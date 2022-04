Hunder Greene de los Rojos de Cincinnati supera récords se lanzamientos a 100 millas

El lanzador prospecto Hunder Greene, estableció una nueva marca de lanzamientos a 100 millas por horas o mas en la MLB.

El lanzador abridor de los Cincinnati Reds, Hunter Greene, lanzó unas impresionantes primeras cinco entradas contra los Dodgers el sábado por la noche en la segunda apertura de su carrera en las Grandes Ligas.

Según Sarah Langs el prospecto #1 de los Rojos, Hunter Grene, tiró 34 lanzamientos de más de 100 millas por hora y estableció un nuevo récord de MLB desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en el 2008. Greene agregó cinco más para llevar su total a 39.

Ni lanzadores como Jacob Degrom, Sandy Alcantara, Luis Severino, Noah Syndergaard, Justin Verlander, etc, han podido lanzar tantos lanzamientos a 100 millas en un juego.

Jugadores con mas lanzamientos a 100 millas en un juego:

6/5/21 Jacob deGrom: 33

5/19/19 Jordan Hicks: 29

8/19/15 Nathan Eovaldi: 28

5/31/21 deGrom: 27

Greene es un lanzador derecho que no sorprende a los que le daban seguimiento desde que fue elegido en el draft como un jugador de dos vías, luego decidió dejar atrás su sueno de ser bateador y pitcher en las Grandes Ligas y se quedó en la loma. Desde entonces ha ido escalando con su brazo de hasta 104 millas.

Es un hecho que las victorias no van a ser números para juzgar el progreso de Greene al final de la temporada, ahora esta en un equipo con poca ofensiva y en reconstrucción, es obvio que el apoyo ofensivo no será el mejor. Lo que en verdad cuenta para Greene actualmente son los ponches, entradas lanzadas, efectividad, BB, WHIP, etc.

Greene dejó el juego con un out en la parte baja de la sexta entrada, después de haber realizado 80 lanzamientos. Ponchó a seis y permitió dos carreras, con un jonrón de dos carreras de Trea Turner en el sexto en la derrota de los Rojos de Cincinnati 5 carreras por 2 sobre Los Angeles Dodgers en la MLB 2022.

