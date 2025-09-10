Inameh prevé nubosidad parcial en gran parte del territorio Venezolano para este miércoles

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología indicó que en la Gran Caracas se pronostica cielo parcialmente nublado con algunas lloviznas al este de Miranda. En horas de la noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este miércoles Venezuela mantendrá nubosidad parcial y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional; exceptuado, al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas, este de Sucre, Cojedes, este de Miranda, Apure, Barinas, Portuguesa y lago de Maracaibo, donde zonas nubladas estarán acompañadas de precipitaciones variables.

Leer También: Inicia ciclo escolar 2025-2026 con un plan de formación docente

A través de su reporte diario, el organismo indicó que para horas de la tarde y noche Se prevé desarrollo de nubosidad, generadora de lluvias y chubascos con ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Centrales, Occidentales, Falcón, norte de Lara Centro Norte Costero, Andes y Zulia.

Por su parte, en la Gran Caracas se pronostica cielo parcialmente nublado con algunas lloviznas al este de Miranda durante la mañana. En horas de la noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables.

La temperatura máxima oscilará entre los 31°C, mientras que la mínima estará en torno a los 18°C.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión