Inameh pronostica cielos nublados y lluvias dispersas en gran parte del país para este sábado 23 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé para este sábado 23 de agosto cielos nublados y precipitaciones dispersas en diversas zonas del territorio nacional.
A través de una publicación en su cuenta oficial, la institución compartió su boletín diario informando que el país tendrá áreas nubladas generadoras de lluvias y chubascos en partes de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Andes y Zulia.
El resto del país se aprecia con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas.
Para los estados que conforman la Gran Caracas, Inameh detalla que habrán zonas parcialmente nubladas asociadas a chubascos y las temperaturas oscilarán entre 18°C la mínima y 30°C la máxima.
