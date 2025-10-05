    INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 05-10-2025

    El 5y6 nacional volvió hacer el protagonista con monto récord en su recaudación.

    La Rinconada cumplió este domingo 5 de octubre con la reunión número 38 del tercer meeting de 2025. Se disputaron doce competencias sin la presencia de carreras selectivas o clásicos. A pesar de esto, el 5y6 Nacional demostró su poder de convocatoria y sumó 25 semanas ininterrumpidas con un récord de recaudación.

    Resultados: Carreras en vivo Ganadores La Rinconada 

    La jornada dominical en el Hipódromo Internacional de La Rinconada se convirtió en un festival de dobletes, con tres jinetes robándose el show al firmar sendas victorias por partida doble. Jaime Lugo, el joven aprendiz Luis Funez Jr. y Robert Capriles fueron los grandes protagonistas de la tarde.

    El siempre contundente Jaime Lugo validó su jerarquía al visitar el círculo de ganadores en dos ocasiones, capaz de guiar a la victoria a Majestuosa y Futuro.

    Sin embargo, la emoción se la llevó el ascendente Luis Funez Jr., quien alcanzó un hito personal en su joven carrera: logró su primer doblete en el óvalo caraqueño. El aprendiz demostró madurez al conducir magistralmente a Honey Time y Suliman, desatando la ovación del público.

    Por su parte, Robert Capriles no se quedó atrás y se reafirmó en la lucha por el campeonato del tercer meeting. Capriles selló su excelente performance al llevar a la meta en primer lugar a Tío Horacio y Mitología, manteniendo su presión en la tabla de líderes.

    En el renglón de los preparadores, Carlos Radelli fue el nombre de la jornada. El entrenador se disparó al conseguir tres triunfos con MajestuosaMía Ragazza y Futuro, una racha que le permite elevar su cuenta a cinco victorias en el presente meeting.

    Monto Récord: Reunión 38 Carreras 

    El 5 y 6 Nacional demostró nuevamente su fuerza al recaudar un total de Bs 157.050.630,00. El juego hípico suma así su semana 25 ininterrumpida con un monto récord, un éxito que se mantiene desde el mes de abril.

    PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 116.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Majestuosa (5)  55Jaime Lugo147,86
    2Anabella (4)  50W. Véliz     –
    3Craigh Na Dun (2)  53M. Ibarra     –
    4Mi Maritza (1)  50D. Acosta     –
    5Kate And Me (8)  53J. Aray     –

    Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 147,86. Placé: 69,81 y 61,36. Exacta: 362,33. Trifecta: 422,19. Superfecta: 1.716,88. Ret: 3y7.

    SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Tío Horacio (6)  53Robert Capriles164,55
    2The Solder (2)  53.5F. Quevedo     –
    3Mufasa (7)  50L. Sangronis     –
    4Noah (5)  53J. Lugo     –
    5High Contron (Usa) (3)  58L. Mejías     –

    Entrenador: Fernando Parilli Arujo. Ganador: 164,55. Placé: 69,21 y 72,46. Exacta: 787,73. Trifecta: 3.194,71. Superfecta: 8689,98. Ret: 6.

    TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 69.2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Dra. Bea (7)  55.5 Maykor Ibarra 76,00
    2Nostra Vittoria (3)  53D. Dellan    –
    3Paula del Carmen (4)  50F. Márquez    –  
    4Wyoming Girl (9)  51S. Yánez    –
    5Money Wise (6)  52.5W. Véliz    –

    Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 76,00. Place: 55,00 y 68,91. Exacta: 171,03. Trifecta: 232,61. Superfecta: 1.181,00. 

    CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Mía Ragazza (1)  53Johan Aranguren4.149,67
    2Madame Walker (5)  53H. Medina      –
    3Potenciada (7)  55.5J. Lugo      –
    4Dwtnmaddie Brown (GB) (3)  56J. Aray      –
    5Legionaria (4)  54R. Capriles      –

    Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 4.149,67 Place: 466,71. y 209,27. Exacta: 118.249,96. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto. 

    QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1King Julien (3)  52.5Oliver Medina158,14
    2Great Gabriel (1)  54J. G. Hernández     –
    3Neigh Sayer (Usa) (8)  55W. Véliz     –
    4Rey Saturno (5)  53Y. Díaz     –
    5Mr. Bubba (4)  53J. A. Rivero     –

    Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 158,14. Place: 78,09 y 129,04. Exacta: 774,46. Trifecta: 825,67. Superfecta: 8.296,11.

    SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Futuro (2)  55Jaime Lugo145,35
    2Vida (3)  56J. Aray     –
    3Shakman (6)  51Y. Caguado     –
    4Jupiter Max (5)  51O. Medina     –
    5Sun Classic (1)  53F. Quevedo     –

    Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 145,35 Place: 90,43 y 96,86. Exacta: 756,20. Trifecta: 4.797,30. Superfecta: Sin Aciertos. 

    PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Furia (3)  52.5Julio Moncada112,70
    2Fantastic Shot (12)  54F. Quevedo     –
    3Caramel Love (4)  53Jer. Alvarado     –
    4Princesa Susej (8)  54D. Dellan     –
    5Salomé (5)  51.5L. Sangronis     –

    Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 112,70. Place: 85,68 y 115,73. Exacta: 2.492,49. Trifecta: 6.410,68. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 669,62. Pool de 4: 118.634,86. 

    SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 69.1

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Honey Time (12)  56Luis Funez Jr.98,96
    2Mon Diplome (2)  51.5W. Véliz    –
    3Super Explosiva (4)  51O. Medina    – 
    4Majestic Shot (3)  53L. Mejías    –
    5Amor Prohibido (8)  53A. Chirinos    –

    Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 98,96. Place: 59,53 y 207,73. Exacta: 371,51. Trifecta: 1.338,12. Superfecta: 11.652,30. Doble Perfecta: Sin Acierto.

    TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Natalia Princess (7)  53Félix Márquez134,16
    2Mi Catira Emma (8)  50.5O. Medina     –
    3Reina de Vela (1)  50L. Sangronis     –
    4Princesa Lucia (3)  54.5W. Véliz     –
    5Amboise (6)  53.5H. Medina     –

    Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 134,16. Place: 102,12 y 104,42. Exacta: 885,15. Trifecta: 4.261,05. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 4 (no partió)

    CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82.2

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Suliman (3)  50.5Luis Funez Jr.582,21
    2Cosmos (1)  51L. Sangronis     –
    3Base Armador (7)  55A. Siso     –
    4Dumpling (9)  54Y. Caguado     –
    5Northern Gold (2)  51.5S. Yánez     –

    Entrenador: Chaoukat Dokmadji. Ganador: 582,21. Place: 134,67 y 90,85. Exacta: 2.701,59. Trifecta: 5.251,27. Superfecta: 3.101,89.

    QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87.4

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1Mitología (6)  53Robert Capriles146,32
    2Easyasyouplease (Usa) (1)  56J. Aray     –
    3Melania (2)  54.5Y. González     –
    4Orolinda (4)  54F. Quevedo     –
    5Rosa Negra (5)  50O. Medina     –

    Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 146,32.  Place: 95,93 y 108,31. Exacta: 532,16. Trifecta: 615,87. Superfecta: 3.938,63.

    SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.3

    PosEjemplarPesoJineteDiv
    1The Fieldher Jr. (6)  53Jean Carlos Rodríguez138,56
    2Clover Time (4)  50J. Moncada     –
    3Big Family (9)  53R. Capriles     –
    4Canciller (11)  53F. Quevedo     –
    5Freites Pe (10)  52.5W. Véliz     –

    Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 138,56. Placés: 87,22 y 1.161,42. Exacta: 17.545,92. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.110,68. Súper Pool de 4: 13.643,27. No hubo Doble Perfecta. (16384) boletos con 5 pagan Bs. 1.328,56 c/u. (1421) tickets con 6 a Bs. 59.086,00 c/u. Loto Hípico: 29.207,99.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

