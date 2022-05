Inglaterra: «Salvo que tengan 300 millones y fichen a estrellas, Cristiano (CR7) Ronaldo se irá»

El exdelantero del Manchester United, Dion Dublin, valoró el futuro del crack portugués.

El United ya no tiene opciones matemáticas de disputar la Champions la temporada que viene.

Leer También: NBA: Stephen Curry y Klay Thompson le dan ventaja a los Warriors de Golden State sobre Memphis Grizzlies

El futuro de Cristiano Ronaldo es más incierto que nunca. Después de que este sábado el Manchester United quedara fuera de la Champions al no tener opciones matemáticas de alcanzar el primer puesto, se han disparado las especulaciones sobre la continuidad del astro portugués, que tiene un año más de contrato con el club de Old Trafford.

Tras un curso desastroso, los ‘red devils’ sólo pueden alcanzar jugar la Europa League la temporada que viene pese reforzarse el pasado verano con el propio CR7, Varane y Jadon Sancho.

La situación de Cristiano da que hablar y el último en valorar su futuro ha sido Dion Dublin, exdelantero del United. El inglés fue claro exponiendo su opinión en Sky Sports.

«No sé a dónde irá Cristiano Ronaldo. ¿Regresará a Italia o España? No tengo idea, pero no creo que se quede en el United a menos que suceda algo increíble. Creo que el United estará perdido sin él, así que espero que así sea. Para ser honesto, no veo ninguna razón por la que quiera quedarse. Salvo que el nuevo técnico diga que tiene 300 millones y se van a fichar estrellas. De lo contrario, creo que se irá», expuso.

Reducción de salarios

A parte de lo deportivo, el varapalo del United también afevtará a los salarios de los futbolistas, que verán resucidas sus nóminas hasta en un 25%.

Cristiano Ronaldo es el jugador que más cobra de la plantilla del United y este recorte podría impulsarle a cambiar nuevamente de aires.

Mundo Deportivo