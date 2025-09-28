Inameh reporta precipitaciones variables y cielos despejados en estas regiones del país este 28-Sep

En Venezuela se prevé cielo con nubosidad parcial, alternando con áreas despejadas en gran parte del territorio, aunque, en algunas zonas habrá desarrollo nuboso asociado a lluvias o lloviznas dispersas tales como Guayana Esequiba, Bolívar, Nororiente,Llanos Centrales y Región Insular, y con mayor intensidad y frecuencia en Amazonas, Andes y Zulia este domingo 28 de septiembre.

De acuerdo con el reporte diario del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), para la tarde y noche se estima el aumento de la cobertura nubosa, generandoprecipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales al norte de Anzoátegui, La Gran Caracas, Aragua, Llanos Centrales/Occidentales, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

Sobre el huracán Humberto

Entorno al huracán Humberto, el Inameh precisó que actualmente se ubica al noreste de las Antillas Menores, en los 23,4″N y 62.1 W. con presión mínima central de 924Pa, y se desplaza en dirección noroeste. por lo cual no representa un peligro directo para Venezuela.