Imagen de la Chinita fue “entronizada” en Cocorote estado Yaracuy

La réplica de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá fue entronizada en la Iglesia San Jerónimo de Cocorote, estado Yaracuy, el pasado 27 de septiembre de 2025. La imagen, proveniente de Maracaibo, fue recibida en una procesión que reunió a devotos y autoridades locales, y la ceremonia de bienvenida fue presidida por el alcalde Pedro Bolaños y otros. Esta visita se realizó en el marco de las fiestas patronales de Cocorote, según se informa en medios locales.

En una procesión que lideró el alcalde Pedro Bolaños, decenas de devotos y gaiteros caminaron hasta el templo, lugar en el que el obispo Rubén Delgado Carmona, el padre Ángel Romero y cientos de fieles la esperaban.

La ceremonia religiosa se dio en las afueras del templo, en plena calle y allí el patrón de Cocorote, San Jerónimo y la patrona: Virgen de las Angustias recibieron a «la chinita».

El acto estuvo cargado de mucha fe católica. Los aplausos y alabanzas fueron el momento más emotivo de dicho encuentro de las imágenes.

La celebración eucarística

Posterior al recibimiento de la imagen de “La Chinita”, monseñor Delgado inició el acto litúrgico, en sus palabras, el jerarca católico llamó a la feligresía a pedir con fe y devoción a María e instó a los “cocoroteños” y yaracuyanos a ser fiel a María y a Cristo.

El alcalde Bolaños al terminar la misa, firmó el acta que acredita que dicha réplica viene donada por la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo y que ahora estará resguardada en dicha iglesia.

También refirió que se le construirá próximamente un nicho dentro del templo, todo esto ejecutado con el apoyo del sacerdote Ángel Romero y el obispo Rubén Delgado.

Al final del acto religioso retumbó la gaita con la visita del destacado cultor y cantante gaitero zuliano Luis Ángel Aguirre con los músicos de agrupación Hora Gaitera Show.

