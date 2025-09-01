Inflable salió volando en las Ferias de Tintorero: Por suerte sin niños

Las recientes Ferias de Tintorero no solo han sido objeto de controversia por el lamentable caso de maltrato animal, sino que también se vieron empañadas por un incidente en el que un inflable salió volando debido a la fuerte intensidad del viento en el lugar.

El hecho, que en un principio pareció un suceso insólito, pronto se convirtió en un momento de gran preocupación para los asistentes; quienes se preguntaban si había niños dentro. Afortunadamente, no había menores en el inflable en ese instante, por lo que no hubo heridos.

Inflable salió volando en las Ferias de Tintorero

El motor de la atracción, utilizada comúnmente para el entretenimiento infantil, terminó en el techo de una vivienda conocida como la «Casa Amarilla». La situación obligó a los bomberos y a Protección Civil a realizar un operativo especial para asegurar y retirar el inflable, evitando así mayores consecuencias.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto



