) 53 R. Capriles – 4 Chamuel (1) 53 Y. Díaz – 5 Loom (6) 53 Y. González –

Entrenador: German Rojas Jr. Ganador: 939,91 Place: 91,41. y 55,35. Exacta: 1.503,43. Trifecta: 4.302,66. Superfecta: Sin Acierto.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Doble Ataque (2) 50.5 Winder Véliz 159,17 2 Grandiossus (4) 54 R. Capriles – 3 Noqueador (6) 53 J. A. Rivero – 4 Vinicius Jr. (7) 51.5 Y. Caguado – 5 Barbasco (3) 53 Y. González –

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 159,17. Place: 115,05 y 69,30. Exacta: 726,63. Trifecta: 404,77. Superfecta: 2.880,00.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Alabama (1) 53 Francisco Quevedo 98,57 2 Miketyson (8) 50.5 F. Márquez – 3 Bucare (5) 51 F. Puello Jr. – 4 Vermelho (7) 53 Y. González. – 5 Macuto (9) 54 J. Lugo. –

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 98,57 Place: 68,28 y 404,88. Exacta: 2.390,17. Trifecta: 7.263,60. Superfecta: Sin Acierto. Ret.: 06.

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Petareña (13) 51.5 Winder Véliz 147,69 2 Kalsa (2) 54 Fel. Velásquez – 3 Reina Makunaima (4) 53 J. Aranguren – 4 Anasoli (5) 53 M. Ibarra – 5 Melania (9) 54.5 J. Lugo Jr. –

Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 147,69. Place: 94,22 y 675,84. Exacta: 2.094,07. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 1.653,11. Pool de 4: 14.105,03. Ret:6

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mr. Keating (Usa) (8) 56 Franklin Puello Jr. 113,98 2 Zio Giaccof (7) 53 Y. Díaz – 3 Time Report (9) 53.5 Fel. Velásquez – 4 Huracán Cumanés (2) 51.5 C. Brito – 5 Stephen (5) 53.5 A. Chirinos –

Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 113,98. Place: 78,75 y 399,88. Exacta: 755,30. Trifecta: 5.790,07. Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Yankee Lake (5) 54 Jervis Alvarado 2.355,18 2 Super Explosiva (1) 54 R. Capriles – 3 Nostra Vittoria (4) 52.5 D. Dellan – 4 Acanelada (7) 51 L.Sangronis – 5 Yarel (2) 50.5 O.Medina –

Entrenador: Yorvis Villamizar. Ganador: 2.355,18. Place: 163,99 y 129,64. Exacta: 15.976,46. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Chimpolera (4) 53 Jaime Lugo 123,49 2 Furia (7) 51.5 J. Moncada – 3 Queen Lety (10) 53 Y. Díaz – 4 Princess Atena (9) 53 Y. González – 5 Chipilina (6) 53 J. Lugo Jr. –

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 123,49. Place: 112,32 y 109,97. Exacta: 1.650,86. Trifecta: 5.448,20. Superfecta: Sin Acierto.

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: S/T

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rafiki (5) 50 Oliver Medina 537,63 2 Great Gabriel (6) 53 J. G. Hernández – 3 Mufasa (1) 51 L. Sangronis – 4 Papa Stefano (2) 53 Y. Díaz – 5 Ercolano Spun (3) 51 F.Puello Jr. –

Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 537,63. Place: 120,26 y 828,27. Exacta: Sin Acierto. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Aciertos.

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mi Goajira Adorada (8) 54 Jhonathan Aray 368,13 2 Princesa Susej (7) 54 F. Puello Jr. – 3 Prioritise (2) 53 J. G. Hernández – 4 Tea Tree Bay (GB) (5) 53 W. Véliz – 5 Gran Marisela (11) 53.5 L. Mejías –

Entrenador: William Laya. Ganador: 368,13. Place: 128,61 y 105,52. Exacta: 1.011,46. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 9.478,70. Súper Pool de 4: 269.191,67. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 nacional *5* (Bs. 12.710,81). 5y6 nacional *6* (Bs, 1.482.830,12). Loto Hípico: 231.834,47. Ret: 6.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano