Inameh: Tres ondas tropicales se desplazarán sobre el occidente del país

La presencia de estos sistemas de baja presión en interacción con la Zona de Convergencia Intertropical generará un 90 % de formación ciclónica con áreas nubladas, precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas.

La onda tropical número 48, asociada a un sistema de baja presión, que entró por el noreste del país en las últimas horas, continúa su curso por el occidente del territorio, interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) y la Vaguada Monzónica activa, generando un 90 % de formación ciclónica con áreas nubladas, precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas en gran parte del país, informa el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De acuerdo al reporte del ente meteorológico, el paso de esta onda tropical tendrá repercusión en zonas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar y Amazonas, este de Delta Amacuro, partes de Sucre, norte de Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Llanos centrales y occidentales, Los Andes y Zulia.

Mientras tanto, las ondas 49 y 50 de la temporada, ubicadas sobre el Océano Atlántico Central Tropical, provocarán nubosidad fragmentada y partes parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional; asimismo, se prevé zonas cubiertas y lluvias o chubascos dispersos en áreas de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Miranda, la Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

Durante la tarde y noche de este martes se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y sur del Zulia.

En la Gran Caracas (Miranda – La Guaira – Distrito Capital) en horas de la mañana se verá nubosidad parcial con el registro de algunas lloviznas. A partir del medio día la cobertura nubosa se incrementa causando recipitaciones y descargas eléctricas ocasionales .

Las temperaturas oscilarán entre 17 grados Celsius, la mínima, y una máxima de 29 grados Celsius.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión