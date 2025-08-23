Inameh pronostica cielos nublados y lluvias dispersas en gran parte del país para este sábado 23 de agosto

Para la Gran Caracas, Inameh detalla que habrán zonas parcialmente nubladas asociadas a chubascos y las temperaturas oscilarán entre 18°C la mínima y 30°C la máxima.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé para este sábado 23 de agosto cielos nublados y precipitaciones dispersas en diversas zonas del territorio nacional.

Leer También: El Jefe de Estado Nicolás Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre de 2025

A través de una publicación en su cuenta oficial, la institución compartió su boletín diario informando que el país tendrá áreas nubladas generadoras de lluvias y chubascos en partes de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

El resto del país se aprecia con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas.

Para los estados que conforman la Gran Caracas, Inameh detalla que habrán zonas parcialmente nubladas asociadas a chubascos y las temperaturas oscilarán entre 18°C la mínima y 30°C la máxima.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión