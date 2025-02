Inglaterra: El entrenador del Manchester City el Español Pep Guardiola, destruido

El proyecto ‘citizen’ sucumbe ante el Real Madrid y Kylian Mbappé en el peor resultado de la carrera del técnico de Sampedor en Champions League. “Fueron hombres contra niños”, dijo Micah Richards.

Si en algo coincide toda la prensa inglesa es que lo de Kylian Mbappé contra el Manchester City fue un “destrozo”. Desde el Mirror a The Guardian, pasando por el The Telegraph y su: “La temporada de horror del Manchester City alcanza su punto más bajo contra el Real Madrid de Kylian Mbappé. Como escribió también The Times, al Manchester City no le quedó más remedio que “agitar la bandera blanca” después de que la estrella madridista redujera “a escombros” sus esperanzas europeas. Como afirmó el técnico de Sampedor en la rueda de prensa posterior al choque, “debemos aceptar que esta temporada no hemos estado al nivel”. Pero la capitulación de su Manchester City en el Santiago Bernabéu simboliza mucho más una simple eliminación temprana de la Champions League. «¿Fin de un ciclo? Un poco si», reconoció el propio técnico citizen.

Nunca había caído Pep Guardiola, en su carrera como entrenador, antes de octavos de final en la máxima competición continental. Ni con el FC Barcelona, ni con el Bayern de Múnich ni tampoco con el Manchester City. “Es la primera vez que no hemos competido realmente en la Champions League. Hemos sido muy afortunados de estar aquí durante muchos años y de ganarla una vez”, añadió en rueda de prensa. Desde aquella primera temporada 2016-2017 del técnico de Sampedor en el Etihad Stadium, en la que también Kylian Mbappé, por aquel entonces como jugador del Monaco, truncó el sueño europeo del renovado proyecto mancuniano, Pep Guardiola siempre había superado la primera ronda eliminatoria de la Champions League. Dos ‘Orejonas’ y dos semifinales con el Barça, tres semifinales con el cuadro muniqués y, desde que aterrizó en Manchester, dos finales y una de ellas ganadas. Hasta ayer. Y es que los “fin de ciclo” de Pep Guardiola siempre acaba apareciendo el Real Madrid.

El Manchester City se jugaba gran parte de su temporada en el feudo blanco y la sensación es que la debacle europea era inevitable. Lo que pasó en el Santiago Bernabéu estaba destinado a ocurrir. El cuadro mancuniano se ha despedido de la Champions League sin pena ni gloria, tras haber ganado apenas tres partidos (Slovan Bratislava, Sparta Praha y Brujas) de 10, sin ni siquiera poner en apuros al equipo Carlo Ancelotti. Mientras que en Manchester Evenings News afirmaron que “el Manchester City echó mucho más de menos que a Erling Haaland contra el Real Madrid”, en The Athletic se preguntaban: “¿Cómo de pobre fue el Manchester City?”.

“Cada vez que el nivel es un poco más alto, no pueden hacerle frente…”

Mientras que el astro francés acaparó todas las portadas de los tabloides británicos, así como los elogios, Pep Guardiola y su Manchester City fueron el blanco, nunca mejor dicho, de las críticas. En declaraciones para TNT Sports, el exjugador citizen Micah Richards afirmó que “algunas veces, el mejor equipo gana, y esta noche han sido hombres contra niños. El Madrid estuvo absolutamente increíble. Ha sido una película de su temporada para el Manchester City: sin velocidad, mal con y sin balón, sin marcar goles, sin defender, con más lesiones. Todo ha pasado hoy y, ahora mismo, no pueden lidiar con ello”. Una reflexión, la de que a este Manchester City no le da para enfrentarse a los grandes, que compartió también Thierry Henry en TNT Sports: “Cuando ves cómo ha ido la temporada, cada vez que el nivel es un poco más alto, no pueden. En cuanto hay un poco de ritmo y agresividad del rival, no pueden hacerle frente. Este Manchester City lleva años siendo magnífico, así que, si un equipo puede permitirse hacer una temporada así, ese es el Manchester City. Fue demasiado fácil para el Real Madrid y Kylian Mbappé”.

La de anoche, tal y como recoge también Opta, fue la 13ª derrota de la temporada del cuadro skyblue entre todas las competiciones. Es decir, esta ya es la campaña con más derrotas sufridas por un equipo de Pep Guardiola en un mismo curso en toda su carrera como entrenador. El récord (negativo) anterior lo tenía la 2019-2020, con 12. Pero es que a la 2024-2025 aún le restan muchas jornadas de Premier League, empezando por la visita del próximo fin de semana del Liverpool, líder de la liga inglesa, al Etihad Stadium. Con los reds a 17 puntos, los mancunianos se juegan su presencia en la próxima edición de la Champions League.

El ‘super Manchester City’ de Pep Guardiola es historia. Ese grupo de extraordinarios futbolistas que le han llevado a ganar 18 títulos en ocho temporadas y media como técnico citizen tenía su fecha de caducidad en la 2024-2025. Con Ederson, Ilkay Gündogan o Kevin de Bruyne por encima de la treintena, Nathan Aké, John Stones, Bernardo Silva y Mateo Kovacic con los 30 cumplidos, y con otros como Kyle Walker ya fuera del club, al Manchester City le ha llegado el momento de una reconstrucción. Una que llevarán a cabo con el de Sampedor en el banquillo, que amplió su contrato en noviembre hasta 2027, pero tras invertir más de 200 millones de euros en fichajes durante el pasado mercado invernal y sin los más de 40 millones de euros que han dejado de ganar por su eliminación en la presente edición de la Champions League.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS