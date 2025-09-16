Industrias: Producción nacional de aseo personal crece con nueva inversión de $23 millones

La iniciativa se desarrolla en una planta que en poco tiempo aumentó su producción en un 30 %, garantizando mayor disponibilidad de productos esenciales para las familias venezolanas.

Siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro en la sustitución de importaciones, el Gobierno Bolivariano, junto a capital nacional, concretó otra alianza con una inversión que supera los 23 millones de dólares para fortalecer la producción de aseo personal, pañales y artículos de cuidado íntimo.

La iniciativa se desarrolla en una planta importante de productos de higiene ubicada en la ciudad de Maracay, que en poco tiempo aumentó su producción en un 30 %, garantizando mayor disponibilidad de productos esenciales para las familias venezolanas y consolidando la soberanía industrial.

Este nuevo paso demuestra que la industria venezolana sigue fortaleciéndose en todos los sectores del país y que, a pesar de las amenazas y de la guerra psicológica contra la nación, la inversión sigue creciendo y la confianza en Venezuela permanece intacta.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión