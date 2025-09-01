Indignante maltrato animal en la Feria de Tintorero

En un evento reciente en la Feria de Tintorero, se ha denunciado un brutal acto de maltrato animal. Un joven toro fue sometido a una agresión deliberada, recibiendo múltiples patadas y golpes con el fin de obligarlo a levantarse y continuar con el coleo.

El incidente, captado en un video que se ha vuelto viral, muestra la cruda falta de humanidad de los agresores. En las imágenes, se observa cómo el animal, visiblemente exhausto e indefenso, es golpeado repetidamente, incluso con objetos.

Un hombre, en particular, vestido con una franela blanca y una gorra azul, le propinó al menos cinco patadas, mientras que otros también se unieron a la agresión, propinando más de ocho golpes en total, varios de ellos directamente en la cabeza del vulnerable animal.

Este acto indignante no solo exige la atención de las autoridades, sino que también nos invita a una profunda reflexión humana. El maltrato animal, no debe distinguir entre especies. Así como se condena la agresión a perros y gatos, es imperativo que la justicia y la sociedad apliquen el mismo rigor para quienes abusan de toros, becerros o gallos. El maltrato es maltrato, sin importar la víctima.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto