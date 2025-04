ICE daría a inmigrantes sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros 12 horas para que digan si planean impugnar la deportación

Una nueva presentación judicial sin sellar ofrece la primera mirada detallada de cómo el Gobierno de Trump está tratando de llevar a cabo deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Todo esto, después de que la Corte Suprema le diera a la administración permiso para usarla siempre que las personas tuvieran “tiempo razonable” para impugnarla.

El procedimiento, tal como se detalla en una declaración judicial, destaca los desafíos que podría enfrentar un inmigrante en detención si se considera que es deportable bajo la ley de 1798, con solo 12 horas para expresar su intención de impugnar la deportación, así como una amplia autoridad para que Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) proceda con la deportación de todos modos.

En su orden de principios de abril, la Corte Suprema dijo que los migrantes que pueden ser removidos bajo la ley deben recibir aviso “dentro de un tiempo razonable y de tal manera que les permita realmente buscar el alivio de habeas en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha deportación”.

La presentación del jueves surge de una demanda en curso presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para detener las deportaciones bajo la amplia autoridad de tiempos de guerra, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para las personas dentro del distrito judicial de la corte, en este caso, el Distrito Norte de Texas.

Según una declaración judicial de un alto funcionario de ICE, se proporciona un aviso a los migrantes por parte de los oficiales de ICE que indica que la agencia tiene la intención de detenerlos o deportarlos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

El formulario, que está redactado en inglés, se lee y se explica a cada individuo, según la declaración judicial.

“De acuerdo con los estándares de detención de ICE, se proporciona interpretación oral o asistencia a cualquier extranjero detenido que sea analfabeto o que hable otro idioma en que el material escrito no ha sido traducido”, señala la declaración.

El aviso no proporciona información ni revela que un individuo tiene derecho a expresar su intención de presentar una petición dentro de las 12 horas impugnando la deportación bajo la autoridad. Si no se presenta realmente una petición dentro de 24 horas, esa persona puede ser deportada. Como parte del procedimiento, se informa a los migrantes que pueden hacer una llamada telefónica.

“Si el extranjero expresa la intención de presentar una petición de habeas, se le da un tiempo razonable, y no menos de 24 horas, para presentar realmente esa petición. Si el extranjero no presenta dicha petición dentro de 24 horas, entonces ICE puede proceder con la deportación, aunque tal deportación puede no ocurrir realmente durante muchas más horas o días, brindando al extranjero tiempo adicional para presentar la petición”, señala la declaración.

Pero la declaración no cierra la posibilidad de que alguien que haya presentado una petición de habeas pueda ser removido de todos modos. El funcionario dijo que en casos donde un juez no haya emitido una orden judicial de emergencia que detenga la deportación del migrante mientras se desarrolla el proceso, ICE podría seguir adelante con la deportación si los procedimientos judiciales “no han concluido dentro de un tiempo razonable”.

Con información de Noticia Al Día