Influencer lidera campaña para promover el buen uso del Metro de Caracas

Esta semana, la influencer Marian Corrales mejor conocida como “Marian y Ya”, participó en una campaña de conciencia del Metro de Caracas; a través de las redes sociales la tiktoker compartió un video en el que destaca los rasgos típicos de los usuarios en el servicio.

La campaña que rápidamente se hizo viral esta titulada como “El Metro de Caracas da la hora”, y forma parte de las contrataciones de Marian para llegar a la mayor cantidad de personas.

“Mi equipo y yo fuimos contratados por la institución para reflejar la venezolanidad en este medio de transporte“, escribió en la red social Instagam.

Así lo señala Marian y Ya en la publicación del Metro de Caracas. “Y fue simbólico lograr esto para mí”, agregó.

En el material audiovisual se reflejan hechos que invitan a los usuarios del servicio a ser conscientes y no arrojar basura en el sistema, no cruzar la línea amarilla si no ha llegado el tren e incluso no saltarse los torniquetes.

“PD: No se descuiden que si los ven saltando el torniquete o lanzando basura por ahí los van a regañar y qué pena con la visita”, advirtió.

Con información de El Universal