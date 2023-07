Indira Urbaneja asegura que el presidente de la CNP tendría planes de irse del país

La analista política Indira Urbaneja asegura que el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, estaría planeando renunciar a su cargo.

Con un contundente mensaje desde su cuenta personal en Twitter, publicado la noche del miércoles 26 de julio, Urbaneja afirmó que “pretenden estigmatizar a María Carolina Uzcátegui por no prestarse para una farsa, una mentira, eso es un acto de valentía”. “En todo caso que explique el señor Casal su plan de renunciar y por qué dejó a su familia fuera. No me hagan hablar porque hay pruebas”, sentenció.

En todo caso que explique el señor Casal su plan de renunciar y por qué dejó a su familia fuera. No me hagan hablar porque hay pruebas. — Indira Urbaneja (@INDIURBANEJA) July 27, 2023 La noche de este miércoles, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias notificó su renuncia al cargo en medio de una controversia sobre la organización de las elecciones opositoras previstas para el 22 de octubre. En una carta de renuncia filtrada, Uzcátegui expresó que no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primarias sea una consulta amplia y accesible para la mayoría de los venezolanos.

El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, trató este jueves de dar un parte de tranquilidad tras la abrupta renuncia de la vicepresidenta de este organismo. “He convocado a los demás integrantes de la Comisión Nacional de Primaria a una reunión hoy (jueves 27 de julio) a las 11 de la mañana para tramitar la renuncia de María Carolina Uzcátegui y designar a quien la sustituirá en sus funciones. Seguimos adelante en nuestro compromiso de realizar la Elección Primaria”, dijo Casal en su Twitter.

Uzcátegui además señala la falta de garantías para realizar el proceso bajo la metodología manual a través de una primaria autogestionada.

Con información de: Globovisión