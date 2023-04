Ingeniero Municipal de Baruta fue “invitado a declarar” al SEBIN por trama de corrupción PDVSA-Cripto

"Él no fue esposado, sino que atendió la invitación», añadió el alcalde de Baruta.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, confirmó que fue detenido el ciudadano Harold Sosa, director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, por agentes de la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC).

“Detuvieron a una persona de la Alcaldía de Baruta, tiene que ver con los permisos que se dieron ahí (…) Porque ahí de repente de un día para otro permitieron que los edificios crecieran. Yo nunca he sido concejal, pero los concejales son quienes manejan las variables, la Cámara, y de repente hubo unos edificios que llegaban hasta cierto punto, y crecieron por obra y gracia. ¿A cambio de qué?”, dijo Cabello en su programa televisivo.

Leer también: 30 años de prisión para ladrones de la Selva del Darién que hirieron a una venezolana

Subrayó que, a partir de este hecho, los opositores comenzarán a decir que hay persecución por parte del Gobierno y recordó que en la Asamblea Nacional, cuando se presentó el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que la lucha contra la corrupción «va en serio».

«Si usted se robó unos reales aquí en Venezuela, se fue y después vino y montó una universidad con los reales que se robó, por ahí es la cosa. Compró centros comerciales y creía que no había pasado nada, por ahí es la cosa», advirtió.

La tarde del miércoles 12 de abril, se conoció que el director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa, fue detenido en Caracas por la Policía Anticorrupción, adscrita al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a propósito de las denuncias de corrupción que implican a Rafael Perdomo, uno de los propietarios de la empresa Constructora HP que se ha convertido en la más prolífica de la urbanización Las Mercedes.

La información fue confirmada a Tal Cual en la jornada por el alcalde de Baruta, Darwin González, quien sin embargo apuntó que no se trató de una detención sino de una «invitación a declarar» hecha por funcionarios del Sebin que acudieron al edificio administrativo. «Se presentaron en la Alcaldía, pero no llegaron a entrar. Él no fue esposado, sino que atendió la invitación», añadió el alcalde.

Con información de NADYAH