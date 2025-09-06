La comunidad de El Jebe en Barquisimeto se vio sacudida este viernes por una denuncia de presunto maltrato infantil que ha generado una ola de indignación y preocupación. Una niña de tan solo 3 años fue presuntamente agredida por Nahum Colmenarez, la pareja de su madre, lo que llevó a los vecinos a intervenir y grabar la situación.

Leer también: Lula da Silva reafirma su compromiso con la paz y con Venezuela



Indignación en Barquisimeto: Denuncian maltrato a niña de 3 años por parte de su padrastro

Según los testimonios, no era la primera vez que la menor sufría agresiones. Cansados de esta situación, los vecinos se organizaron para documentar las pruebas. Un video grabado por ellos muestra a la niña de 3 años llorando en una cama y manifestando que el hombre la había golpeado. Al parecer, la agresión se produjo porque la pequeña tenía unos lápices en la cama. En el audiovisual también se observa a la madre de la niña junto con otros menores y la pareja.

El equipo de Noticias Barquisimeto contactó a el padre de la menor, Henry Añez, y relató que ya había denunciado el caso ante los cuerpos policiales y la fiscalía en ocasiones anteriores, pero sin obtener una respuesta efectiva. «Él tiene influencias y lo dejan libre. Yo quiero que se haga justicia, la mamá también es responsable porque lo ve y no hace nada», expresó Añez.

Actualmente, la niña de 3 años se encuentra bajo el resguardo de su padre. Sin embargo, Añez manifestó su preocupación por la hija mayor de la mujer, quien aún permanece en la vivienda y legalmente él no puede hacer nada por ella.

Por su parte, los vecinos del sector han hecho un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad en el caso, ya que han recibido amenazas por haber intervenido y grabado la situación.

Presuntamente, el agresor se encuentra detenido y a la espera de ser presentado ante los tribunales, aunque los vecinos y el padre de la menor temen que le sea otorgada una medida cautelar de presentación que le permita quedar en libertad, como ha pasado en otras oportunidades. La comunidad espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la menor y de quienes valientemente han denunciado esta situación de maltrato.

Noticias Barquisimeto