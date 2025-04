¡Increíble hallazgo en Angola! Empresa australiana descubre enormes diamantes en rocas utilizadas para carreteras

Un descubrimiento fortuito ha sacudido la industria diamantífera en Angola. La empresa australiana Lucapa Diamond, dedicada a la extracción de estas valiosas gemas en el país africano, ha revelado que las rocas que utilizaba para la construcción de carreteras contenían diamantes de un tamaño sorprendente. La peculiar revelación, reportada por el periódico ‘The Australian’, ha generado gran expectación y ha llevado a la compañía a tomar medidas inmediatas.

El asombroso hallazgo salió a la luz en febrero de 2016, cuando la empresa descubrió accidentalmente un impresionante diamante alargado de 404 quilates. Esta piedra preciosa no solo se convirtió en uno de los mayores diamantes jamás encontrados, sino que también reveló una ineficiencia en el sistema de detección de la compañía. Hasta ese momento, la maquinaria de criba de Lucapa Diamond estaba diseñada para identificar diamantes de hasta 280 quilates, una capacidad que se basaba en el hecho de que el diamante más grande encontrado previamente en Angola no superaba los 278 quilates. De no haber sido por este golpe de suerte, la valiosa gema podría haber terminado formando parte de una carretera.

El diamante de 404 quilates fue posteriormente vendido por la considerable suma de 16 millones de dólares. Este inesperado ingreso impulsó a Lucapa Diamond a tomar cartas en el asunto. La empresa invirtió 2,75 millones de dólares en la modernización de sus instalaciones, instalando nueva maquinaria capaz de detectar diamantes de hasta 1.000 quilates. Sorprendentemente, el costo de esta mejora fue cinco veces menor que el precio de venta del diamante descubierto accidentalmente.

Ahora, la historia da un giro aún más insólito. Motivada por la posibilidad de encontrar más gemas de gran tamaño, Lucapa Diamond está planeando iniciar el desmantelamiento de las carreteras ya construidas con las rocas que ahora se sabe que son ricas en diamantes. Esta audaz iniciativa podría significar un nuevo capítulo en la historia de la extracción de diamantes en Angola, con la potencial aparición de gemas de valor incalculable escondidas bajo el asfalto. La industria estará atenta a los resultados de esta inusual búsqueda.

Carla Martínez / Con información de RT