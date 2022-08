INH: 11 carreras el domingo en el Hipódromo La Rinconada

No se celebrarán pruebas selectivas y el 5 y 6 será la principal atracción de la jornada.

Un total de 11 carreras sin selectivas y el juego de 5 y 6, con un atractivo monto garantizado de 100.000 dólares más 300 petros para el que logre acertar el cuandro único, como principal atracción se programaron para el próximo domingo en el Hipódromo La Rinconada.

La segunda y tercera competencias de la tarde, exclusivas para yeguas y machos de seis y más años, ganadores de cuatro y cinco carreras en trayecto de 1.300 metros y 1.400 metros, respectivamente, serán las pruebas centrales de la reunión número 36 de la temporada.

Go Vicky Go, segunda de The Queen Marhe en su más reciente actuación en una feroz atropellada, brincará como una de las favoritas de la segunda prueba con la monta del “Pocho” Lugo y presentación de Ramiro Caldeira.

La hija de Pleasant Strikes en Caronte, mantiene condición, será difícil de superar y tendrá a Money Secret, guiada por Robert Capriles como su principal contrincante.

La presentada por Ismael Martínez, que llegó tercera en la misma carrera, es una de las más parejas y de las que mejor se desempeña en la distancia.

Extraordinary, un pensionado de Abraham, Campos que viene de buena presentación en mejor agrupación, será uno de los cotizados de la tercera de la tarde en 1.400 metros con la conducción del aprendiz Kelvin Aray quien le proporcionará un descargo de tres kilos, lo que debe aprovechar para tratar de rematar exitosamente.

El juego de 5 y 6 en sus modalidades de nacional e internacional iniciará en la sexta carrera para ejemplares de cuatro años debutantes o perdedores en 1.200 metros y en la que Del Capi, con cinco segundos en 25 salidas, saldrá, una vez más, como el principal favorito.

Para esta ocasión, el presentado por Ademar Rodríguez, estará ubicado en la casilla número nueve y gozará de un descargo de tres kilos que le concederá el aprendiz Abraín Montes.

También participarán los simpáticos Ademán y Firulais, ejemplares de buenas actuaciones que se presentan con abiertas posibilidades de imponerse.

En la prueba que baja el telón del juego millonario será para yeguas de cuatro y más años, debutantes o perdedoras en 1.200 metros, en la que el entrenador Ademar Rodríguez tendrá la responsabilidad de ensillar a Queen Vanemar, una pupila del haras Agua Miel, que no se pudo recuperar de los tropiezos sufridos durante los metros iniciales y ahora tiene como imponerse.

Líder