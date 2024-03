Increíble remontada del Español Carlos Alcaraz para acabar con el invicto Sinner y pasar a la final de Indian Wells

Brillante reacción de Alcaraz para provocar la primera derrota de Sinner este año y seguir defendiendo el título de campeón en la final del Masters 1000 de Indian Wells.

Enorme la reacción de Carlos Alcaraz. Arrollado en 36 minutos por el tenista del momento, se negó a dejar en manos de un rival como el italiano Jannik Sinner el número dos mundial y el pase a la final. El campeón del Masters 1000 ATP de Indian Wells protagonizó una monumental remontada, de mucho mérito y acierto, para volver a la final, este domingo (no antes de las 22:00 horas) contra el ruso Daniil Medvedev o el estadounidense Tommy Paul.

Foto: Alexander González

@gonzalezarm

Foto: Alexander González

@gonzalezarm

El español remontó un set para cerrar un tanteo de 1-6, 6-3 y 6-2, en 2 horas y 5 minutos. Cuarto adversario seguido que le tenía ganado el cara a cara y cuarto triunfo. Ahora espera en la final al ganador del partido entre Daniil Medvedev y Tommy Paul.

La victoria le sirve a Carlitos para retener el segundo puesto del ranking ATP, que tanto anhelaba su víctima. Está a un solo triunfo de revalidar la corona de la pasada campaña. El imbatible en el Valle de Coachella es Alcaraz, con 11 duelos ganados del tirón.

Foto: Alexander González

@gonzalezarm

Alcaraz corta la racha negativa con Sinner, a quien iguala el palmarés (4-4) tras haber cedido en las dos anteriores. Volvió a dominar en su feudo, repitió el triunfo de ‘semis’ con el transalpino de 2023.

Un alivio para Alcaraz, que vuelve a una final siete meses después de haber perdido la de Cincinnati ante Novak Djokovic. Buscará su decimotercer título ATP, reavivar un historial parado en Wimbledon 2023.

Foto: Alexander González

@gonzalezarm

Sinner se salió en 36 minutos de tenis perfecto. A ‘palo’ limpio arrasó a Alcaraz. No cayó más en la trampa el español, que decidió eludir el cuerpo a cuerpo, no dar toda la velocidad a la bola y buscar variar, con su enorme gama de golpes y poniéndose el mono de trabajo atrás. No romper la bola por romper, también sobarla cuando tocara. No dar ángulos innecesarios, ralentizar el tira y afloja. Ahora una bola alta, ahora una baja. Incomodó y sacó de su dinámica al oponente.

Foto: Alexander González

@gonzalezarm

Con 3-1 en el segundo set, Alcaraz recuperó la confianza, que le sirvió para salvar sendas bolas de break en el séptimo y noveno juego. No entregó más las riendas, se las quedó.

Carlos Alcaraz Siendo entrevistado por el ex-tenista británico Tim Henman de la cadena deportiva Sky Sport

Foto:: Alexander González

@gonzalezarm

Sinner se tocó un gemelo, la muñeca tras una caída. Todo le iba en contra, sobre todo un fenomenal Alcaraz, cuya remontada tuvo un mérito enorme dado el rival y cómo de intocable se sentía hasta que llegó su hora.

Alcaraz se anotó el juego del 1-1 en blanco. Era una declaración de intenciones. “Jugar, jugar, vamos a ello”, incidía Ferrero. Le pasó el tren con 2-1 y lo aprovechó. Ganó un punto en la volea que acabó con su contrincante en el suelo y dolorido de la mano. Sinner se quedó sin saque y lo pagó caro ante un jugador de mayor jerarquía que ha nacido para hacer historia en el deporte de la raqueta.

