Indignación en Aroa: Mujer es quemada por su pareja y se encuentra internada en el HCUAMP

Roxana Parra, de 25 años, resultó herida con graves quemaduras en varias partes de su cuerpo, luego que, presuntamente, su pareja sentimental la rociara con gasolina y prendiera en fuego a la mujer y al inmueble donde estaban.

El hecho ocurrió la noche del domingo 28 de septiembre en un espacio donde convivían, ubicado en el sector Tamarindo, en Aroa, municipio Bolívar. El sitio es un antiguo galpón en la entrada de la localidad que fue acondicionado como una especie de vivienda.

Supuestamente, la pareja estaba discutiendo porque ella quería terminar con la relación, dijeron vecinos de la zona, quienes también contaron que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol y la había amenazado de muerte con un cuchillo.

En medio del fuego, la joven salió de la casa quemada y un mototaxista que pasaba por el lugar la auxilió y la llevó hasta el hospital de Aroa, de allí fue trasladada hasta el de San Felipe, pero debido a las lesiones tuvieron que llevarla hasta el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, estado Lara, donde está siendo atendida.

Parra se graduó en diciembre de enfermera y forma parte del equipo de salud del hospital de Aroa, tiene un hijo, quien al momento del hecho se encontraba con su papá.

Sobre el supuesto implicado, un hombre de más de 50 años, no se tiene mayor información. Se desconoce sí se encuentra detenido.

Trabajadores de la Alcaldía lograron sofocar las llamas.

