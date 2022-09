Imputada exfiscal Auxiliar por retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento

A través de su cuenta en la red social Twitter, Saab detalló que Arteaga era cómplice de otro ex fiscal de Miranda, quien solicitó dinero a cambio de servicios.

«Detenida por el Ministerio Público Senaibe Arteaga Ex Fiscal Aux 3 Municipal Miranda, contra quien se solicitó orden de aprehensión por su complicidad con el ciudadano Kenny Suárez, Ex Fiscal Auxiliar Sup de Miranda y previamente detenido, quien solicitó 5000 dólares», escribió Saab en su cuenta de Twitter.

«La Fiscalía 4ta Nacional le imputó los delitos de Retraso u Omisión intencional de Funciones y Agavillamiento», detalló Saab.

El titular del Ministerio Público, indicó que, el exfuncionario Kenny Suárez, fue detenido durante una entrega controlada de cinco mil dólares solicitados de forma corrupta a una víctima, con el objetivo de agilizar diligencias en una fiscalía municipal.

A este funcionario, también se le imputó el delito de Retraso u omisión Intencional de Funciones.

