Imprudencia fatal: Graves accidentes de moto en Barquisimeto y Río Claro

La imprudencia vuelve a sembrar el pánico y el dolor en el estado Lara, con el registro de aparatosos accidentes de moto en Barquisimeto y Río Claro. Aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales, las consecuencias de ambos incidentes fueron trágicas, dolorosas y graves.



Accidente en el centro de Barquisimeto: La carrera 19

El primero de los siniestros se registró en la Carrera 19 con Calle 35 en el centro de Barquisimeto. Un joven, cuya identidad no fue revelada, impactó su motocicleta contra una camioneta que circulaba por la vía.

Afortunadamente, el motorizado portaba un casco de seguridad, lo que presumiblemente evitó lesiones fatales. El herido, vestido con suéter gris y pantalón oscuro, fue rápidamente asistido por el equipo de emergencia 911 y trasladado al Hospital Central Antonio María Pineda para recibir atención médica.

Actuación rápida del grupo de rescate en Barquisimeto

Trágico choque en Río Claro: Pérdida de una extremidad

Horas más tarde, la jornada se tornó aún más trágica con un choque en la vía hacia El Manzano, a la altura de Río Claro.

En este incidente, un hombre sufrió lesiones críticas tras colisionar su motocicleta con otro motorizado. La violencia del impacto fue tal que el herido, de quien se desconoce el nombre, sufrió la amputación traumática de su pierna izquierda.

Testigos presenciales en el sitio actuaron de inmediato, auxiliando al lesionado y logrando trasladarlo a un centro de salud cercano. Este suceso escala la alarmante cifra de accidentes de motos en el estado Lara, donde la velocidad y el irrespeto a las normas de tránsito son, a menudo, los principales detonantes.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB