INECOLA fortalece el ecosocialismo con taller sobre legado ambientalista de Bolívar

El Instituto Ecosocialista del Estado Lara (INECOLA) inició un ciclo de formación sobre el legado ambientalista de Simón Bolívar, en conmemoración de los 200 años del Decreto de Chuquisaca. El taller, denominado Bolívar Ecosocialista, se lleva a cabo en la Biblioteca Pública Pío Tamayo.

La presidenta del INECOLA, Jenny Sánchez, destacó la importancia de este proceso formativo. «El libertador Simón Bolívar era un hombre sensible con el tema ambiental, y nos dejó un gran legado y una gran responsabilidad», afirmó.

El evento de lanzamiento contó con la participación de la profesora e historiadora Dulce Marrufo Olivera, directora nacional del Centro de Estudios Simón Bolívar, quien fue reconocida por su trayectoria.

La profesora Marrufo Olivera, Premio Nacional de Historia 2025, explicó que el taller busca mostrar la visión de Bolívar como un «hombre enfocado en preservar nuestros espacios naturales y nuestras aguas».

La formación se enmarca en la Misión Madre Tierra Venezuela y tiene una duración de 56 horas académicas, distribuidas en encuentros que se realizarán cada viernes. El taller está abierto a todo el público, con un enfoque especial en comunas, circuitos comunales y consejos comunales.

La historiadora Dulce Marrufo Olivera subrayó la vigencia del pensamiento bolivariano, al mencionar decretos como el de Guayaquil y Chuquisaca, que «reivindican el papel de proteger nuestra naturaleza, la fauna y la flora». También hizo referencia a las palabras del expresidente Hugo Chávez, quien afirmaba que «hay que cambiar el sistema para poder cambiar el clima».

Para aquellos interesados en unirse a este proceso formativo, INECOLARA ha habilitado sus redes sociales @inecolara, y un enlace de registro para facilitar la incorporación de nuevos participantes.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto