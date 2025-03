Indian Wells 2025: Las ‘abejas’ persiguen a Carlos Alcaraz, «Gracias a ellas, he podido mostrar un buen tenis»

Un grupo de espectadores acudieron disfrazados de abejas al partido que jugó Alcaraz ante Shapovalov.

En 2024, el partido de cuartos de final de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se vio interrumpido por la presencia de un enjambre de abejas en la pista. Todavía se recuerdan aquellas imágenes del murciano corriendo hacia el vestuario mientras se protegía de los insectos (se llevó un buen picotazo), del público asombrado en la grada y la posterior llegada de Lance Davis (´Killer Bee´), la persona que aspirador y sin ningún tipo de protección retiró las abejas.

Leer También: MLB: El Abusador Ronald Acuña Jr. se luce en las prácticas de bateo de los Bravos de Atlanta

Un año después, algunos espectadores, presentes en la misma pista, quisieron recordar a Alcaraz ese episodio durante el encuentro del español ante Denis Shapovalov. Vestidos con un especie de peto a rayas negras y amarillas no pararon de animar al murciano.

«Ha sido muy divertido. Me han ayudado mucho, les estaba mirando y me reía. Siempre digo que cuando me río y me divierto en la pista consigo sacar un buen tenis”, comentó Alcaraz al ser preguntado por estos aficionados. “Así que probablemente gracias a ellos he podido mostrar buen tenis. Me di cuenta en el segundo juego, salieron en la pantalla y fue divertido», comentó.

Al acabar el partido, Alcaraz no dudó en acercarse a ellos y hacerse un selfie para regocijo de estos aficionados. Hay que recordar que ya en el primer partido de Carlitos en esta edición de Indian Wells se recordó lo sucedido con las abejas ya que fue Lance Davis ejerció de mano inocente en el sorteo del saque antes del encuentro ante el francés Quentin Halys. Espero que este año no haya abejas», le dijo Alcaraz. «Estoy aquí para eso», respondió Davis… Visto lo visto, sí que ha habido abejas, pero mucho más amistosas y divertidas que las del año pasado.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca