Ing. Antonio Menuto: “Sistema de aguas negras en Lara ha cumplido su vida útil”

El Ing. Antonio Menuto estuvo presente en el programa Es Tendencia por Somos 93.5 FM, conversando con el Lic. Daniel Oviedo sobre distintas problemáticas de infraestructura que se están presentando en Lara, especialmente por los botes de aguas negras y aguas blancas en distintos puntos del estado.

“Hicimos una inspección en la Av. Bracamonte, quiero felicitar al Gobernador y al Secretario de Obras Públicas que ya están tomando cartas en el asunto. Se presentaron tres hundimientos en 15 días y es que el tubo colector principal de seis pulgadas colapsó nuevamente pero en otro tramo”, explicó Menuto y por eso cedió el asfalto.

Menuto señaló que ese trabajo debió hacerse completo desde un principio: “Era abrir toda la Argimiro Bracamonte desde la Av. Venezuela hasta la Av. Libertador”, dijo el Ingeniero, añadiendo que esta problemática ocurre porque los urbanismos se pegaron a un colector de agua de lluvia sin ningún tipo de control.

Seguidamente, el profesional de la ingeniería indicó que esto está pasando porque ya las tuberías tienen 70 años y ya les toca reposición: “Esto está pasando en todas las tuberías. En el caso de las aguas blancas los daña la despresurización y la presurización constante”, afirmó.

“El sistema de aguas negras en Lara ya ha cumplido su vida útil”, expresó Menuto al referirse sobre la alta cantidad de botes de cloacas que existen en Barquisimeto y otros poblados de Lara.

Voluntad política

“Muchos Gobernantes de Lara prefieren hacer obras majestuosas que se vean por fuera, las tuberías están por dentro y eso no gana votos. Muchas veces no quieren hacer obras bajo tierra porque eso no genera votos en las elecciones”, aseguró el Ingeniero Menuto, al ser consultado sobre los motivos de que estas obras no se hayan ejecutado hasta ahora.

Con respecto al tema del Sistema Eléctrica Nacional (SEN), opinó que nuevamente se está deteriorando la situación: “Hay un Plan de Racionamiento que afecta a todos los estados. Pero es más un problema del Gobierno Central que de Gobierno Regional”, dijo Menuto.

En este sentido, indicó que se debe reactivar la planta Argimiro Gabaldón de Cabudare, que no es la solución pero sería un gran paliativo para la situación actual de los larenses.

También, pidió a la Gobernación del estado Lara, actuar más sobre las vías agrícolas para apoyar a los productores y a su vez a los distintos sitios turísticos de los 4332 kilómetros de vialidad agrícola.

Por último, exclamó que el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor es algo del pasado y no existe ya la viabilidad de culminar el proyecto. Explicando que se debe focalizar la inversión en la represa Dos Bocas y el dragado del embalse Dos Cerritos.

