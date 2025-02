Indian Wells se queda sin la tenista Estadounidense de 44 años Venus: La mayor de las Williams rechaza la invitación

La estadounidense, de 44 años, no disputa un torneo desde hace más de un año .

La organización del torneo de categoría 1000 de Indian Wells anunció la semana pasada que Venus Williams iba a disputar el certamen con una invitación de la organización. La veterana tenista estadounidense no jugaba desde el Miami Open de 2024.

La sorpresa ha sido que la propia Venus ha desmentido su presencia en el Valle de Coachella: «No voy a jugar. Me enteré que me habían concedido una ‘wild card’ cuando lo leí en la prensa. Me hubiera encantado estar, pero tengo otros compromisos adquiridos«.

Ante el ridículo, el torneo emitió posteriormente un comunicado anunciando que Venus no había aceptado la invitación.

