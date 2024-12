Industrias de Ecuador sufrirán un apagón de 15 días, anticipó el Gobierno

Las industrias de Ecuador tendrán un apagón de 15 días que iniciará el domingo 15 de diciembre del 2024.

Así lo confirmó Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Lo dijo durante una entrevista en el medio local, Radio Sucesos.

Ocurrió este jueves 12 de diciembre del 2024. Allí añadió que Inés Manzano, ministra de Energía (e) ya les anticipó acerca de la medida.

Según Jarrín, desde el 15 al 30 de diciembre, el Gobierno no proveerá energía a varias industrias del Ecuador.

La medida será en contra de las grandes empresas que están dentro la capacidad de Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2).

Las industrias que están en ese segmento son las que consumen más energía en el país. En el grupo AV2 están por ejemplo las dos grandes mineras Lundin Gold y Ecuacorriente.

Francisco Jarrín considera que la medida ha sido tomada por parte del Gobierno porque el país todavía tiene un déficit de electricidad.

Industrias de Ecuador serán notificadas

De ahí que el sector industrial pagará esa factura, dijo, pues de otra manera, el Gobierno de Daniel no podría cumplir la promesa de que los cortes de luz terminen el 20 de diciembre de 2024.

“Si la situación no permite cumplir la promesa de que los cortes terminen, no se puede cargar a un sector que es motor de la economía y genera plazas de trabajo. No entendemos la decisión”, dijo Jarrín.

Jarrín explicó que el anuncio ocurrió durante el comité asesor permanente de Energía.

ñadió que Manzano informó que desde este 12 de diciembre el Gobierno va a enviar comunicaciones a las industrias de Ecuador que dejarán de tener luz por dos semanas.

“Entendiendo la situación, pero también viendo todos los sacrificios que ha hecho la industria, no entendemos por qué siguen manteniendo estas decisiones de forma aislada, sólo comunican lo que deciden sin que la industria participe”, agregó.

Desde este jueves 12 de diciembre arrancó la notificación a las empresas que sufrirán el apagón durante dos semanas.

Zuleydy marquez con información de Globovisión