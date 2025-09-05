Imputado Exfiscal Superior del Estado Carabobo, conjuntamente con 10 exfiscales por cometer actos de corrupción

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que los implicados están acusados por la presunta comisión de los delitos de: obstrucción a la administración de justicia, retraso u omisión intencional de funciones agravada, entre otros.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público llevó a cabo acto de imputación en contra del Exfiscal Superior del Estado Carabobo Miguel, José Duran Trejo, junto a los 10 Ex fiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Angel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva, Angel Dorta Sivira, por la presunta comisión de los delitos de: obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarias públicas o funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación.

Leer También: Venezuela demuestra efectividad antinarcóticos con cifras verificables: 402 aeronaves neutralizadas

Dichos ex funcionarios llevaron acciones contrarias a sus cargos, debido a que mantenían comunicación directa con el delincuente Rafael Reyna, abogado que exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas con el objeto de favorecerles en las investigaciones y simulando ser Fiscal del Ministerio Público, proporcionaba información de las distintas causas penales, llevadas en diferentes despachos fiscales de la jurisdicción, entre esas comunicaciones destacan trámites vinculados a diferentes procesos penales que por su competencia deben ser exclusivamente tratados por fiscales debidamente acreditados.

El Ministerio Público bajo la gestión del Fiscal General Tarek William Saab ha ejecutado una implacable lucha contra la corrupción para depurar a lo interno la institución los despachos fiscales: en tal sentido, hasta ahora son 556 ex funcionarios del MP procesados, de los cuales 138 ya se encuentran acusados, cuyos juicios avanzan con pronóstico de ejemplar condena, asimismo de los juicios culminados se han obtenido hasta ahora un total de 54 sentencias condenatorias, igualmente qse han logrado imputar a 285 ex funcionarios, lográndose avanzar en dichas causas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión