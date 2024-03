Increíble presentación del Club Brasileño: El Venezolano Kervin Andrade se queda en Fortaleza hasta 2028 (+Video)

A JOIA VENEZUELANA É NOSSA ATÉ 2028! 💎🇻🇪😍



Comunicamos a aquisição dos direitos federativos e 50% dos direitos econômicos, conforme contrato pré-estabelecido, do meia-atacante Kervin Andrade até o final de 2028 com o valor da operação sendo de 650 mil dólares. Com boas atuações… pic.twitter.com/Z7x1omjcnP