INH: Resultados del Hipódromo La Rinconada, domingo 05-10-2025

El 5y6 nacional volvió hacer el protagonista con monto récord en su recaudación.

La Rinconada cumplió este domingo 5 de octubre con la reunión número 38 del tercer meeting de 2025. Se disputaron doce competencias sin la presencia de carreras selectivas o clásicos. A pesar de esto, el 5y6 Nacional demostró su poder de convocatoria y sumó 25 semanas ininterrumpidas con un récord de recaudación.

Resultados: Carreras en vivo Ganadores La Rinconada

La jornada dominical en el Hipódromo Internacional de La Rinconada se convirtió en un festival de dobletes, con tres jinetes robándose el show al firmar sendas victorias por partida doble. Jaime Lugo, el joven aprendiz Luis Funez Jr. y Robert Capriles fueron los grandes protagonistas de la tarde.

El siempre contundente Jaime Lugo validó su jerarquía al visitar el círculo de ganadores en dos ocasiones, capaz de guiar a la victoria a Majestuosa y Futuro.

Sin embargo, la emoción se la llevó el ascendente Luis Funez Jr., quien alcanzó un hito personal en su joven carrera: logró su primer doblete en el óvalo caraqueño. El aprendiz demostró madurez al conducir magistralmente a Honey Time y Suliman, desatando la ovación del público.

Por su parte, Robert Capriles no se quedó atrás y se reafirmó en la lucha por el campeonato del tercer meeting. Capriles selló su excelente performance al llevar a la meta en primer lugar a Tío Horacio y Mitología, manteniendo su presión en la tabla de líderes.

En el renglón de los preparadores, Carlos Radelli fue el nombre de la jornada. El entrenador se disparó al conseguir tres triunfos con Majestuosa, Mía Ragazza y Futuro, una racha que le permite elevar su cuenta a cinco victorias en el presente meeting.

Monto Récord: Reunión 38 Carreras

El 5 y 6 Nacional demostró nuevamente su fuerza al recaudar un total de Bs 157.050.630,00. El juego hípico suma así su semana 25 ininterrumpida con un monto récord, un éxito que se mantiene desde el mes de abril.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 116.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Majestuosa (5) 55 Jaime Lugo 147,86 2 Anabella (4) 50 W. Véliz – 3 Craigh Na Dun (2) 53 M. Ibarra – 4 Mi Maritza (1) 50 D. Acosta – 5 Kate And Me (8) 53 J. Aray –

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 147,86. Placé: 69,81 y 61,36. Exacta: 362,33. Trifecta: 422,19. Superfecta: 1.716,88. Ret: 3y7.

SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 86.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tío Horacio (6) 53 Robert Capriles 164,55 2 The Solder (2) 53.5 F. Quevedo – 3 Mufasa (7) 50 L. Sangronis – 4 Noah (5) 53 J. Lugo – 5 High Contron (Usa) (3) 58 L. Mejías –

Entrenador: Fernando Parilli Arujo. Ganador: 164,55. Placé: 69,21 y 72,46. Exacta: 787,73. Trifecta: 3.194,71. Superfecta: 8689,98. Ret: 6.

TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 69.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Dra. Bea (7) 55.5 Maykor Ibarra 76,00 2 Nostra Vittoria (3) 53 D. Dellan – 3 Paula del Carmen (4) 50 F. Márquez – 4 Wyoming Girl (9) 51 S. Yánez – 5 Money Wise (6) 52.5 W. Véliz –

Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 76,00. Place: 55,00 y 68,91. Exacta: 171,03. Trifecta: 232,61. Superfecta: 1.181,00.

CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 80.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mía Ragazza (1) 53 Johan Aranguren 4.149,67 2 Madame Walker (5) 53 H. Medina – 3 Potenciada (7) 55.5 J. Lugo – 4 Dwtnmaddie Brown (GB) (3) 56 J. Aray – 5 Legionaria (4) 54 R. Capriles –

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 4.149,67 Place: 466,71. y 209,27. Exacta: 118.249,96. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.

QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Julien (3) 52.5 Oliver Medina 158,14 2 Great Gabriel (1) 54 J. G. Hernández – 3 Neigh Sayer (Usa) (8) 55 W. Véliz – 4 Rey Saturno (5) 53 Y. Díaz – 5 Mr. Bubba (4) 53 J. A. Rivero –

Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 158,14. Place: 78,09 y 129,04. Exacta: 774,46. Trifecta: 825,67. Superfecta: 8.296,11.

SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Futuro (2) 55 Jaime Lugo 145,35 2 Vida (3) 56 J. Aray – 3 Shakman (6) 51 Y. Caguado – 4 Jupiter Max (5) 51 O. Medina – 5 Sun Classic (1) 53 F. Quevedo –

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 145,35 Place: 90,43 y 96,86. Exacta: 756,20. Trifecta: 4.797,30. Superfecta: Sin Aciertos.

PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Furia (3) 52.5 Julio Moncada 112,70 2 Fantastic Shot (12) 54 F. Quevedo – 3 Caramel Love (4) 53 Jer. Alvarado – 4 Princesa Susej (8) 54 D. Dellan – 5 Salomé (5) 51.5 L. Sangronis –

Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 112,70. Place: 85,68 y 115,73. Exacta: 2.492,49. Trifecta: 6.410,68. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 669,62. Pool de 4: 118.634,86.

SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 69.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Honey Time (12) 56 Luis Funez Jr. 98,96 2 Mon Diplome (2) 51.5 W. Véliz – 3 Super Explosiva (4) 51 O. Medina – 4 Majestic Shot (3) 53 L. Mejías – 5 Amor Prohibido (8) 53 A. Chirinos –

Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 98,96. Place: 59,53 y 207,73. Exacta: 371,51. Trifecta: 1.338,12. Superfecta: 11.652,30. Doble Perfecta: Sin Acierto.

TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Natalia Princess (7) 53 Félix Márquez 134,16 2 Mi Catira Emma (8) 50.5 O. Medina – 3 Reina de Vela (1) 50 L. Sangronis – 4 Princesa Lucia (3) 54.5 W. Véliz – 5 Amboise (6) 53.5 H. Medina –

Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 134,16. Place: 102,12 y 104,42. Exacta: 885,15. Trifecta: 4.261,05. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 4 (no partió)

CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 82.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Suliman (3) 50.5 Luis Funez Jr. 582,21 2 Cosmos (1) 51 L. Sangronis – 3 Base Armador (7) 55 A. Siso – 4 Dumpling (9) 54 Y. Caguado – 5 Northern Gold (2) 51.5 S. Yánez –

Entrenador: Chaoukat Dokmadji. Ganador: 582,21. Place: 134,67 y 90,85. Exacta: 2.701,59. Trifecta: 5.251,27. Superfecta: 3.101,89.

QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mitología (6) 53 Robert Capriles 146,32 2 Easyasyouplease (Usa) (1) 56 J. Aray – 3 Melania (2) 54.5 Y. González – 4 Orolinda (4) 54 F. Quevedo – 5 Rosa Negra (5) 50 O. Medina –

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 146,32. Place: 95,93 y 108,31. Exacta: 532,16. Trifecta: 615,87. Superfecta: 3.938,63.

SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Fieldher Jr. (6) 53 Jean Carlos Rodríguez 138,56 2 Clover Time (4) 50 J. Moncada – 3 Big Family (9) 53 R. Capriles – 4 Canciller (11) 53 F. Quevedo – 5 Freites Pe (10) 52.5 W. Véliz –

Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 138,56. Placés: 87,22 y 1.161,42. Exacta: 17.545,92. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.110,68. Súper Pool de 4: 13.643,27. No hubo Doble Perfecta. (16384) boletos con 5 pagan Bs. 1.328,56 c/u. (1421) tickets con 6 a Bs. 59.086,00 c/u. Loto Hípico: 29.207,99.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano