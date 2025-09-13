Incendio en local comercial paraliza la avenida 20 de Barquisimeto

Un local comercial ubicado en la avenida 20 con calle 26 de Barquisimeto fue escenario de un incendio de proporciones significativas en la mañana de este sábado 13 de septiembre. El siniestro, cuyas causas aún son desconocidas, se originó aproximadamente a las 6:30 a.m., generando una rápida movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, junto a la policía municipal del cuadrante de paz P-45, acudieron de inmediato al lugar para contener las llamas. La magnitud del incendio obligó a restringir el paso vehicular en la zona por varias horas, mientras los equipos de emergencia trabajaban arduamente para sofocar el fuego y asegurar el área.

Afortunadamente, y a pesar de la intensidad del fuego, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas humanas. Actualmente, se está a la espera de los resultados de las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que originaron este incidente en pleno centro de Barquisimeto.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto